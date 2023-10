NIE. 25 Louisville nr. 10 zakończyło passę 30 zwycięstw drużyny Notre Dame w sezonie zasadniczym ACC

Andrei AdelsonaStarszy pisarz ESPN4 minuty czytania

Sam Hartman miał nieszczęśliwy wieczór po porażce z Notre Dame Obrona Louisville najlepiej radzi sobie z Samem Hartmanem, który zdobył 5 worków i 3 przechwyty w drodze do porażki z Notre Dame.

Chociaż liczba wynosi 25 Louisville sprowadziło do domu swojego syna Jeffa Brohma i przeżywał chwile jak w sobotni wieczór: historyczne zwycięstwo 33-20 nad Notre Dame, które przerwało passę 30 zwycięstw drużyny Fighting Irish w sezonie zasadniczym ACC na 10. miejscu.

Brohm, który dorastał w Louisville i grał jako rozgrywający w drużynie Cardinals, obecnie prowadzi Louisville do rekordu 6-0 w swoim pierwszym roku pracy na stanowisku głównego trenera. Po tym, jak Louisville wywołało awanturę z powodu Irlandczyków, fani wdarli się na boisko, a piosenkarz Jack Harlow stanął w pobliżu balu i krzyknął: „On jest d…!”

„To było wspaniałe zwycięstwo” – powiedział Brohm na konferencji prasowej po meczu. „Tak, lubię ważne mecze. Nasz zespół lubi ważne mecze. Jeśli nie możesz się przed nimi wstać, to nie jest to mecz dla ciebie. Ale musisz przyjść gotowy do gry. Musisz dać z siebie wszystko małe rzeczy. Musisz być agresywny.

Tak od początku grali Irlandczycy z Louisville z Samem Hartmanem. Przypominało to grę Louisville w zeszłym sezonie, kiedy Hartman był pierwszym rozgrywającym drużyny Wake Forest i w przegranej z Cardinals popełnił sześć strat. Podczas sobotniego przejazdu otwierającego Hartman przechwycił piłkę – był to jego pierwszy z trzech tego dnia.

Dodatkowo Louisville pięciokrotnie zwolniło Hartmana, a Irlandczycy nie mogli kontynuować swojej gry – przegrywając zaledwie 44 jardy. W sumie Notre Dame oddało piłkę pięć razy.

Później trener Notre Dame Marcus Freeman powiedział: „Nikt nie miał takiego wpływu na naszego rozgrywającego jak Louisville”.

„Wszyscy będą wskazywać Sama palcem” – powiedział Freeman. „Lepiej wytykaj mnie palcem. Musimy lepiej chronić naszego rozgrywającego i stawiać go w sytuacjach, które pozwolą mu odnieść większy procent sukcesu”.

Duke próbował w zeszłym tygodniu sprawić, że Hartman poczuje się niekomfortowo, ale w końcówce meczu udało mu się wykonać dwie kluczowe akcje, w tym bieg na odległość 17 jardów z czwartej i 16 jardów, który poprowadził Notre Dame do zwycięstwa. . To nie miało być spotkanie z Louisville, które w drugiej połowie całkowicie kontrolowało grę i było wyraźnie bardziej fizycznym zespołem.

„Zastosowaliśmy agresywne podejście do naszych opakowań, wbrew ich indywidualnemu wyglądowi” – ​​powiedział Brohm. „Rzucimy piłkę i pobijemy nas, sprawimy, że rzuci nam ją nad głowy. Kiedy otrzymaliśmy pierwszy przechwyt w pierwszej jeździe, mogliśmy stwierdzić, że prawdopodobnie nie byliby w stanie rzucić jej ponad głowami. Potem zastosowaliśmy więcej ciśnienie.”

To pierwszy raz w historii szkoły, kiedy Louisville pokonało przeciwnika z czołowej dziesiątki AP w kolejnych sezonach. W zeszłym roku byli to Hartman i Wake Forest nr 10. W tym roku są to Hartmann i Notre Dame. Linia obrony Louisville kontrolowała linię ataku, podobnie jak linia ataku w Louisville – tydzień po tym, jak nie rozegrał swojego najlepszego meczu przeciwko NC State.

Cardinals running back Jawhar Jordan zrobił różnicę, zdobywając najlepsze w sezonie 143 jardy i dwa przyłożenia, podczas gdy rozgrywający Jack Plummer rozegrał skuteczny mecz, trafiając 17 z 24 na 145 jardów i przyłożenie.

Było to popisowe zwycięstwo dla Brohma na początku jego kadencji, po tym jak Louisville zatrudniło go z Purdue w miejsce Scotta Satterfielda.

Jednak w przypadku Notre Dame, która ma teraz dwie porażki, nadzieje na College Football Playoff czekają na kolejny ważny mecz przeciwko USC.

„Nie masz zbyt wiele czasu na użalanie się nad sobą” – powiedział Freeman. „Zamierzam zaufać naszym przywódcom, że upewnią się, że nasi chłopcy zrozumieją, że musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu, a następnie iść dalej i przygotować się na USC. Nie możemy tu siedzieć, rozpaczać i czuć się źle. Musimy iść dalej, a to będzie prawdziwy sprawdzian naszego przywództwa”.