Co warto wiedzieć przed procesem Fox News i Dominion

Nowy Jork (CNN) Proces w pozwie o zniesławienie wniesionym przeciwko Fox News przez Dominion Voting Systems ma rozpocząć się w tym tygodniu. Może to spowodować istotne zmiany dla prawicowego kanału kablowego.

Proces miał się rozpocząć w poniedziałek w Delaware, ale sędzia Sądu Najwyższego Eric Davis ogłosił, że zostanie przesunięty do wtorku, zgodnie z oświadczeniem wydanym przez sąd w niedzielę wieczorem.

Dominion to firma zajmująca się technologiami wyborczymi. Po tym, jak były prezydent Donald Trump przegrał wybory prezydenckie w 2020 roku z Joe Bidenem, Dominion oskarżył Foxa o promowanie różnych teorii spiskowych popierających Trumpa, w tym fałszywych i szkodliwych informacji o technologii głosowania firmy.Kłamstwa są dobre dla biznesu Foxa„Fox twierdzi, że po prostu zgłasza roszczenia administracji Trumpa i współpracowników Donalda Trumpa.

W 2021 roku złożyła pozew o zniesławienie.

Oto 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozprawą.

Spikerzy Fox i kierownictwo mogą zająć stanowisko

Dominion chce, aby gwiazdorzy sieci i najwyżsi dyrektorzy pojawili się na stanowisku świadka podczas procesu, złożył w sądzie w marcu.

Jeśli Dominium postawi na swoim, oto kto może wystąpić jako świadek:

• Suzanne Scott, CEO Fox News

• Jay Wallace, prezes Fox News

• Sean Hannity, Tucker Carlson, Maria Barthiromo, Laura Ingraham i Brett Pier

• Abby GrossbergByły producent Fox News twierdzi, że prawnicy sieci zmusili go do złożenia fałszywych zeznań w pozwie złożonym w marcu.

• W kwietniu sędzia Sądu Najwyższego stanu Delaware, Eric Davis, powiedział Dominion Prezes Fox Corp. Rupert Murdoch i jego syn, dyrektor generalny Lachlan Murdoch, mogą zostać zmuszeni do złożenia zeznań.Ogromny cios dla Foxa.

„Obie strony uczyniły tych świadków bardzo istotnymi” – powiedział Davis o Murdockach. Fox próbował zapobiec postawieniu Murdocków na miejscu dla świadków.

W grę wchodzą duże pieniądze

Dominion domaga się 1,6 miliarda dolarów odszkodowania i dodatkowych odszkodowań karnych.

Może to być Ogromny finansowy cios dla Foxa. Fox Corp., właściciel prawicowej organizacji informacyjnej, ma około 4 miliardów dolarów w gotówce, zgodnie z najnowszym zgłoszeniem. Oświadczenie o dochodach. Nie jest również jasne, ile ubezpieczenia ma firma ani jaka polisa ubezpieczeniowa ją pokryje.

Jednak odszkodowania karne nie są ograniczone w Delaware i nie ma ustawowego maksimum.

Sieć twierdzi, że liczba ta jest szalenie przesadzona, aby zebrać nagłówki gazet.

Implikacje Pierwszej Poprawki

Fox argumentował w oświadczeniu, że sprawa dotyczy ochrony „praw wolnej prasy” i że orzeczenie na korzyść Dominion miałoby „poważne konsekwencje” dla czwartej władzy.

„Pozew Dominion to polityczna krucjata mająca na celu uzyskanie nieoczekiwanych korzyści finansowych, ale prawdziwym kosztem jest poszanowanie praw wynikających z Pierwszej Poprawki” – powiedział rzecznik Foxa w oświadczeniu. Raport.

Ze względu na decyzję Sądu Najwyższego z 1964 r. New York Times v. Sullivan, pozwy o zniesławienie są trudne do wygrania w Stanach Zjednoczonych. Zniesławienie musi spełniać wyższy standard. Firma nie mogła kłamać, musiała wiedzieć (lub przynajmniej mocno podejrzewać), że była to nieprawda w tamtym czasie i musiała to robić z „rzeczywistą złośliwością”. Sąd orzekł już w sprawie dwóch pierwszych, które Fox nadawał kłamstwa i wiedział, że są fałszywe, więc zamiast kwestii faktycznej, pytanie brzmi, czy Fox działał złośliwie.

Podczas gdy kluczowe postacie w Fox prywatnie przyznały prawdę, że były prezydent Donald Trump przegrał z prezydentem Joe Bidenem w 2020 r., Fox nadal emituje spiski i kłamstwa, aby zaangażować swoją masową publiczność.

Pamięć podręczna prywatnych wiadomości, e-maili i zeznań ujawniła, że ​​Fox nie wywiązał się z dziennikarskiej odpowiedzialności za przekazanie prawdy swoim odbiorcom. Sędzia ma odrzucił wiele zabezpieczeń pierwszej poprawki Foxa A orzeczenia przedprocesowe uniemożliwiły sieci argumentowanie, że zniesławiające wypowiedzi jej gości były „warte opublikowania” i warte opublikowania.

Prywatne wiadomości upublicznione

Dokumenty prawne upublicznione a Osobiste wiadomości tekstowe, e-maile i transkrypcje zeznańUjawnia, jak gospodarze, producenci i kierownictwo stacji Fox naprawdę czuli się w stosunku do Trumpa

Około 10 000 stron dokumentów sądowych upublicznionych w ramach sprawy zawiera obrzydliwe zakulisowe komunikaty, z których wiele prawdopodobnie zostanie pokazanych na rozprawie.

Na przykład prezenter Tucker Carlson powiedział w wiadomości tekstowej, że nienawidzi Trumpa „z pasją”. W wymianie z listopada 2020 r. Tucker Carlson powiedział, że decyzja Trumpa o zablokowaniu inauguracji Joe Bidena była „bardzo niszczycielska”, a zachowanie Trumpa po wyborach było „obrzydliwe” i że „próbował odwrócić wzrok”.

Murdoch wysłał e-mail do pułkownika Allena z New York Post, opisując kłamstwa wyborcze Trumpa jako „szokujące” i „szkodliwe”.

Prywatne wiadomości Murdocha ujawniły, jak jego własne myśli kolidowały z tymi przedstawionymi przez Foxa. „Może Sean [Hannity] I Laurę [Ingraham] Posunął się za daleko” – napisał Murdoch w e-mailu do szefowej Fox News, Suzanne Scott, odnosząc się do odmowy wyborów przez Trumpa po przegranej z prezydentem Joe Bidenem.

Co dalej

Sędzia Sądu Najwyższego Delaware, Eric Davis, powiedział, że zwoła rozprawę w poniedziałek rano, aby formalnie ogłosić jednodniowe opóźnienie. Jednak w poniedziałek nie oczekuje się dalszych działań w tej sprawie.

Oczekiwane są komunikaty otwierające we wtorek w ciągu dnia. Wybór arbitrów Oczekuje się, że zakończy się we wtorek rano panelem składającym się z 12 sędziów i 12 zastępców. Oczekuje się, że wystąpienia otwierające rozpoczną się natychmiast po zajęciu miejsca przez jury. Oczekuje się, że proces potrwa od pięciu do sześciu tygodni.

Dominion musi przekonać ławę przysięgłych, że Fox działał z „prawdziwą złośliwością” – że gospodarze i kierownictwo prawicowej sieci wiedzieli, że to, co zostało powiedziane na antenie, było fałszywe, ale i tak to wyemitowali lub po prostu zignorowali prawdę. Że powinni wziąć na siebie odpowiedzialność.