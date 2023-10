Prognoza dla obszaru DC: Dziś wietrznie i chłodno, od jutra do środka tygodnia stopniowo będzie się ocieplać

Nieco subiektywna ocena pogody w danym dniu w skali od 0 do 10.

Dzisiaj (niedziela): Czasami mogą pojawiać się plamy chmur, ale poza tym jest to przeważnie słoneczny dzień, który wydaje się cieplejszy niż w rzeczywistości. Jesteśmy przewiewni i fajni, poranne wzloty to lata 40., poranne wzloty w połowie i późnych latach 50., a popołudniowe wzloty w latach 60. To 10 stopni poniżej średniej. Wiatr zachodni z prędkością 25 mil na godzinę. Pewność siebie: wysoka