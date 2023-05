Chris Licht z CNN broni decyzji Trumpa o zwołaniu ratusza

Prezes CNN Chris Licht powiedział w czwartek, że były prezydent Donald J. Wyraził zdecydowany sprzeciw wobec swojej decyzji o transmitowaniu na żywo ratusza z Trumpem, niesfornego i krzepiącego wydarzenia, które spotkało się z krytyką zarówno w sieci, jak i poza nią.

W rozmowie redakcyjnej obejmującej całą sieć, Mr. Licht pogratulował. „Wszyscy wiemy, że ukrywanie Donalda Trumpa jest trudne i trudne, i nadal będzie trudne i trudne, ale to jest nasza praca” – powiedział. Licht powiedział, zgodnie z nagraniem rozmowy otrzymanym przez The New York Times.

„Absolutnie, jednoznacznie wierzę, że Ameryce dobrze przysłużyło się to, co zrobiliśmy zeszłej nocy” – powiedział. — dodał Licht. „Ludzie się obudzili i wiedzą, jaka jest stawka w tych wyborach, w przeciwieństwie do poprzedniego dnia. Jeśli ktoś ma zadawać trudne pytania i prowadzić chaotyczną rozmowę, powinno to być w CNN.

W ratuszu emitowanym w środę w czasie największej oglądalności, Mr. Pokazało, że Trump używa fałszywych informacji, czasami zbyt szybko, aby moderator mógł je przechwycić.