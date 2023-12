COP28: Projekt nowego szczytu klimatycznego wzywa do przejścia od paliw kopalnych, ale nadal istnieją „luki”

Dubai

Nowy projekt porozumienia, będący centralnym punktem szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju, przewiduje bezprecedensowe odejście od paliw kopalnych, które niektórzy eksperci uznają za początek końca ery paliw kopalnych.

Nie wzywała jednak świata do „wycofywania się” z węgla, ropy i gazu – zgodnie z oczekiwaniami – przez ponad 100 krajów – i zawierała „luki prawne”, które umożliwiłyby ich dalsze wykorzystanie po 2050 r.

Projekt, który prawdopodobnie będzie nadal przedmiotem debaty, wzywa kraje do wspólnego „uczestnictwa” w światowych wysiłkach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia klimatu. Oferuje osiem opcji, z których jedna polega na „odchodzeniu od paliw kopalnych w systemach energetycznych… przyspieszenie działań mających na celu osiągnięcie zera netto do 2050 r. w tej krytycznej dekadzie”.

Kraje mogą zamiast tego wybrać inne opcje, w tym przyczynić się do globalnego celu, jakim jest potrojenie energii odnawialnej i podwojenie efektywności energetycznej.

Zwolennicy klimatu i eksperci ds. polityki z zadowoleniem przyjęli wezwanie do odejścia od paliw kopalnych – głównej siły napędowej kryzysu klimatycznego – ponieważ wysyła ono sygnał do krajów, aby opracowały plany porzucenia węgla, ropy i gazu, a także uznają tę dekadę za kluczową dla działań.

Projekt „wysyła sygnał, że dni przemysłu paliw kopalnych są policzone” – stwierdziła w oświadczeniu Theresa Anderson, globalna liderka ds. klimatu w ActionAid.

Andersen wskazał jednak na kilka słabych punktów projektu, w tym odniesienia do przyspieszenia rozwoju „technologii usuwania”. Znany również jako sekwestracja węgla, umożliwiając dalsze wykorzystanie paliw kopalnych, jeżeli przed wejściem do atmosfery usunięte zostaną zawarte w nich zanieczyszczenia węglem. Wielu naukowców wyraziło obawy, że wychwytywanie dwutlenku węgla jest kosztowne, niesprawdzone na skalę i odwraca uwagę od polityk mających na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych.

„Tekst zawiera wiele luk i oferuje wiele korzyści dla zwolenników ekologii, w tym wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, paliwa przejściowe, energię jądrową i tak zwane rynki emisji dwutlenku węgla” – powiedział. „Ogólnie rzecz biorąc, wyznacza to wyboistą drogę w kierunku przyszłości wolnej od paliw kopalnych”.

Projekt opublikowano w środę rano czasu lokalnego, ponad 12 godzin po ostatecznym terminie szczytu, ponieważ rozmowy przerodziły się w nadgodziny, gdy kraje negocjowały paliwa kopalne i inne punkty sporne. Powszechna będzie chęć zakończenia rozmów do końca dnia, co wymagałoby projektu głosowania na sesji plenarnej publicznie dostępnego w Internecie.

Najbardziej kontrowersyjną kwestią podczas tych rozmów było to, co zrobić z przyszłością paliw kopalnych. Niektóre bardziej ambitne kraje i zwolennicy klimatu wyrazili złość i frustrację, że we wcześniejszym projekcie odrzucono wezwanie do wycofywania.

Jeśli kraje zgodzą się na tekst, będzie to „znaczący moment” – stwierdził w oświadczeniu zastępca światowego lidera WWF ds. klimatu i energii, Stephen Cornelius.

„[But] Nie może to być miarą, według której będziemy oceniać wynik tej COP” – stwierdził. „Kraje muszą wykorzystać te ostatnie godziny, aby nalegać na opracowanie jeszcze bardziej ambitnego tekstu, w którym w pełni zobowiąże się do zapobiegania najbardziej niszczycielskim konsekwencjom kryzysu klimatycznego”.

Thomasa Mukoyę/Reuters Działaczka klimatyczna Licipria Gangujam z Indii trzyma sztandar podczas szczytu rozmów klimatycznych COP28 w Dubaju, 11 grudnia 2023 r.

Coroczne rozmowy klimatyczne często powodują podziały i trwają dodatkowe godziny, ale szczególnie COP28 obfitowała w krytykę, jakoby interesy naftowe udaremniły ten proces.

Przemysł paliw kopalnych Dostęp do dziennika przyznany Najnowsza analiza wykazała, że ​​w przypadku konferencji. Negocjacjom przewodniczy prezydent COP28, Sultan Al Jaber, stojący na czele państwowej spółki Abu Dhabi National Oil Company. Ekspansja wydobycia ropy i gazu. Konsekwentnie odrzucał krytykę konfliktu interesów i obiecał przejrzysty proces.

Apel wykonał Haitham Al Qais, Sekretarz Generalny Organizacji Producentów Ropy Naftowej (OPEC). Członkowie i współpracownicy w zeszłym tygodniu „Stopniowo odrzucaj” wszelkie sformułowania mające na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych, informując członków, aby wspierali język skupiający się na „emisjach” zamiast

Arabia Saudyjska i Irak należą do krajów, które najbardziej niechętnie wspominają o wycofywaniu się z paliw kopalnych, powiedziała Catherine Abreu, założycielka i dyrektor wykonawcza tej grupy non-profit. Destination Zero powiedział reporterom w Dubaju. Kuwejcka państwowa agencja informacyjna KUNA podała, że ​​delegacja tego kraju na COP28 „potwierdziła” swoją odmowę wycofania się.

Prezydencja COP28 odpiera krytykę, że tekst jest zbyt rozwodniony. We wtorek oświadczył, że popiera „historyczne” porozumienie, które zawierało pewne sformułowania na temat paliw kopalnych i miało na celu „wyższe ambicje”.

„Stoimy w obliczu najbardziej wymagającego programu COP w historii” – powiedział na konferencji prasowej główny wysłannik COP28 Majid al-Suwadi.

To rozwijająca się historia, która została zaktualizowana.