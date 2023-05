Przywództwo CNN pod ostrzałem po „katastrofalnym” ratuszu Trumpa

Skomentuj tę historię Komentarz

Czwartkowa transmisja CNN z trudnego ratusza z Donaldem Trumpem wywołała tsunami krytyki z wewnątrz i z zewnątrz sieci – i nowe pytania o to, jak media informacyjne poradzą sobie z wyzwaniem relacjonowania serii kłamstw republikańskiego lidera. W wyborach 2024 r.

Podczas środowego wieczoru 70 minut na żywo w St. Anselm College w New Hampshire były prezydent wielokrotnie unikał lub szydził z pytań moderatora CNN, Kaitlana Collinsa. Podwoił fałszywe twierdzenia, że ​​„sfałszowane wybory” doprowadziły do ​​jego obalenia w 2020 roku, a pisarz E. Jean odniósł się do Carroll, która wygrała przeciwko niemu proces o zniesławienie i pobicie, jako o „szalonej robocie” ku radości i śmiechu. Od publiczności, złożonej z lokalnych wyborców republikańskich.

Kiedy Collins naciskał na niego, dlaczego usunął tajne dokumenty z Białego Domu, odpowiedział: „Jesteś okropną osobą”.

„Przewidywalna katastrofa” – napisał były szef telewizji sieciowej Mark Łukasiewicz, część chóru krytyków mediów i obserwatorów politycznych, którzy ubolewali nad spektaklem, którego byli świadkami. „Fałszywe oferty pracy na żywo. Przyjazny tłum MAGA śmieje się, klaszcząc w puenty Trumpa… a moderator nie nadąża za tempem kłamstw AR-15”.

W czasie, gdy CNN walczy o odwrócenie spadków oglądalności, oceny programów były rozczarowujące, a Nielsen zgłosił łącznie zaledwie 3,1 miliona widzów. To był większy wzrost niż regularna transmisja CNN o 20:00, ale mniej widzów niż ratusz CNN z prezydentem Bidenem zeszłego lata (3,7 miliona) i sześć poprzednich ratuszów Trumpa, których gospodarzem był Fox News – kwestionując siłę przyciągania CNN i Trumpa.

Najgłębszy wpływ może jednak mieć uszczerbek na reputacji sieci, która od dawna się promuje.Najbardziej zaufane nazwisko w wiadomościachPojawiły się również pytania o przyszłe perspektywy dyrektora naczelnego Chrisa Lichta, który w zeszłym roku zastąpił Jeffa Zuckera, przyjaciela, który stał się krytykiem Trumpa.

CNN i dziennikarze spoza organizacji nazwali ratusz „porażką”.Katastrofa„I”Najgorszy moment CNN” Na Twitterze hashtagi i wyrażenia BoycottCNN, DoneWithCNN i ByeCNN zyskały popularność późną środę.

Sedno krytyki polega na tym, że format CNN, używany przez innych kandydatów przez lata, przebija obstrukcję Trumpa i sprawdzanie faktów w czasie rzeczywistym. „Biorąc pod uwagę absolutną kontrolę nad sceną i dynamikę platformy w stylu WWE, straszna prawda jest taka, że ​​ta decyzja była z góry ustalona”. Tweetowane Doświadczony pisarz polityczny James Fallows. Niektórzy porównują program do zmodyfikowanego wiecu wyborczego Trumpa – który CNN czasami transmitował na żywo w cyklu kampanii 2015-16, który Zucker Później tego żałował.

Kaitlan Collins z CNN próbował i próbował obalić kłamstwa wyborcze Trumpa

Licht bronił decyzji o goszczeniu Trumpa w takim formacie podczas swojego regularnego porannego spotkania z pracownikami sieci w czwartek.

„Wiem, że są ludzie z opiniami [and] Luz, to jest całkowicie oczekiwane” – powiedział, zgodnie z nagraniem audio. „I pozwólcie, że wyrażę się tak jasno, jak tylko potrafię: nie musicie lubić odpowiedzi byłego prezydenta, ale nie możecie powiedzieć, że ich nie otrzymaliśmy. … To, co zrobiliśmy zeszłej nocy, bardzo dobrze przysłużyło się Ameryce. Ludzie się obudzili i wiedzą, jaka jest stawka w tych wyborach w przeciwieństwie do poprzedniego dnia.

Licht pochwalił „wspaniały występ” Collinsa jako moderatora i nazwał ją „gwiazdą rocka”.

Jednak Licht został zaatakowany przez własnych dziennikarzy. „Popełniliśmy błąd” – powiedział jeden z obecnych na antenie. „Traktowaliśmy go jak normalnego polityka, który potrafi zweryfikować prawdę. Tańczyliśmy wokół tematu.

„To powinien być nagrany wywiad, w którym można by go zweryfikować” – powiedział jeden z reporterów CNN, który przemawiał jak osobowość na antenie pod warunkiem zachowania anonimowości w celu ochrony związków i kariery. „Publiczność śmiała się z jego komentarzy na temat Jeana Carrolla. Haniebne”.

