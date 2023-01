Cowboys vs. Buccaneers Highlights: Dak, Dallas Brady, Tampa Dominate

Runda dzikich kart NFL Eliminacje zakończyły się w poniedziałek Doktor Prescott I to Kowboje z Dallas dominuje Toma Brady’ego I to Buccaneers z Tampa BayWygrana 31-14.

Dzięki wygranej Prescott miał najlepszy występ w play-offach w swojej karierze. Rzucił cztery przyłożenia i rzucił się na kolejne, podając na 305 jardów.

Tymczasem ofensywa Brady’ego i Buccaneers walczyła o rozkręcenie się przez całą noc. Utknęli w martwym punkcie do ostatniej gry trzeciej kwarty, kiedy Brady wykonał zaledwie 35 z 66 podań na 351 jardów i dwa przyłożenia oraz rzucił kosztowne przechwycenie w strefie punktowej w pierwszej połowie.

Kowboje ruszyliby, by go zdobyć San Francisco 49ers w rundzie dywizji (niedziela, 18:30 ET na FOX).

Oto najlepsze sztuki!

Dallas Cowboys 31, Tampa Bay Buccaneers 14

Worek dużego chłopca

Vida Way Trzecia porażka sprowadziła Thunder, zwalniając Prescotta, aby zmusić Cowboys do zdobycia trójki i wyjścia na drugą prostą, aby otworzyć grę.

Kowboje zdobywają pierwsze punkty

Po tym, jak obie drużyny wyszły za trzy i wyszły na zewnątrz po każdym z dwóch pierwszych posiadłości, Dallas w końcu przesunął piłkę po trzecim uderzeniu. Niektóre sztuki Michaela Gallupa I Tony’ego PollardaZ karą odpowiedzialności Prescott ustawia 22-jardową przepustkę TD Daltona Schultza.

Późniejszy PAT poszedł jednak dobrze, utrzymując prowadzenie Dallas na początku 6-0.

Biegnący Rasat

Rachel White Bucs w końcu wykonali kilka cięć z wyskoku, aby pomóc w zdobyciu pierwszego miejsca podczas trzeciego przejazdu.

Toma Mahomesa?

45-letni QB przypomniał sobie sztukę Szefowie Kansas City Gwiazda, łącząca się z Chrisa Godwina Na biegu łopatą przechodzą, aby zyskać 11 jardów.

Brady’ego Kears’a

Kilka minut po wyemitowaniu transmisji graficznej wskazującej, że Brady nie przechwycił w czerwonej strefie od czasu dołączenia do Buccaneers w 2020 roku, rzucił przechwycenie. Brady dokonał wyboru Jayrona Kearsa Wyglądało to tak, jakby próbował wyrzucić piłkę poza boisko w polu punktowym.

Atak na dok

Przy czwartej bramce z linii 1 jarda Prescott sfałszował piłkę i wbiegł bootlegiem do strefy końcowej, aby zdobyć bramkę.

jednakże, Bretta Mahera Na sześć minut przed końcem drugiej kwarty ponownie przegapił PAT, co dało Cowboys prowadzenie 12-0.

Dak stawia go na trzecim miejscu

Potrzebując sześciu jardów, aby zdobyć pierwszą próbę, Prescott walczył przez 10 jardów, aby ruszyć pod koniec pierwszej połowy Cowboys.

Dak do Daltona za 3. niszczyciela czołgów Dallas

Cowboys kontrolowali mecz przez całą pierwszą połowę, a Prescott ponownie znalazł Schultza w strefie końcowej, zdobywając 11 jardów.

Jedyne, czego nie kontrolują, to ich gra w kopanie. Maher przegapił trzeci PAT, utrzymując prowadzenie Cowboys 18-0 przed przerwą.

Galop na wynik

Cowboys strzelili ponownie, zdobywając cztery proste przejazdy przyłożeniem, kiedy zdobyli gola po pierwszym posiadaniu w drugiej połowie. Prescott znalazł Gallupa w tylnej części strefy końcowej po trzecie podanie przyłożenia. Wydawało się, że Gallup był bliski wyjścia poza boisko podczas swojego przyjęcia, ale powtórka potwierdziła jego złapanie.

Jednak Maher przegapił swój czwarty PAT tego wieczoru, utrzymując mecz z trzema punktami przy stanie 24-0 z około 10 minutami do końca trzeciej kwarty.

Bucks w końcu zdobywają bramkę

Brady dowiedział się, jaki może być ostatni mecz w NFL dla obu graczy Juliusza Jonesa Przyłożenie na linii bocznej strefy końcowej w końcu sprawiło, że Buccaneers znaleźli się na szachownicy. Tampa nie potrafiła zamienić dwupunktowej konwersji na 3-punktową grę pod koniec trzeciej kwarty, prowadząc 24-6.

Dallas spada na czwartej pozycji… i zdobywa punkty

Gdy Maher walczył o zdobycie PAT, Cowboys podnieśli go na czwartym i czwartym miejscu z 18-jardowej linii Buccaneers. Decyzja się opłaciła, jak odkrył Prescott Cee Dee Lamb Wynik jest szeroko otwarty.

Aha, i tym razem Maher wykonał PAT, aby była to gra 31-6.

Bucks strzela późno

Mówiąc grzecznie, Brady się dowiedział Jak Brad Za stukanie w ziemię przed dwuminutowym ostrzeżeniem. On też dołączył Mike’a Evansa Dwupunktowa konwersja dała wynik 31-14.

Bucks dostają występ na miejscu

Było za mało, za późno dla Tampy, który odzyskał kopnięcie spalone po dwuminutowym ostrzeżeniu. To już czwarty raz w tym sezonie, kiedy drużyna odzyskała kopnięcie spalone. Evans upuścił podanie TD w następnej grze.