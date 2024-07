Co warto wiedzieć w tym tygodniu

Giełdy wycofały się z rekordowych poziomów w wyniku presji w sektorze technologicznym po tym, jak w piątek światowy krach technologiczny wywołał falę uderzeniową na rynkach.

S&P 500 (^GSPC) spadł w ciągu tygodnia o prawie 2%, a Nasdaq Composite (^IXIC) spadł o ponad 3,5%. Obydwa indeksy zanotowały najgorszy tygodniowy wynik od kwietnia. Tymczasem Dow Jones Industrial Average (^DJI) wzrósł o około 0,7%.

W tym tygodniu krytyczne wskaźniki wzrostu gospodarczego i inflacji oraz początek zysków Big Tech zadecydują, czy złe samopoczucie będzie się utrzymywać.

Jeśli chodzi o dane ekonomiczne, na czwartek zaplanowano lepszy odczyt wzrostu gospodarczego w drugim kwartale, a następnie w piątek czerwcowy odczyt wskaźnika osobistych wydatków konsumpcyjnych, preferowanego miernika inflacji przez bank centralny.

W wiadomościach korporacyjnych oczekuje się, że spółki z indeksu S&P 500 będą ogłaszać wyniki kwartalne w tygodniu, którego głównymi bohaterami będą Alphabet (GOOGL, GOOG), Tesla (TSLA) i Chipotle (CMG).

Perspektywy inflacji

W zeszłym tygodniu nowe dane pokazujące spowolnienie inflacji podsyciły rynki perspektywą obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 100% pod koniec wrześniowego posiedzenia.

Nadchodzący tydzień przyniesie kolejne spojrzenie na inflację, tym razem na ulubionym mierniku banku centralnego: indeksie osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE).

W piątek ekonomiści oczekiwali, że „podstawowy” PCE wzrośnie o 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim w czerwcu, w porównaniu z majowym wzrostem na poziomie 2,6%. W poprzednim miesiącu ekonomiści twierdzili, że „podstawowy” PCE wzrósł o 0,2%, nieco wyżej niż majowy wzrost o 0,1%.

Opublikowany na niecały tydzień przed kolejną decyzją banku centralnego dotyczącą polityki pieniężnej, która ma zostać podjęta 31 lipca. Rynki powszechnie oczekują, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zeznaje podczas przesłuchania przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów w sprawie „Półrocznego oświadczenia dotyczącego polityki fiskalnej Rezerwy Federalnej” w budynku Rayburn, środa, 10 lipca 2024 r. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc za pośrednictwem Getty) (Tom Williams za pośrednictwem Getty Images)

Test rozwojowy

Kluczowym pytaniem, które nurtuje inwestorów, jest to, czy gospodarki mogą nadal zachować odporność na najbardziej powściągliwym poziomie od ponad dwóch dekad.

Czwartek przyniesie pierwszy szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za drugi kwartał. Ekonomiści oczekują, że gospodarka amerykańska będzie rosła w drugim kwartale w rocznym tempie 1,9%, w porównaniu z tempem wzrostu wynoszącym 1,4% odnotowanym w pierwszym kwartale.

Michael Capen, główny ekonomista Bank of America Securities, podsumował oczekiwania dotyczące publikacji danych w nadchodzącym tygodniu w cotygodniowej notatce, stwierdzając: „Dane powinny pokazać dobrą aktywność i inflację zmierzającą we właściwym kierunku”.

Objawy krążenia

Na rynku akcji zachodzą zmiany, gdyż inwestorzy z większym optymizmem patrzą na możliwość kilku obniżek stóp procentowych w tym roku.

Historia trwa

W ciągu ostatnich 10 dni działy Nieruchomości (XLRE) i Finanse (XLF) prowadziły działania w poszczególnych sektorach. Tymczasem technologia (XLK) i usługi komunikacyjne (XLC), czyli najwięksi zwycięzcy rynku w ubiegłym roku, to ostatnio sektory, które notują najgorsze wyniki na indeksie S&P 500.

Wraz z dołączeniem małych spółek do wzrostów na giełdach w 2024 r., cykl ten osiągnął wreszcie najniższy poziom również w przypadku wielkości spółek.

Mała spółka Russell 2000 (^RUT) zwyżkowała w ciągu ostatniego miesiąca o około 8%, podczas gdy S&P 500 zwyżkowała o niecałe 1%, co wywołało debatę na temat kontynuacji wzrostów spółek o małej kapitalizacji.

„Jeśli obniżki stóp procentowych będą optymistyczne, a handel Trumpem 2.0 będzie kontynuowany przed wyborami w USA, uważamy, że jest miejsce na cykl obniżek” – napisał w czwartkowej notatce dla klientów Maxwell Grinacoff, strateg ds. instrumentów pochodnych na akcje UBS Investment Bank w USA.

Duże przychody z technologii

Ponieważ Big Tech słabnie w środku cyklu rynkowego, w nadchodzącym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się podstawowa historia niektórych z największych nazwisk giełdy.

Tesla i Alphabet mają ogłosić zyski we wtorek po dzwonku. Wyniki za drugi kwartał dwóch członków Magnificent Seven będą wczesnym sygnałem zainteresowania inwestorów najpopularniejszym rynkiem w 2023 roku. Pomimo niedawnej wyprzedaży w ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje obu spółek zwyżkowały dwucyfrowo.

