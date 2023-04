Hrabstwo Broward na Florydzie: Poważne powodzie w rejonie Fort Lauderdale zmagają się z rekordowymi opadami deszczu

(CNN) Fort Lauderdale i części południowej Florydy zostały zalane w środę wieczorem przez znaczne opady deszczu w ciągu pół wieku, co spowodowało nagły wypadek powodziowy w hrabstwie Broward, a burmistrz nazwał powódź „najgorszą powodzią, jaką kiedykolwiek widziałem”. Kiedykolwiek widziane.”

Zgodnie z czwartkową aktualizacją biura National Weather Service w Miami, od 14 do 20 cali deszczu spadło od 14 do 20 cali w większym obszarze metropolitalnym Fort Lauderdale od środowego popołudnia.

„Chociaż ulewne deszcze ustały, wiele dróg pozostaje zamkniętych” – poinformowała służba pogodowa, dodając, że powódź będzie kontynuowana.

Hrabstwo Broward jest o jeden poniżej Ostrzeżenie powodziowe od 8 rano, podała Miami Weather Service.

Wcześniej, Był Fort Lauderdale „Kilka obszarów miasta doświadcza poważnych powodzi” – poinformowało w mediach społecznościowych Fort Lauderdale Fire Rescue, ostrzegając pojazdy, aby trzymały się z dala od jezdni, ponieważ mogą zostać uwięzione lub utonąć.

A Błyskawiczna powódź – Ostrzeżenie powodziowe obowiązujące w części południowej Florydy, w tym w Fort Lauderdale, wygasło wczesnym rankiem w czwartek.

„To szczególnie niebezpieczna sytuacja” – ostrzega NWS. „Wejdź teraz na wyższy poziom! To bardzo niebezpieczna i zagrażająca życiu sytuacja. Nie próbuj podróżować, dopóki nie znajdziesz się poza obszarem zagrożonym powodzią lub nakazem ewakuacji”.

hollywoodzki, Burmistrz Florydy, Josh Levy, powiedział CNN, że „załogi miejskie robią wszystko, co w ich mocy”, aby używać pomp tam, gdzie to możliwe i utrzymywać drożność kanalizacji.

„Od północy zarejestrowaliśmy 12 cali deszczu, oprócz dni nieprzerwanego deszczu” – powiedział Levy. „W naszym mieście i całej południowej Florydzie występują rozległe powodzie, ponieważ ziemia jest już nasycona. Wiele dróg jest nieprzejezdnych. Wiele pojazdów utknęło i jest porzuconych na środku naszych dróg.

„Mieszkam tu całe życie. To najgorsza powódź, jaką kiedykolwiek widziałem” – powiedział.

Urzędnicy Fort Lauderdale uruchomią centrum operacji kryzysowych i ogłoszą lokalny stan wyjątkowy, informując w oświadczeniu w czwartek rano, że łodzie powietrzne i pojazdy o dużym prześwicie zostały zabezpieczone z biura szeryfa hrabstwa i Florida Wildlife Commission.

„Pracownicy oceniają obiekty parku pod kątem przekształcenia ich w ośrodki postojowe / zjednoczeniowe dla osób dotkniętych gwałtownymi powodziami. Oczekujemy, że zostaną otwarte tak szybko, jak to możliwe” – poinformowało miasto. „W ratuszu nie ma prądu. Mamy doniesienia o zalaniu przez wodę pierwszego piętra budynku Transport and Mobility (TAM)”.

System miejski jest zaprojektowany tak, aby otrzymywać co najmniej 3 cale deszczu w ciągu 24 godzin, ale „otrzymali ponad 12 w bliskiej odległości”. Ekipy serwisowe będą reagować na zgłoszenia i obawy dotyczące powodzi”.

CNN skontaktowało się z władzami miasta i hrabstwa, aby uzyskać więcej informacji.

W środę w regionie wydano cztery ostrzeżenia przed tornadem.

Części Florydy, w tym Fort Lauderdale, Miami i Jacksonville, mają kategorię 2 na 5, niewielkie ryzyko silnych burz w czwartek, zgodnie z Storm Prediction Center.

Główne części hrabstwa Broward zostały zalane

Urzędnicy proszą mieszkańców, aby unikali prowadzenia pojazdów i podróżowania po Fort Lauderdale Wśród burz.

„Cały czas odpowiadamy na wezwania policji i straży pożarnej” – napisano Miasto Fort Lauderdale — powiedział w komunikacie prasowym w środę wieczorem. „Ekipy robót publicznych udrażniają ścieki i uruchamiają pompy, aby szybko zmniejszyć ilość wody. Trwają starania, aby zmniejszyć korki za pomocą priorytetowego sygnału, aby pomóc ludziom opuszczającym miasto. Prosimy kierowców, aby trzymali się z dala od dróg i unikali miasta Fort Lauderdale do woda opada”.

powódź miał wpływ Środa doprowadziła do korków i zamknięcia tunelu – poinformowało miasto.

„Tunel Henry E. Kinney jest zamknięty. Proszę omijać ten obszar. Warunki pogodowe w połączeniu z ruchem ulicznym w godzinach szczytu zwiększają problemy w centrum miasta” – poinformowało miasto.

Biuro szeryfa Broward powiedziało w środowym oświadczeniu, że zostało „zalane niezwiązanymi z nagłymi przypadkami wezwaniami 911 związanymi z niesprzyjającą pogodą” i wzywa mieszkańców do korzystania z 911 tylko w „prawdziwych sytuacjach awaryjnych” oraz unikania jazdy i wzywania lawety. firmę, jeśli pojazd jest unieruchomiony, a nie w sytuacji awaryjnej.

Niektóre usługi lokalne są zamknięte w czwartki. Międzynarodowy port lotniczy Fort Lauderdale-Hollywood jest zamknięty z powodu powodzi i zostanie ponownie otwarty w południe. Zgodnie z aktualizacją Z lotniska. Poziom odlotów lotniska został ponownie otwarty, aby umożliwić ludziom opuszczenie tego obszaru — poinformowało początkowo lotnisko Czwartkowy poranek.

Usługa pociągów Brightline między Miami a Fort Lauderdale została tymczasowo zawieszona. Serwis powiedział W mediach społecznościowych.

Ponadto okręg Broward County Public Schools ogłosił, że będzie zamknięty w czwartek.

Według analizy CNN statystyk opadów National Oceanic and Atmospheric Administration z środy o godzinie 21:00 czasu wschodniego, sumy opadów w rejonie Fort Lauderdale i wokół niego stanowiły co najmniej 1 przypadek na 50 lat. 12 cali w 24 godziny.

W niektórych miejscach może spaść więcej opadów. Zgodnie z ostatnim alarmem powodziowym wydanym przez NWS w Miami, na niektórych obszarach może spaść do 20 cali deszczu, co odpowiada co najmniej 1 opadowi na 200 lat.

Wstępne 24-godzinne opady wskazują, że ucierpiało wiele miast i przedmieść. Od środowej nocy w Fort Lauderdale spadło 11,09 cala deszczu, 12,21 cala w Lauderhill i 13,92 cala w Tania Beach.