Chociaż sprzedaż nadal spadała, ceny domów wzrosły do ​​rekordowych poziomów

Według raportu National Association of Realtors, średnia cena domu w zeszłym miesiącu wyniosła 416 000 USD, o 13,4% więcej niż rok temu. Oznacza to ponad dekadę miesięcznych wzrostów cen rok do roku.

Sprzedaż istniejących domów – domów jednorodzinnych, domów jednorodzinnych, kondominiów i spółdzielni – spadła w czerwcu o 5,4% w stosunku do maja i 14,2% rok temu. W czerwcu 2020 r. odnotowano najsłabsze wyniki sprzedaży, które zostały sztucznie zaniżone z powodu pandemii.

„Potencjalni nabywcy domów cierpią, ponieważ przystępność cenowa domów wciąż spada” – powiedział Lawrence Yun, główny ekonomista NAR. „Oprocentowanie kredytów hipotecznych i ceny domów gwałtownie wzrosły w krótkim czasie”.

Zapasy, które były napięte, zwróciły swój pierwszy wzrost rok do roku od trzech lat. Liczba mieszkań dostępnych w sprzedaży na koniec czerwca wzrosła o 9,6% w stosunku do maja i 2,4% rok temu.