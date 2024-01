Chiefs TE Travis Kelce wyprzedził Jerry'ego Rice'a podczas większości przyjęć posezonowych w historii NFL

Travis Kelce, zawodnik Kansas City Chiefs, wyprzedził Pro Football Hall of Fame Jerry'ego Rice'a podczas najwspanialszego przyjęcia posezonowego w historii podczas niedzielnego meczu o mistrzostwo AFC przeciwko Baltimore Ravens.

W drugiej kwarcie Kelce miał swój 152. złapany w fazie play-off w karierze. 34-latek potrzebował siedmiu chwytów, aby wyprzedzić Rice’a w posezonowej historii. Do przerwy miał dziewięć chwytów na 96 jardów i przyłożenie.

Kelce gra regularnie w tym sezonie posezonowym i ma na swoim koncie 12 meczów posezonowych, w których zdobył co najmniej pięć bramek. W tym sezonie był liderem Chiefs pod względem przyjęć, zdobywając 984 jardy w 93 przyjęciach.

Co sprawia, że ​​Kells jest tak przydatny?

Długowieczność, wytrzymałość i atletyzm Kelce'a pozwoliły mu na zdobycie znaczącej passy nawet w ciągu jednego sezonu posezonowego. Ryż jest zawsze, zawsze będzie najwyższym standardem, jeśli chodzi o łapacze przepustek do Hall of Fame. Grając u boku Mahomesa, Kelce był dla Mahomesa tak samo niezawodny, jak Rice dla rozgrywających z Hall of Fame, Joe Montany i Steve’a Younga. Wielu przeciwnych obrońców próbowało ograniczyć skuteczność Kelce'a — próbując uwięzić go na linii wznowienia, wysyłając dwóch obrońców do osłony lub umieszczając na nim najlepszego obrońcę.

Kelce zawsze doskonale reaguje na pojedynek szachowy, reklamując swoje trasy przeciwko pokryciu strefy, wyskakując lub pokonując obrońcę w celu uzyskania kwestionowanego złapania. Jednym z najważniejszych powodów, dla których Chiefs dotarli do sześciu kolejnych meczów o mistrzostwo AFC i wygrali dwa Super Bowl w ciągu czterech lat, jest największy rekord Kelce w 104-letniej historii NFL. — Nate Taylor, główny pisarz sztabowy

(Zdjęcie: Patrick Smith/Getty Images)