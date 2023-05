Elon Musk twierdzi, że znalazł nowego CEO Twittera

Nowy Jork (CNN) Elon Musk powiedział w czwartek, że znalazł nowego CEO, który przejmie Twittera, kilka miesięcy po tym, jak po raz pierwszy opuścił firmę. obiecał Odsuń się od roli.

Nowy dyrektor generalny Twitter Inc., który niedawno zmienił nazwę na X Corp., obejmie stanowisko w nadchodzących tygodniach, powiedział Musk. Nie podał nazwiska. Jednakże, The Wall Street Journal – powołując się na źródła – poinformował, że Linda YaccarinoSzef reklamy NBCUniversal był w trakcie rozmów o pracę.

„Z radością ogłaszam, że mam nowego dyrektora generalnego X/Twitter. Rozpocznie on pracę za ~6 tygodni!” Musk powiedział A Ćwierkać.

Mówi się, że Musk, który miał burzliwe panowanie jako „Chief Tweeter” od czasu zakupu firmy w październiku, jest prezesem wykonawczym Twittera i dyrektorem ds. Technologii, nadzorującym produkty, oprogramowanie i operacje obliczeniowe.

W grudniu biegał Musk głosowanie Na platformie pytającej użytkowników, czy powinien ustąpić ze stanowiska CEO Twittera, zakończyło się to większością użytkowników. Głosowanie twierdzące. Musk powiedział, że będzie przestrzegać wyników ankiety, ale później wycofał się, mówiąc, że przekaże tę rolę „gdy znajdę kogoś na tyle głupiego, by przyjąć tę pracę”. W lutym on powtórzył Do końca roku planuje znaleźć następcę.

Musk spotkał się z krytyką za szereg zmian polityki na Twitterze, które często pojawiały się bez jasnego uzasadnienia i budziły obawy dotyczące wpływu na użytkowników Twittera.

On też był Próbować Aby przekonać reklamodawców do ponownego dołączenia do platformy po tym, jak wielu z nich uciekło z powodu nienawistnych zachowań na platformie, masowych zwolnień na Twitterze lub pytań o przyszłość firmy. Jednocześnie próbuje sprzedawać użytkownikom nową płatną platformę subskrypcyjną, która obejmuje możliwość płacenia za niebieski znacznik wyboru, ale jak dotąd wydaje się, że nie ma to większego znaczenia.

Musk – który prowadzi lub jest zaangażowany w kilka firm, w tym Teslę – również spotkał się z krytyką z ich strony. Tesli (DSLA) Zainteresowane strony wyraziły zaniepokojenie, że Twitter rozprasza jego uwagę.

Musk niedawno powiedział, że Twitterowi grozi bankructwo, a teraz mówi, że jest na progu rentowności. Teraz nowy dyrektor generalny firmy pomoże odwrócić sytuację borykającej się z problemami firmy i pomoże Muskowi odzyskać część z 44 miliardów dolarów, które wydał na zakup platformy.

Nawet gdy Musk przygotowuje się do ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego, zachowa znaczną kontrolę nad przyszłym kierunkiem firmy. Po przejęciu firmy w październiku Musk usunął zarząd i rozwiązał zarząd, aby zostać dyrektorem generalnym i jedynym dyrektorem witryny.