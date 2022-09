Co najmniej raz na 200 lat gwałtowna powódź w północno-zachodniej Gruzji

„Części hrabstw Chattanooga i Floyd otrzymały 10-13 cali i więcej deszczu. Kwoty te spowodowały katastrofalne powodzie błyskawiczne, a na tym obszarze nadal obowiązuje awaryjna powódź” – poinformowało w niedzielę biuro National Weather Service w Atlancie.

Serwis pogodowy powiedział, że w niedzielny wieczór może spaść 2 cale deszczu na godzinę, a więcej we wtorek.

Ze względu na „lokalnie obfite opady deszczu” i prognozę dodatkowego deszczu, Centrum Meteorologiczne Zaktualizowano do „umiarkowanego” ryzyka intensywnych opadów deszczu od niedzieli po południu do wczesnego poniedziałku rano do poziomu 3 z 4.