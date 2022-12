„Świetny pomysł” na akcje Tesli na 2023 r., mówi analityk po ponurym roku

Tesli (DSLA), po najgorszej jednodniowej stracie we wtorek od 11 miesięcy, zebrał się w środę, ponieważ niektórzy analitycy postrzegają firmę EV jako „świetny pomysł” na inwestycję w 2023 roku.







Akcje Tesli spadły we wtorek o ponad 11% do 109,01 Zamknięcia fabryk w Szanghaju i słabe dane o sprzedaży w Chinach. Jednak przynajmniej niektórzy analitycy pozostają uparty w sprawie TSLA. W środę Ben Kallo z Baird Equity Research obniżył cenę docelową Tesli do 252 z 316. To postawiło cel na 130% powyżej wtorkowej ceny zamknięcia, a Gallo nazwał Teslę „świetnym pomysłem” dla inwestorów w 2023 roku.

zeszły tydzień, Sześciu analityków obniżyło ceny docelowe W akcjach TSLA. Jednak cele pozostają powyżej obecnego poziomu cen akcji Tesli, a analitycy zasadniczo utrzymali rekomendacje kupuj i osiągaj lepsze wyniki.

Akcje Tesli 2023: Gigant pojazdów elektrycznych stoi przed dużymi wyzwaniami na dwóch swoich megamarketach

Byczy pogląd Gallo na Teslę pojawia się, gdy akcje TSLA spadły o 42% od początku grudnia. Akcje Tesli wzrosły o 3,3% do 112,71 Środowy handel na rynku.

Gallo powiedział, że inwestorzy nie powinni zbytnio martwić się osłabieniem popytu na początku 2023 roku. Tesla „ma kilka dźwigni popytu, w tym podwyżki dzierżawy pojazdów i dodatkowe zachęty do doładowania” – napisał analityk.

Gallo powiedział, że Tesla ma dobrą pozycję na rynku motoryzacyjnym, ponieważ pojazdy elektryczne nadal mają udział w całym rynku.

Pozytywne spojrzenie Bairda na akcje Tesli jest zgodne z optymizmem analityka Wedbush Daniela Ivesa dla firmy EV we wtorek.

Akcje Tesli wciąż są przedmiotem zainteresowania analityków

Ives, długoletni byk Tesli, ostatnio i wielokrotnie wyrażał swoje obawy dyrektorowi generalnemu Elonowi Muskowi. Odkąd Musk przejął Twittera, analitycy przeanalizowali tweety miliardera i Wiadomości krążą wokół niego Tesla szkodzi inwestorom. Musk używa Twittera do wygłaszania oświadczeń politycznych i łączenia się z ludźmi z całego spektrum politycznego.

Ives nazwał działania Muska na Twitterze „operą mydlaną” i „fesco”, które „zdegradowałyby markę Muska i Tesli”. W zeszłym tygodniu Ives obniżył cenę docelową akcji Tesli z 250 do 175 i utrzymał ocenę „przewyższającą” akcje.

Jednak we wtorek Ives brzmiał bardziej optymistycznie. Analityk napisał, że około 70% ostatniej wyprzedaży akcji Tesli było spowodowane reakcją na Muska i Twittera.

„Łatwo jest nam (i innym bykom) rzucić tutaj ręcznik i zobaczyć przeciwne wiatry, które są zbyt silne, aby akcje mogły działać w 2023 r.” – napisał Ives.

Analityk dodał, że jeśli Musk ponownie skupi się na Tesli i przestanie sprzedawać akcje TSLA, „naszym zdaniem akcje te osiągają gorsze wyniki”.

„Jednak wszelkie strategiczne pomyłki Muska zostaną dokładnie zbadane przez Street i dodatkowo zaważą na akcjach” – napisał.

Śledź Kita Nortona na Twitterze @kidnorton Dla dodatkowego bezpieczeństwa.

