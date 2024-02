Chiefs, świat NFL zdumiony decyzją drużyny 49ers w meczu o dogrywkę podczas Super Bowl 58 – NBC Sports Bay Area i Kalifornia

Drużyna 49ers przetestowała umiejętności rozgrywającego Chiefs, Patricka Mahomesa, w kluczowych momentach, a w niedzielnej porażce w Super Bowl LVII wróciła z powrotem do gry.

Decyzja San Francisco o przejęciu piłki po wygranej w rzucie monetą po dogrywce zmyliła cały świat NFL, jednocześnie zachęcając niektórych graczy Chiefs.

„Tak, jako zawodnik defensywny uważam, że to trochę brak szacunku” – powiedział reporterom obrońca Chiefs Nick Bolton po zwycięstwie drużyny Kansas City 25:22 w Super Bowl. Półtorej minuty. Więc nogi są trochę zmęczone. Tak, to jest część tego.

Choć decyzja o przejęciu piłki po drugiej próbie wydaje się oczywistym właściwym wyborem w świetle nowych zasad ligi NFL w fazie play-off po dogrywce, które dają obu drużynom równe szanse na posiadanie piłki, San Francisco sprzeciwiło się ogólnemu konsensusowi.

Kyle Shanahan powiedział reporterom po porażce, że nie żałuje swojej decyzji, mówiąc, że woleliby „trzecią” piłkę, gdyby obie drużyny zrównały się i zdobyły bramkę.

Racjonalizacja obrony Chiefs przez San Francisco była bolesna dla Chrisa Jonesa.

„Oni są szaleni, oni są szaleni” – powiedział Jones po meczu. „Ponieważ zmieniły się zasady dotyczące dogrywek, w których obie drużyny otrzymują piłkę, niezależnie od tego, kto strzeli. Po pierwsze, chcesz więc pozwolić drużynie przeciwnej przejąć piłkę, a ona musi utrzymać trójkę i zatrzymać się, więc wiesz, co otrzymasz”. Albo jeśli przestaniesz. Oni to robią. Uderzenia, a potem wszystko, co musisz zrobić, to kopnąć trzy.

„…Myślę, że rozmawialiśmy o tym, kiedy poszliśmy na przerwę w telewizji, a oni mieli 25 punktów. Nieważne, co zrobimy, nie możemy pozwolić im zdobyć gola. Jeśli uda nam się utrzymać ich do trzech, ten mecz będzie wygrany i udało nam się to zrobić.”

Początkowa akcja 49ers po dogrywce została ograniczona golem z gry Jake'em Moodym i objęli prowadzenie 22-19. Jednak pod presją Mahomes zabłysnął jeszcze jaśniej, odpowiadając zwycięskim atakiem na odległość 75 jardów, który zapewnił Kansas City mistrzostwo jeden po drugim.

Kiedy 49ers zdecydowali się przejąć piłkę na otwarcie dodatkowej kwarty, skrzydłowa Chiefs, Mecole Hartman, podzieliła się tym, co działo się im w głowach.

„Myślałem, że przerwa była słuszną decyzją, ale kiedy przejęli piłkę, wiedzieliśmy, co musimy zrobić” – powiedział Hartman. „To było po prostu coś w tym stylu. Kopnęli bramkę z gry, a my spojrzeliśmy na siebie i pomyśleliśmy, że strzelimy gola. Czas strzelić gola i wygrać tę grę.

– Taki był nasz zamiar i na tym poprzestaliśmy.

Oprócz graczy rozważających decyzję San Francisco, wielu Analitycy sportowi nie marnowali czasu Następnego ranka przesłuchał Shanahana i 49ers.

„Szczerze mówiąc, lubię drugą piłkę, bo lubię wiedzieć, czego potrzebuję” – powiedziała Shannon Sharp z ESPN w poniedziałkowym programie „First Take”. „I zgadnijcie co? Jeśli nie uda mi się zdobyć go przy trzeciej próbie, będę musiał spróbować przy czwartej próbie, bo dostanę dodatkową próbę. Na tym polega różnica. Kyle Shanahan, on strzelił z gry, ale jeśli wiedział, że potrzebuje przyłożenie, zdecydowałby się na to. Takie są stare zasady. Nie tak. To okres posezonowy. Każdy zdobędzie posiadanie. Więc zdobycie pierwszego gola nie ma znaczenia.

„Będę zwlekał, ponieważ chcę wiedzieć, czego dokonał Patrick Mahomes, aby mieć szansę dorównać mu lub przewyższyć jego osiągnięcia”.

Obok Sharpe'a jest Stephen A. Smith usiadł i został ostro skrytykowany za dobór słów, nazywając decyzję San Francisco i brak wiedzy graczy na temat nowych zasad „oszczerstwem na całej organizacji” i „żenującym”. i „zaniedbanie obowiązków”.

Shanahan powiedział jednak, że nie żałuje decyzji podjętej po porażce i że może to zająć trochę czasu, ale ma nadzieję, że 49ers otrząsną się z bolesnej straty i wrócą do swojej pogoni za Sixers w 2024 roku.

