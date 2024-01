Icon of the Seas: Największy statek wycieczkowy świata wypływa z Miami

Widok: Widok Icon of the Seas opuszczającego port w Miami

Icon of the Seas o długości 365 m (1197 stóp) ma 20 pokładów i może pomieścić maksymalnie 7600 pasażerów. Jest własnością Grupy Royal Caribbean.

Rejs to siedmiodniowy rejs po Karaibach z wyspami.

Ekolodzy ostrzegają, że statki napędzane skroplonym gazem ziemnym (LNG) mogą powodować wyciek szkodliwego metanu do powietrza.

Chociaż LNG spala się czyściej niż tradycyjne paliwa żeglugowe, takie jak olej opałowy, istnieje ryzyko odgazowania, w wyniku którego metan przedostaje się do atmosfery.

Royal Caribbean twierdzi, że Icon of the Seas jest o 24% bardziej energooszczędny niż wymaga tego międzynarodowy system morski dla nowoczesnych statków. Firma planuje wprowadzić statek o zerowej emisji netto do 2035 roku.