Kontrakty terminowe na akcje rosły, gdy inwestorzy spoglądali w przyszłość na nowy rok

Kontrakty terminowe na akcje wzrosły w środę rano, ponieważ inwestorzy patrzą w przyszłość na koniec spadkowego roku i przygotowują się na rok 2023.

Kontrakty terminowe powiązane ze średnią przemysłową Dow Jones dodały 48 punktów, notując prawie stabilizację. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły odpowiednio o 0,12% i 0,11%.

We wtorek rozpoczął się skrócony tydzień handlowy. Dow zamknął się o 37,63 punktu, czyli 0,11%, na poziomie 33 241,56. S&P500 spadł o 0,40%.

Nasdaq Composite spadł o prawie 1,4%, a następnie spadł o 11% akcje Tesli. Dziennik Wall Street Producent pojazdów elektrycznych zapowiedział, że będzie kontynuował tygodniowe wstrzymanie produkcji w swoim zakładzie w Szanghaju. Zaznaczone we wtorek Siódmy dzień z rzędu strat Na zapas.

Przychodzi pod koniec burzliwego roku dla producenta samochodów elektrycznych, a właściciel Elon Musk dokonuje kontrowersyjnego zakupu Twittera. Akcje Tesli spadły w tym roku o 69%.

„Rok temu Musk był bohaterem i panowała panika na korzyść”, powiedział Eric Jackson, założyciel EMJ Capital, w „Closing Bell: Overtime”. „Teraz… to panika sprzedaży”.

Na trzy dni sesyjne w 2022 roku giełda jest na dobrej drodze do najgorszego roku od 2008 roku. Nasdaq stracił w tym roku 33,8%, co jest najgorszym wynikiem z trzech indeksów, ponieważ inwestorzy uciekają z akcji wzrostowych w obawie przed recesją. Dow i S&P 500 są na dobrej drodze do utraty odpowiednio 8,5% i 19,7%.

Inwestorzy będą szukać wglądu w stan gospodarki w danych produkcyjnych z Rezerwy Federalnej Richmond i oczekujących sprzedaży domów w środę rano. Uczestnicy rynku będą szukać liczb wskazujących, że gospodarka się ochładza, co, jak mają nadzieję, mogłoby zasygnalizować bankowi centralnemu, że podwyżki stóp procentowych mogą nadal spowalniać.