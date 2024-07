Epidemia Listerii powiązana z wędlinami dotyka co najmniej 7 osób w Nowym Jorku Wykres pokazuje liczbę przypadków w całych Stanach Zjednoczonych

Nowy Jork – Epidemia listerii W połączeniu z wędlinami W Nowym Jorku zakażonych jest co najmniej siedem osób.

Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom Dochodzenie W 12 stanach zgłoszono ponad dwadzieścia przypadków.

Do piątku 28 osób zachorowało i trafiło do szpitala, a większość przypadków zgłoszono w stanie Nowy Jork. Zgłoszono dwa zgony, jeden w New Jersey, a drugi w Illinois.

W New Jersey zgłoszono jeden przypadek w hrabstwie Monmouth i jeden w hrabstwie Passaic. W Connecticut nie zgłoszono jeszcze żadnych przypadków.

Pierwszy przypadek zgłoszono 29 maja, a ostatnią chorobę związaną z infekcją 5 lipca. Wiek pacjentów wahał się od 32-94 lat.

Według stanu na dzień 19 lipca 2024 r. CDC występuje 28 chorób związanych z ogólnokrajową epidemią listerii. CDC



Epidemia listerii powiązana z wędlinami

CDC stwierdziło, że 16 z 18 ankietowanych pacjentów jadło wędliny, w tym indyka, pasztet i szynkę.

Obecnie epidemia nie została powiązana z żadnymi konkretnymi sklepami, markami ani produktami. W związku z eksplozją nie wydano żadnego wycofania.

CDC stwierdziło, że nie ma danych wskazujących, że ludzie chorują po spożyciu paczkowanych wędlin.

Co to jest listeria?

Listeria to bakteria zanieczyszczająca żywność.

Trudno ustalić, skąd pochodzą bakterie, ale lekarze twierdzą, że istnieje sposób, aby się ich pozbyć.

„Zalecam podgrzanie mięsa do określonej temperatury 165 stopni lub gotowanie na parze. To jedyny sposób na zabicie listerii” – powiedział dr Rami Nageshbandi, dyrektor medyczny i specjalista ds. chorób zakaźnych w SUNY Downstream Medical Center. .

Najczęstsze objawy listeriozy – infekcji wywołanej przez Listerię – to gorączka, bóle mięśni i zmęczenie. Osoby cierpiące na tę chorobę mogą odczuwać bóle głowy, sztywność karku, dezorientację, utratę równowagi lub drgawki.

Objawy mogą rozpocząć się tego samego dnia po spożyciu skażonej żywności, ale zwykle pojawiają się w ciągu dwóch tygodni.

Listeria rzadko powoduje poważne choroby u większości ludzi, ale może być szczególnie szkodliwa dla osób powyżej 65. roku życia, osób z osłabionym układem odpornościowym i osób w ciąży.

