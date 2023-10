Chiefs-Vikings: Kansas City prowadzi w czwartej kwarcie 27-20

Szefowie Kansas City są w Minneapolis Wikingowie z Minnesoty W pojedynku rozgrywanym w piątym tygodniu osiągnęli wynik 23-20, próbując poszerzyć swój ustanowiony rekord 3-1 i czwarte zwycięstwo z rzędu. New York Jets Tydzień temu. Jednakże drużyna 1-3 Vikings odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie: Wygrał 21-13 Ponad 0-3 Karolina Pantery.







Pierwszy kwartał

Kansas City wygrało pierwszy rzut monetą, odkładając decyzję na drugą połowę. Po touchbacku Vikings rozpoczęli piłkę na własnej linii 25 jardów.

W pierwszej akcji Vikings znaleźli miejsce po tym, jak obrońca Chiefs Leo Chennel nie trafił w wślizg, ale zabezpieczający Justin Reed wykonał mocne uderzenie, wypychając piłkę. Bezpieczeństwo Brian Cook odzyskał piłkę, dając Kansas City piłkę na terytorium Minnesoty.

Pierwsze posiadanie drużyny Chiefs zakończyło się na początku trzeciej straty po mocnej akcji uciekającego Isiaha Pacheco. Następnie w czerwonej strefie zrobił to ponownie – ale tym razem na snapie na żywo. To pozwoliło mu na przyłożenie z jednego jarda i dało Chiefs prowadzenie 7:0.

Minnesota chciała odpowiedzieć w powietrzu, przesyłając łańcuchy z uzupełnieniami do TD Hockensona i skrzydłowego Justina Jeffersona. Pobiegli na trzeciej i piątej pozycji, a obrońca narożnika L’Jarius Sneed zaprzeczył tej próbie. Wikingowie jednak się na to zgodzili i szybkim rzutem do skrzydłowego Jordana Addisona pokonał obrońcę narożnika Joshuę Williamsa na trasie i po złapaniu.

Leo Chennel z 25 jardów drużyny Chiefs oddał strzał z krawędzi i już po pierwszej próbie został wyrzucony z boiska. Minnesota wróciła na możliwą do opanowania trzecią stratę, ale nie wykorzystała rzutu i nie udało mu się go wykorzystać. Kolejny gol z gry drużyny Vikings był udany, zwiększając wczesne prowadzenie Kansas City do 7-3.

Wydawało się, że worek zniweczył niedawną passę Chiefs, ale ulubieniec fanów wyciągnął ich z dołka: skrzydłowy Justin Rose zsunął się za linię boczną i dobiegł z dystansu 20 jardów, potrzebując 17 jardów do przesunięcia łańcuchów. To spowodowało, że atak na terytorium Wikingów zakończył się po pierwszej kwarcie.

Drugi kwartał

Na trzeciej i czwartej pozycji uciekający Jerick McKinnon znalazł miejsce na ekranie i uzyskał 15 jardów przewagi. Dwie sztuki później atakujący stanęli przed kolejną trzecią przewagą, ale nie mieli dokąd dokończyć. Kansas City zdecydowało się na udany gol z gry, zwiększając przewagę na tablicy wyników do 10-3.

Minnesota miała ogromną przewagę nad Justinem Jeffersonem, ale dodała 15 jardów, gdy Justin Reed został wezwany za niepotrzebną szorstkość. Kilka akcji później Wikingowie przenieśli łańcuchy za pomocą kary w obronie, gdy L’Jarius Snead został wezwany za nielegalny kontakt.

Na 38 jardach Chiefs drużyna Vikings wykonała trzecią próbę, ale trzecią karą drużyny Kansas City była przeszkadzanie w podaniu obrońcy narożnika Trenta McDuffie. To zepchnęło Vikings na linię 25 jardów, dopóki Snead nie został wezwany za nielegalne uderzenie pięścią w twarz. Następnie zatrzymano Minnesotę i wezwano do resetu poza czerwoną strefą.

Wikingowie sami spróbowali ponownie, potrzebując czterech jardów na konwersję po trzeciej próbie, ale niecelny rzut doprowadził do próby do kosza z gry. Minnesota zawęziła wynik do 10-6.

W ataku Chiefs padł trzy punkty, a gdy próbowali odpowiedzieć, presja zmusiła ich do niecelnego rzutu, a następnie dobre krycie przechwyciło podanie Mahomesa po trzeciej próbie.

Defensywa Chris Jones zyskał na drugim posiadaniu drużyny Vikings, odpychając ich i zmuszając do wykonania puntu w końcówce. Jednak Minnesota sfałszowała to na czwartej próbie na dwa jardy i przekształciła się w lepszy projekt.

