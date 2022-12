Sąd Najwyższy orzekł, że kontrola graniczna z czasów Trumpa pozostanie na miejscu, a wyzwania prawne będą kontynuowane

CNN

We wtorek Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to kontrowersyjne Kontrola graniczna z czasów Trumpa jest znana jako Title 42 Pozostanie to w mocy w obliczu wyzwań prawnych, które zapewnią władzom federalnym szybką deportację imigrantów na granicach USA przez co najmniej kilka następnych miesięcy.

Margines 5-4 był zwycięstwem stanów kierowanych przez Republikanów Sąd Najwyższy powinien interweniować i zablokować opinię sądu niższej instancji nakazującą zawieszenie jurysdykcji. Administracja Bidena powiedziała, że ​​jest gotowa Władza dobiegła końca i podjęła środki ostrożności, aby uniknąć zamieszania na granicy i potencjalny wzrost liczby imigrantów.

W tym postanowieniu sąd zgodził się również rozpatrzyć apelację stanów w tym okresie. Sąd powiedział, że wysłucha argumentów w tej sprawie podczas sesji ustnej rozpoczynającej się w lutym 2023 r.

Sędziowie Sonia Sotomayor i Elena Kagan powiedzieli, że odrzucą wniosek, ale nie wyjaśnili swojego sposobu myślenia. Konserwatywny sędzia Neil Gorsuch i liberalna sędzia Katanji Brown Jackson przyłączyli się do orzeczenia odrzucającego jego sposób myślenia.

Gorsuch powiedział, że „nie lekceważy obaw państw” dotyczących bezpieczeństwa granic. Ale Gorsuch zauważył, że tytuł 42 został wprowadzony w celu walki z Covid-19 i że „obecny kryzys graniczny nie jest kryzysem Covid”.

„Sądy nie powinny utrwalać zarządzeń wykonawczych przeznaczonych na jedną sytuację nadzwyczajną tylko dlatego, że wybrani urzędnicy nie zajęli się inną sytuacją nadzwyczajną” – napisał Gorsuch.

Począwszy od marca 2020 r., tytuł 42 upoważnił amerykańskich agentów granicznych do natychmiastowej deportacji migrantów, którzy przekroczyli południową granicę w imię zapobiegania Covid-19.

Zwolennicy imigrantów i eksperci ds. zdrowia publicznego od dawna potępiają korzystanie z usług organów ds. zdrowia publicznego na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, argumentując, że jest to niewłaściwy pretekst do uniemożliwiania imigrantom wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według US Customs and Border Protection w ciągu prawie trzech lat, organ został wykorzystany ponad 2 miliony razy do deportacji imigrantów.

Na granicy migranci od miesięcy czekają w obozach w Meksyku, czekając na decyzję władz, aby mogli ubiegać się o azyl w Stanach Zjednoczonych. Zwolennicy migracji próbowali rozpowszechniać aktualizacje i informacje wśród migrantów, ale frustracja wzrosła, zwłaszcza gdy temperatury spadają.

El Paso w Teksasie znajduje się w centrum kryzysu Tę część granicy przekroczyły tysiące migrantów. Miasto otworzyło rządowe schroniska, aby opiekować się migrantami w swoim centrum konferencyjnym, hotelach i kilku nieczynnych szkołach, chociaż niektóre nadal musiały spać na ulicach w ujemnych temperaturach.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracowuje plan zakończenia władzy, w tym zwiększenie zasobów na granicy, namierzenie przemytników i współpracę z międzynarodowymi partnerami.

Biały Dom powiedział, że zastosuje się do rozkazu.

„Dzisiejsze zarządzenie daje republikanom w Kongresie mnóstwo czasu, aby trzymać palec polityczny i dołączyć do swoich Demokratów w rozwiązaniu wyzwania na naszej granicy poprzez przyjęcie kompleksowych środków reformatorskich i zapewnienie dodatkowych funduszy na bezpieczeństwo granic, o które prosił prezydent Biden”. — powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre.

Prokurator Generalny Elizabeth Preloger przyznała w zeszłym tygodniu w Sądzie Najwyższym, że powrót do tradycyjnych norm na granicy byłby wyzwaniem, ale stwierdziła, że ​​nie ma już podstaw do utrzymania zasad z epoki Covid-19.

„Rząd w żaden sposób nie stara się minimalizować wagi problemu. „Ale rozwiązaniem tego problemu imigracji nie może być przedłużanie w nieskończoność środka ochrony zdrowia publicznego, co wszyscy teraz zgadzają się, że naruszyło uzasadnienie dla zdrowia publicznego” – napisał Prelogar w aktach Sądu Najwyższego.

Adwokaci Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich, która reprezentuje rodziny z tytułu 42, podkreślali w argumentach niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są osoby ubiegające się o azyl podlegające mandatowi i odsyłane z powrotem do Meksyku.

Lee Gelernt, główny obrońca powodów w sprawie, powiedział w oświadczeniu dla CNN, że są „głęboko rozczarowani” orzeczeniem, ale będą nadal walczyć o zakończenie polisy.

„Jesteśmy głęboko rozczarowani wszystkimi zdesperowanymi osobami ubiegającymi się o azyl, które nadal cierpią z powodu tytułu 42, ale ostatecznie będziemy nadal walczyć o zakończenie tej polityki” – powiedział Gelernt.

Steve Vladek, analityk Sądu Najwyższego CNN i profesor na University of Texas School of Law, nazwał to zarządzenie „praktycznie dziwacznym”.

„Nakaz jest proceduralnie szczególny, ponieważ uwzględnia wniosek o zamrożenie wyroku sądu rejonowego tylko w celu ustalenia, czy państwom, które nie są nawet stronami tego wyroku, należy zezwolić na interwencję i obronę tego wyroku w apelacji”. – powiedział Władek. „Pomijając tytuł 42, obecny prezydent ma ogromne potencjalne konsekwencje dla zdolności państw do walki z uchyleniem polityki jego poprzedników”.

Państwa kierowane przez GOP argumentowały, że cofnięcie autoryzacji zaszkodziłoby im z powodu napływu imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych.

„Kryzys graniczny, który respondenci starają się uczynić dziwnym i ciekawym, będzie miał wielki wpływ na stany” – czytamy w zgłoszeniu złożonym w ubiegłą środę.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe raporty.