Podczas spotkania z personelem Licht bronił decyzji, które doprowadziły do ​​hałaśliwej, stronniczej publiczności: „To była również ważna część historii, ponieważ ta publiczność reprezentuje dużą część Ameryki. ignoruj ​​tych ludzi.

Inny pracownik, wypowiadając się w kontekście unikania odwetu, zasugerował, aby Licht i inni dyrektorzy, którzy zezwolili na incydent, złożyli rezygnację.

Wydaje się to mało prawdopodobne – na razie. Przynajmniej publicznie Licht ma wsparcie swojego szefa, dyrektora generalnego Warner Bros. Discovery, Davida Zasli. Poproszona o komentarz w czwartek rzeczniczka firmy wskazała na wywiad Zaslava dla CNBC z zeszłego tygodnia, w którym stanął po stronie swoich poruczników i odrzucił część krytyki, która wybuchła po ogłoszeniu ratusza. („Mamy podzielony rząd. Prawda? Musimy usłyszeć oba głosy” – powiedział wówczas Zaslau. „Wszystkie głosy muszą zostać wysłuchane”).

Dyrektor blisko związany z Saslą powiedział, że zarówno zarząd, jak i kadra kierownicza rozumieją, że biznes informacyjny jest obecnie trudny i są gotowi dać CNN wystarczająco dużo czasu, aby znaleźć podstawy.

Niemniej jednak Trump Town Hall zapowiada się na kolejne rozczarowanie pod okiem Licha. Pomimo codziennego składu CNN i mandatu do przekształcenia sieci w neutralną kotwicę wiadomości, Licht nie mógł powstrzymać spadku oglądalności do historycznych minimów.

Popisowy wysiłek programowy Lichta, przeprojektowanie porannego programu CNN, rozpadł się w zeszłym miesiącu wraz ze zwolnieniem współprowadzącego Dana Lemona. Collins, wschodząca gwiazda sieci, został przeniesiony na poranki, aby współkotwiczyć zeszłej jesieni. Znawcy spodziewają się, że awansuje na miejsce o 21:00, które nie miało stałego gospodarza, odkąd CNN zwolniło Chrisa Cuomo w grudniu 2021 roku. A osoba bliska decyzji powiedziała, że ​​spór ratuszowy się nie zmieni. Licht ma wobec niej plany.

Codzienny biuletyn medialny CNN, Reliable Sources, był dosadny w ocenie środowego wydarzenia. „Trudno zrozumieć, jak służyła Ameryce pokaz kłamstw emitowany w środowy wieczór w CNN” – napisał w środę wieczorem reporter Oliver Darcy.

Ale panel analityków i komentatorów CNN wyemitowany w późną środę, aby ocenić występ Trumpa w ratuszu („Nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby zweryfikować każde kłamstwo, które powiedział”, powiedział gospodarz Jake Tapper), nie miał nic do powiedzenia na ten temat. Organizacja forum jest własną decyzją sieci.

Co najmniej jeden z płatnych komentatorów sieci ujawnił swoje zastrzeżenia przed emisją specjalnego programu Trumpa. Oficer policji Kapitolu USA, Michael Fanon, który został ranny podczas pilnowania Kapitolu podczas zamieszek 6 stycznia 2021 r., napisał. Artykuł opublikowany przez Rolling Stone Oznacza to koniec programowania.

„Postawienie go na scenie, odpowiadanie na pytania jak normalny kandydat, który nie zabiłby ludzi próbujących zakończyć demokrację, którą próbuje przywrócić, normalizuje to, co zrobił Trump” – napisał Fanon. „Wysyła wiadomość, że próba zmiany jest częścią procesu; że akceptacja wyników wyborów jest wyborem; Odrzucenie ich nie ma żadnych konsekwencji w mediach, polityce ani nigdzie indziej.

W wywiadzie udzielonym w zeszłym tygodniu dyrektor polityczny CNN, David Salian, powiedział, że Trump jest faworytem do nominacji Republikanów w 2024 r. 6 Zamieszki na Kapitolu nie zmieniły dziennikarskiej misji sieci.

„Trudno byłoby ci powiedzieć [the format] „To mniej odkrywcze niż przeprowadzanie ze sobą wywiadów” – powiedział.

Salian nie odpowiedział na prośbę o komentarz w czwartek. „Myślę, że Chris bardzo dobrze uchwycił naszą pozycję dzisiejszego ranka” – powiedział w e-mailu rzecznik CNN Matt Dornic. [editorial] Spotkanie.”

Trump wyraził zadowolenie z wydarzenia. „Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór w CNN wszystkim się podobał” – napisał na swoim portalu społecznościowym Truth Social. „Publiczność w New Hampshire była niesamowita. Dziękuję!”

Ale w CNN nastrój był ponury.

„Nie mogę uwierzyć, że ktokolwiek pomyślał, że to dobry pomysł”, powiedział jeden z pracowników, który również mówił pod warunkiem zachowania anonimowości, aby uniknąć reperkusji zawodowych. „Od wielu lat jestem dziennikarzem CNN. Zawsze jestem dumny, że mogę to powiedzieć. Nigdy nie wstydziłem się CNN, aż do dzisiejszego wieczora.