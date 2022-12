Co robią z choinkami po świętach? Ich życie pozagrobowe

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego choinki mogą pomóc chronić Twój dom Strażacy w Irvine w Kalifornii pokazali, jak szybko choinka może się zapalić i szybko rozprzestrzenić na resztę domu. Ariana Triggs, USA DZISIAJ

Choinki stanowią wysokiej jakości ściółkę i materiał kompostowy.

Choinki mogą mieć różne zastosowania w różnych regionach po wakacjach.

Większość gmin oferuje programy recyklingu choinek.

Drzewo stoi wysoko w salonie. Wiernie służy nowo odnalezionemu domowi, osłaniając starannie zapakowane pudła, które tłoczą się na jego podłodze. Nosi błyszczące ozdoby i jasne światła. Jest godny filmu. Oto tegoroczna choinka.

Każdego roku sprzedaje się około 30 milionów choinek. Według National Christmas Tree Association.

Ale co się z nimi dzieje po wakacjach? Podobnie jak Święty Mikołaj i jego renifery, drzewa te nigdy nie wracają na biegun północny.

A co z drzewami, które nigdy nie stają się domami?

Choinka daje tyle samo co po świętach.

Co dzieje się z niesprzedanymi choinkami?

Nie każda jodła tworzy przytulny dom. Niektórym nigdy nie udaje się opuścić farmy lub parkingu. Ale ogólnie wszyscy dzielą ten sam los.

„Najważniejszą decyzją jest przekształcenie nieużywanych choinek w ściółkę” — mówi Richard Bates, profesor ogrodnictwa, który prowadzi zajęcia z zarządzania choinkami na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii.

„Istnieją tysiące ustalonych projektów, zwykle prowadzonych przez gminy lub grupy społecznościowe, które zbierają je, rozdrabniają i kompostują – czasami odsprzedają ten produkt końcowego użytku” – powiedział Bates dla USA Today.

Co mam zrobić z moją choinką?

Znajdź jeden z tych programów w swojej okolicy i oddaj choinkę do recyklingu po świętach, zalecają eksperci. Według Jill Sidebottom, rzeczniczki National Christmas Tree Association, większość miast i hrabstw oferuje miejsca odbioru choinek z krawężników lub zrzucania choinek.

Według Eda Baskina, który pomaga w prowadzeniu programu, miasto San Diego zabiera mieszkańców na północ od 70 000 choinek bożonarodzeniowych w ramach programu recyklingu.

Drzewa mają tendencję do produkcji wysokiej jakości zrębków i ściółki, powiedział Baskin. W San Diego miasto używa ściółki i produktów kompostowych wykonanych z drzew w swoich parkach i dostarcza produkty mieszkańcom za darmo.

Drzewa znajdują nowe cele życia pozagrobowego w zależności od tego, gdzie się znajdują. W niektórych miejscach na przykład do zbierania drewna Walka z erozją plaży.

A nawet niektóre gminy Umieszczanie drzew w stawie To dlatego, że stanowią doskonałe siedlisko dla mniejszych ryb, mówi Bates.

drewno z tworzywa sztucznego: Według profesjonalistów, oto jak przechowywać sztuczną choinkę

Kiedy zdjąć choinkę?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.

Większość ludzi zdejmuje swoje drzewa po Nowym Roku. Wymagają tego niektóre tradycje bożonarodzeniowe Drzewo musi zostać podniesione co najmniej 6 stycznia do Trzech KróliKiedy trzej królowie przybyli do Jerozolimy, zgodnie z sitebottom.

Filmy świąteczne dla dzieci: Przewodnik po ponad 100 filmach familijnych do streamowania w te święta

Ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest utrzymywać drzewo zielone i świeże, podlewając je przez cały cykl życia. Suche drewno w domu spowoduje pożar. Według Baskina suche drzewa są również trudne do ściółkowania. Pamiętaj, aby usunąć wszelkie ozdoby i dekoracje przed recyklingiem drzewa.