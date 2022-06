Co najmniej 6 przedstawicieli GOP przeprosiło Trumpa 6 stycznia

Byli pracownicy Białego Domu zidentyfikowali sześciu deputowanych GOP, którzy przeprosili w związku z 6 stycznia.

Liz Cheney powiedziała wcześniej, że republikanin Scott Perry był apologetą.

Delegaci zostali nazwani Andy Pix, Mo Brooks, Matt Gates, Louis Gomert i Marjorie Taylor Green.

Ładowanie Coś się ładuje.

Co najmniej sześciu republikańskich członków Kongresu publicznie przedstawiło się jako przepraszające Biały Dom pod rządami prezydenta Donalda Trumpa po zamieszkach w Kapitolu z 6 stycznia 2021 r., o czym zeznawali w Izbie byli współpracownicy Trumpa. Komitet badający śmiertelną rebelię.

Przedstawiciele GOP Andy Pix z Arizony, Mo Brooks z Alabamy, Matt Gates z Florydy, Louis Kohmert z Teksasu, Marjorie Taylor Green z Georgii i Scott Perry z Pensylwanii przeprosili Trumpa za próbę udaremnienia wyborów w 2020 roku. Byli doradcy Białego Domu powiedzieli w serii zarejestrowanych oświadczeń wydanych w czwartek na Kapitolu.

Doradcy Trumpa z Białego Domu John McKendy, Cassidy Hutchinson i Eric Hershmann są prawodawcami Izby Reprezentantów – rysują obraz tego, jak większość z nich wygląda. Już zaproponowane przez komisję selekcyjną – Zwrócono się o ochronę prawną przed przyszłym procesem w zestawie klipów odtwarzanych przez komisję selekcyjną 6 stycznia podczas Piątego Rozprawy Ogólnej.

Lista zidentyfikowanych członków może się dalej powiększać. Pracownicy komisji opublikowali zdjęcie e-maila wysłanego przez Brooksa do dyrektora, co oznaczało „przeprosiny”.





Podczas piątego publicznego przesłuchania panelu w czwartek, 6 stycznia, 23 czerwca, pracownicy komisji specjalnej pokazali zdjęcie e-maila wysłanego do Białego Domu przez przedstawiciela Alabamy Mobrooksa, w którym przepraszają prawodawców MAGA.

Warren Rojas / Insider







Brooks pisze w nim w imieniu Gatesa i wzywa „Trumpa do wystosowania publicznych (do wszystkich celów) przeprosin dla następujących grup: każdego kongresmena i senatora, który głosował za odrzuceniem kart do głosowania w Kolegium Elektorów w Arizonie i Pensylwanii”.

Biggs, Brooks, Gaetz, Gohmert, Perry i Taylor Greene byli cytowani jako byli doradcy Trumpa w Białym Domu i prawodawcy, którzy przeprosili za zasiadanie do debaty ze śledczymi Izby. Cassidy Hutchinson, który pracował z ówczesnym szefem sztabu Białego Domu Markiem Meadowsem, powiedział, że przedstawiciel Ohio Jim Jordan omawiał możliwe przeprosiny, ale nie przeprosił konkretnie.

Gates nie zaprzeczył zarzutom, pisał Świergot Komisja Specjalna jest „niekonstytucyjna”

Prawodawcy House GOP, którzy zostali nazwani apologetami, drażnili się z rewelacją na początku czwartkowego przesłuchania w czwartek, 6 stycznia, kiedy współprzewodnicząca komisji selekcyjnej, Liz Cheney.

„Pod koniec dzisiejszego przesłuchania obejrzymy wideo zeznania trzech członków personelu Białego Domu Donalda Trumpa. Uwagi wstępne.

Cheney już nazwał Perry Podczas pierwszego przesłuchania panelu Śledczy znaleźli dowody na to, że zasiadający członkowie Kongresu przekonali byłego prezydenta, który był w stanie zamieszania przed opuszczeniem urzędu, do wyjaśnienia, czy coś poszło nie tak.

Perry, który został polecony przez panel do kontaktu z byłym sędzią Jeffem Clarkiem, zaprzeczył zarzutom.

„To kompletne, bezwstydne i bezduszne kłamstwo, że przepraszam siebie lub innych członków Kongresu” – powiedział Perry. Napisał W mediach społecznościowych.