Trzy sztuki później Vikings ponieśli kolejne upadki na 23 jardach Chiefs. Bezpieczeństwo Mike Edwards wbiegł na linię obrony po drugiej próbie i odrobił stratę, zdobywając trzecią i dziewiątą bramkę już po dwóch minutach ostrzeżenia.

Po przerwie skrzydłowy Jordan Addison był szeroko otwarty po trzeciej próbie i awansował na linię sześciu jardów. Dwie sztuki później Addison został ponownie dostrzeżony, tym razem zdobywając przyłożenie i na 90 sekund przed końcem pierwszej połowy Vikings prowadzili 13-10.

Chiefs wjechali na terytorium Wikingów po dwóch trafieniach po pierwszej próbie i dołożyli wynik przed przerwą. Po upływie czasu akcja ostatecznie zakończyła się golem z gry z 40 jardów. To doprowadziło do remisu 13:13 na koniec pierwszej połowy.

W trzeciej kwarcie

Po rozpoczęciu drugiej połowy workiem Mahomes oddał piłkę dwie akcje później, po trzeciej próbie, dając skrzydłowemu Justinowi Watsonowi szansę na rzut z wyskoku i pozwalając mu zakończyć z 33 jardów. Później Mahomes połączył siły z Rashee Rice i Justinem Rose, aby grać bliżej czerwonej strefy.

Po krótkiej wymianie Pacheco Mahomes połączył się ze skrzydłowym Marquezem Valdezem-Scandlingiem i trafił na linię ośmiu jardów Minnesoty. Po dwóch nieukończonych próbach padł trzeci gol, a Mahomes szybko skierował się do Rice’a. Po przekroczeniu linii bramkowej ponownie złapał piłkę i dał Kansas City prowadzenie 20-13.

Braki podań ze strony obrońcy Drew Tranquille’a i zabezpieczającego Mike’a Edwardsa doprowadziły do ​​szybkiej piłki Vikings, a obrona podań Chiefs wzmocniła się na początku drugiej połowy.

Kansas City, szybko tracąc trzecią bramkę, atak podtrzymał grę dzięki mocnemu, wyzywającemu podaniu z 14 jardów do Travisa Kelce’a. Następnie zwycięstwo Kelce’a o osiem jardów zapewniło Chiefs trzecie i krótkie miejsce. Po nieudanej konwersji, próba podania po czwartej próbie okazała się niekompletna, ale Chiefs zostali uratowani przez zakłócenia w podaniach defensywnych.

Kansas City zostało ukarane karą za nielegalny blok po ataku z 17-jardowej linii Minnesoty. Ostatecznie atak zadziałał przy trzeciej próbie, potrzebującej ośmiu jardów; Jednostka poruszyła się, gdy wspinający się Mahomes zauważył Kelce’a pędzącego środkiem. Na linii pięciu jardów Mahomes otworzył bramkę Kelce po drugiej próbie, dając Chiefs prowadzenie 27-13 zaledwie kilka minut po trzeciej kwarcie.

Vikings rozpoczęli grę podań, znajdując miejsce na dwa duże wykończenia i na początku czwartej kwarty wkraczając na terytorium Kansas City.

Czwarta ćwiartka

W ataku Minnesoty nadal znajdowało się miejsce i pracowało ramię Kirka Cousinsa w czerwonej strefie. Po czwartej próbie z Jordanem Addisonem biegający z tyłu Alexander Mattison złapał podanie przy ekranie i wbił go w piłkę. Prowadzenie Chiefs zmniejszyło się do 27:20.

Kontuzje

Tight end Travis Kelce upadł pod koniec drugiej kwarty z powodu kontuzji spowodowanej brakiem kontaktu. Pomogono mu szybko udać się do szatni. Kiedy po przerwie zszedł z owiniętą prawą nogą, zespół ogłosił, że jego powrót na boisko jest wątpliwy.

Liniowy obrońca Drew Tranquille zaliczył zauważalną porażkę w trzeciej kwarcie. Później był rzekomo testowany przez trenerów na linii bocznej.

Grupy specjalne

Kicker Harrison Butker wykonał swoją pierwszą popołudniową próbę puntu w pierwszej kwarcie. Drugą i trzecią próbę zdobył w trzeciej kwarcie. Butker strzelił z gry z 38 jardów w drugiej kwarcie, a przed przerwą kopnął z 40 jardów.

Punter Tommy Townsend oddał swój pierwszy punt z odległości 50 jardów w drugiej kwarcie, ale obrońca narożnika Nick Jones został ukarany za zakłócanie chwytu i dołożył 15 jardów.

Odwracający punt, Montrell Washington, jako pierwszy w trzeciej kwarcie oddał punt w meczu, oddając osiem jardów.

