Podejrzany został oskarżony o porwanie Elizy Fletcher, ale policja twierdzi, że nauczyciela z Memphis wciąż nie ma.

Cleotha Abston, lat 38, została oskarżona o szczególnie poważne porwanie i manipulowanie dowodami. Ćwierkać zwolniony wczesnym rankiem w niedzielę z Departamentu Policji w Memphis.

„Eliza Fletcher nie została jeszcze zlokalizowana. Śledczy i funkcjonariusze MPT, wraz z naszymi lokalnymi i federalnymi partnerami, nadal poszukują pani Fletcher”, napisano w poście.

Fletcher, lat 34, biegał około 4:30 w piątek, kiedy podszedł do niego niezidentyfikowany mężczyzna, podała policja. Został zmuszony do wsiadania do średniej wielkości ciemnego SUV-a i zabrany z miejsca zdarzenia, podała policja.

Abston został aresztowany w sobotę po tym, jak policja znalazła pojazd, którego szukali w sprawie.