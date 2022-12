Dowódcy przywracają Carsona Wentza jako QB kontra Browns

Ashburn, Wirginia – The Washington Commanders wracają do rozgrywającego Carsona Wentza W walce o szansę na play-off.

Zespół ogłosił w środę, że Wentz wystartuje w miejscu Taylora Heinickego Commanders (7-7-1) zmierzą się w niedzielę z Cleveland Browns (6-9).

Wentz rozpoczął pierwsze sześć meczów sezonu, zanim złamał palec serdeczny prawej ręki w wygranym 13 października meczu z Chicago Bears. Został umieszczony w rezerwie kontuzjowanych i wrócił do czynnego składu dopiero 17 grudnia. Heinicke rozpoczął dziewięć gier, prowadząc zespół do rekordu 5-3-1.

Jednak Waszyngton ma bilans 0-2-1 w ostatnich trzech meczach. Chociaż dobrze poruszają się piłką z Heinicke, Generałowie zajmują 26. miejsce w ataku w czerwonej strefie i 20. pod względem punktów na mecz w swoich ośmiu pełnych startach.

Wentz zastąpił Heinickego w czwartej kwarcie sobotniej porażki 37:20 z San Francisco 49ers. Wentz wykonał 12 z 16 podań na 123 jardy i przyłożenie.

„Myślałem, że Carson przyjdzie i nie będzie grał przez jakiś czas, na początku trochę zardzewiały, potem zaczął się wyostrzać” – powiedział we wtorek trener Ron Rivera. „Pokazał, że podejmuje szybkie decyzje, więc dobrze było to zobaczyć. Nadal jest kilka rzeczy, nad którymi może dalej pracować”.

Heinicke dał iskrę dzięki swojej mobilności, rzutom sprzęgła i jazdom w późnej fazie gry. Te atrybuty doprowadziły do ​​zwycięstw nad Green Bay Packers i Indianapolis Colts, podczas remisu z New York Giants. Heinicke rzucił 12 przyłożeń na sześć przechwytów, podczas gdy był zwalniany 19 razy w swoich dziewięciu startach, a jego umiejętność ucieczki przed presją uczyniła go mniej skutecznym.

Ale ponieważ Dowódcy walczyli o późne zakończenie jazdy i mieli nadzieję, że znajomość przestępstwa Wentza doprowadzi do szybkich rezultatów, Waszyngton zdecydował się na ten ruch.

Dowódcom podobała się siła ramienia Wentza i to, co może zrobić w ataku. Jego dwie jazdy przeciwko San Francisco pokazały to, co chcieli zobaczyć.

„Jest w pełni zdrowy, ma teraz nowe nogi i żywą rękę” – powiedział we wtorek Rivera. „Podjął bardzo szybkie decyzje. Pokazał nam szybkość, jakiej oczekujesz od rozgrywających, a jego podejmowanie decyzji wydawało się słuszne”.

Waszyngton wymienił dwa typy z trzeciej rundy – jeden w 2022 r., a drugi w 2023 r. – i zamienił typy z drugiej rundy w kwietniu, aby pozyskać Wentza z Indianapolis. Wszedł w sezon jako wyraźny starter, co przyznał nawet Heinicke podczas wiosennej konferencji prasowej.

Wentz, numer 2 w klasyfikacji generalnej w 2016 roku, po raz pierwszy w swojej karierze musiał nauczyć się nowego ataku. W ten sam sposób grał przez pierwsze pięć sezonów z Philadelphia Eagles i ostatni sezon z Colts.

W swoich pierwszych dwóch startach Washington zdobył łącznie 55 punktów. Ale w ciągu następnych czterech Dowódcy zarządzali tylko 47. Rzucił 11 przyłożeń do sześciu przechwytów i został zwolniony 23 razy.

Wentz ma jeszcze dwa lata kontraktu, ale nie ma gwarantowanych pieniędzy. Jeśli Waszyngton chce go zatrzymać, może renegocjować jego kontrakt lub zapłacić mu 26,7 miliona dolarów w 2023 roku. Heinicke po sezonie jest wolnym agentem.

Heinicke stał się ulubieńcem fanów po przybyciu do Waszyngtonu w grudniu 2020 roku jako czwarty rozgrywający, którego mógłby zastąpić, gdyby pozostała trójka została wykluczona przez Covid-19. Wcześniej mieszkał ze swoją siostrą i uczęszczał na zajęcia, aby ukończyć studia w Old Dominion.

Rozpoczął porażkę zespołu w play-off z Tampa Bay Buccaneers w tym sezonie i zdobył kolegów z drużyny dzięki swojej odważnej grze i przyziemieniom nurkującym z pylonu.

Waszyngton podpisał kontrakt z Heinicke na dwuletnie przedłużenie. Ryan Fitzpatrick rozpoczął 15 meczów w 2021 roku po kontuzji pachwiny w pierwszym tygodniu i zajął 7-8 miejsce.

Dowódcy mają bilans 12-11-1 w ciągu ostatnich dwóch sezonów pod wodzą Heinickego. Są 2-6 pod kimkolwiek innym.