Pytanie brzmi, czy trend wzrostowy napędzany sztuczną inteligencją może być kontynuowany.

„Największym ryzykiem w ciągu najbliższych sześciu do ośmiu tygodni jest to, czy nie nastawiamy się na oszustwo AI? [in earnings]?” Ryan Grabinski, dyrektor zarządzający ds. strategii inwestycyjnej w Strategas Research Partners, powiedział Yahoo Finance.

To, jak radzą sobie duże firmy technologiczne, określi ścieżkę wzrostu zysków szerszego indeksu S&P 500. Oczekuje się, że cztery firmy – Alphabet, Nvidia (NVDA), Meta (META) i Amazon (AMZN) – osiągną wzrost przychodów o 56,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. według starszego analityka przychodów FactSet, Johna Buttersa, w tym samym okresie rok temu. Oczekuje się, że dochody pozostałych 496 osób wzrosną jedynie o 5,7%.

Po połączeniu obu grup S&P jest obecnie na dobrej drodze do wygenerowania wzrostu zysków o 9,7% rok do roku. Byłby to najlepszy kwartał pod względem wzrostu przychodów od czwartego kwartału 2021 roku.

Kalendarz tygodniowy

Poniedziałek

Dane ekonomiczne: Indeks aktywności Fed Nat w Chicago, czerwiec (oczekiwano -0,06, +0,18 wcześniej)

Przychód: Cleveland Cliffs (CLF), Nucor (NUE), SAP (SAP), Truist (TFC), Verizon (VZ), Zions Bancorporation (ZION)

Wtorek

Dane ekonomiczne: Indeks przetwórstwa Richmond Fed, lipiec (oczekiwano -7, wcześniej -10); Miesięczna sprzedaż istniejących domów, czerwiec (oczekiwano -2,7%, poprzednio -0,7%)

Przychód: Alphabet (GOOG, GOOGL), Cal-Mine Foods (CALM), Capital One (COF), Comcast (CMCSA), Enphase (ENPH), Freeport-McMoRan (FCX), GE Aerospace (GE), General Motors (GM), Lockheed Martin (LMT), Philip Morris International (PM), Spotify (SPOT), Tesla (TSLA), UPS (UPS), Texas Instruments (TXN), Visa (V)

Środa

Dane ekonomiczne: Wnioski o kredyt hipoteczny MBA, tydzień kończący się 19 lipca (+3,9% wcześniej); S&P Global US PMI dla przemysłu, lipiec, wstępne (oczekiwane 51,4, poprzednio 51,6); S&P Global US Services PMI, lipiec, wstępny (oczekiwano 55, poprzednio 55,3); S&P Global US Composite PMI, lipiec, wstępne (poprzednio 54,8); Sprzedaż nowych domów miesiąc do miesiąca w czerwcu (oczekiwano +3,8%, poprzednio -11,3%)

Przychód: AT&T (T), Chipotle (CMG), Ford (F), IBM (IBM), General Dynamics (GD), Lamb Weston (LW), Las Vegas Sands (LVS), ServiceNow (NOW), Viking Therapeutics (VKTX), Gospodarka odpadami (WM), Whirlpool (WHR)

Czwartek

Dane ekonomiczne: PKB za drugi kwartał, wstępne szacunki (oczekiwana stopa roczna +1,9%, poprzednio +1,4%); Spożycie osobiste w pierwszym kwartale, wstępne szacunki (oczekiwane +1,7%, poprzednio 1,5%); Liczba nowych bezrobotnych, tydzień zakończony 20 lipca (poprzednio 243 tys.); Dobra trwałe, czerwiec (oczekiwano +0,5%, poprzednio +0,1%)

Przychód: American Airlines (AAL), AstraZeneca (AZN), Boston Beer (SAM), Deckers (DECK), Hasbro (HAS), Honeywell (HON), Juniper Networks (JNPR), Keurig Dr. Pepper (KDP), New York Community Bancorp (NYCB), RTX (RTX), Skechers (SKX), Southwest (LUV), Texas Roadhouse (TXRH), Valero (VLO)

Piątek

Dane ekonomiczne: Dochody osobiste miesiąc do miesiąca w czerwcu (oczekiwano +0,4%, poprzednio +0,5%); Wydatki osobiste miesiąc do miesiąca, czerwiec (oczekiwano +0,3%, poprzednio +0,2%); Inflacja PCE miesiąc do miesiąca, czerwiec (oczekiwano +0,1%, poprzednio 0%); Inflacja PCE rok do roku, czerwiec (oczekiwano +2,5%, poprzednio +2,6%); „Core” PCE, miesiąc do miesiąca, czerwiec (oczekiwano +0,2%, poprzednio +0,1%); „Core” PCE, r/r, czerwiec (oczekiwano +2,5%; poprzednio +2,6%); Sentyment konsumentów Uniwersytetu Michigan, lipiec, ostateczny odczyt (oczekiwano 66,3, poprzednio 66)

Przychód: 3M (MMM), Bristol-Myers Squibb (BMY), Colgate-Palmolive (CL), Charter Communications (CHTR)

Josh Shaffer jest reporterem Yahoo Finance. Śledź go na X @_joshschafer.

