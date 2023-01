Co wiemy o prywatnym biurze Joe Bidena

CNN

Było to biuro godne byłego wiceprezydenta pracującego w Waszyngtonie – podłogi z ciemnego drewna, pluszowe krzesła i obszerne biurko ustawione na tle wyniosłego budynku Kapitolu.

W tym tygodniu to, co wydarzyło się w tym biurze – think tanku, który spędził osiem lat w administracji Obamy po prezydencie Joe Bidenie – znalazło się pod intensywną kontrolą Archiwów Narodowych i Departamentu Sprawiedliwości po rewelacjach, które sklasyfikowały materiały z jego czasów. Zastał tam wiceprezydenta.

Według prawnika Białego Domu Bidena dokumenty zostały odkryte przez osobistych prawników prezydenta w listopadzie. Przygotowywali się do opuszczenia miejsca mniej niż pięć lat po tym, jak Biden przeciął wstęgę, aby ją otworzyć.

Zdjęcia i plan pomieszczenia, publiczne rejestry uzyskane przez CNN, pokazują, gdzie Biden spędzał czas po tym, jak jako wiceprezydent próbował zbudować think tank zajmujący się polityką zagraniczną.

Kiedy odwiedzający Centrum Ben Bidena wchodzą do budynku przy 101 Constitution Avenue NW, muszą najpierw zameldować się u personelu recepcji w holu, zgodnie ze źródłami znającymi ten proces. Odwiedzający wjadą windą na piętro, na którym znajdują się centralne biura Bena Bidena.

Nie byłoby niczym niezwykłym, gdyby Biden usłyszał podczas wizyty, że nie spędza tam dużo czasu, powiedziało CNN źródło zaznajomione z biurem i jego organizacją.

Drzwi oddalone od wind, goście kierują się do recepcji i krótkiego spaceru do dużej sali konferencyjnej sąsiadującej z biurem Bidena.

W sali konferencyjnej Biden został sfilmowany będzie mówił Na spotkaniu z byłym prezydentem Meksyku Felipe Calderonem i na innym spotkaniu Fotografia, rozmawiając ze studentami i absolwentami UPenn. Obecny sekretarz stanu Anthony Blinken został zwolniony śmiać się z ambasadą japońską.

Think tank powstrzymali także były premier Danii, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego oraz kilku izraelskich polityków.

Biden był gospodarzem przyjęcia świątecznego w biurach Ben Biden Center w 2018 roku, w którym uczestniczyli byli pracownicy, jak podało źródło zaznajomione z tym wydarzeniem.

Sala konferencyjna miała drzwi prowadzące bezpośrednio do prywatnego biura Bidena, w którym znajdowały się wysokie, drewniane gabloty, niebieskie fotele dwuosobowe i tabliczka na biurku Bidena. Czytanie„Pan Biden – przewodniczący” – oczywisty ukłon w stronę jego czasów w Senacie, gdzie przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Sądownictwa. Gdzieś w Centrum Ben Bidena, źródło znające układ, które zauważył, znajdowało się legowisko dla psa.

Na lewo od biurka Bidena, jak pokazuje plan piętra, znajdowała się mała szafa. Po jego prawej stronie sala konferencyjna i biuro mieściły małą szafę i duży schowek.

Po drugiej stronie korytarza znajduje się skupisko zamkniętych apartamentów biurowych otaczających centralny obszar spotkań publicznych; Źródło zaznajomione z układem oszacowało, że w sumie może to być 10-15 biur. Źródło z bezpośrednią wiedzą powiedziało, że zamknięte biura są przeznaczone dla personelu wyższego szczebla, a biuro ma jadalnię.

Cathy Chung, ówczesna asystentka Bidena, i inna osoba siedzieli w dwuosobowym biurze bezpośrednio przed biurem Bidena, zgodnie z pierwszym źródłem zaznajomionym z układem. Chung, który obecnie pracuje w Pentagonie, wywiad Według urzędnika bezpieczeństwa, śledztwo w sprawie dokumentów niejawnych znalezionych w prywatnych biurach Bidena. Nie odpowiedziała na próby skontaktowania się z nią przez CNN.

Chung był jednym z kilku członków Centrum Ben Bidena, którzy później dołączyli do administracji Bidena, w tym urzędników w Białym Domu, Pentagonie i innych misjach dyplomatycznych.

Prawnicy Bidena i Departament Sprawiedliwości nie ujawnili, gdzie znaleziono dokumenty w biurze, poza tym, że znajdowały się w zamkniętej szafce. Plany pięter przedstawiają półki i miejsca do przechowywania rozrzucone po całym Biden Penn Center.

Biuro nigdy nie było siedzibą tajnych służb USA, ponieważ Biden formalnie stracił ochronę federalną w połowie 2017 r. po zakończeniu kadencji wiceprezydenta. Ochrona Secret Service Bidena Ponownie uruchomiony w marcu 2020 rKiedy został kandydatem Demokratów, agenci Secret Service nie mieli żadnego związku z Centrum Ben Bidena.

Budynek znajduje się w odległości krótkiego spaceru od Kapitolu Stanów Zjednoczonych i kilka kroków od gmachu sądu federalnego obsługującego Waszyngton. Znajduje się w tej samej sali sądowej, w której obecnie zbiera się wielka ława przysięgłych specjalnego prokuratora Jacka Smitha w celu zbadania własnych problemów byłego prezydenta Donalda Trumpa z tajnymi dokumentami. Jeśli chce go użyć w nowo utworzonym dochodzeniu specjalnego prokuratora, może to być siedziba wielkiej ławy przysięgłych Roberta Harina. Harr został mianowany specjalnym doradcą do zbadania postępowania Bidena z tajnymi dokumentami w czwartek. Biały Dom poinformował na początku tego tygodnia, że ​​w domu Bidena w Wilmington w stanie Delaware znaleziono tajne dokumenty.

W budynku mieszczą się również osoby prawne, lobbyści i grupy branżowe, takie jak Krajowy Związek Górniczy. Jest też Charlie Palmer Steakhouse, w którym często bywają mieszkańcy Waszyngtonu.