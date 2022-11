Cryptobroker Genesis Trading wstrzymuje wypłaty w segmencie pożyczek

Genesis Trading wstrzymał wykupy w swoim dziale kredytowym po tym, jak grupa usług kryptograficznych Sam Bankman-Fried obwiniła „bezprecedensową zmienność rynku” napędzaną spadkiem FTX Sama Bankmana-Frieda.

Genesis, główny gracz na rynkach aktywów cyfrowych o stałym dochodzie, powiedział, że zawieszenie wykupów i udzielanie nowych pożyczek nastąpiło po „nadzwyczajnych żądaniach wykupu, które przekroczyły naszą obecną płynność”.

Problemy opisane w Księdze Rodzaju są ostatnim objawem Awaria FTX Bankmana-Frieda Jego firmy handlowe CryptoExchange i Alameda Research wstrząsają branżą kryptowalut. W środę Komisja Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA ogłosiła dochodzenie w sprawie upadku FTX i jego wpływu na rynek kryptograficzny.

Genesis z siedzibą w Nowym Jorku pozwala klientom pożyczać swoje monety w zamian za 10-procentowy zysk, podczas gdy operator wymiany Gemini, prowadzony przez bliźniaków Tylera i Camerona Winklevossa, oferuje podobne usługi grupom, w tym Gemini. Genesis oferuje również cyfrowe waluty instytucjom, takim jak fundusze hedgingowe i biura rodzinne.

Genesis miał 2,8 miliarda dolarów „aktywnych pożyczek” na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, podała jego strona internetowa. Daje to 131 miliardów dolarów pożyczek do 2021 roku.

Jej spółka macierzysta, Digital Currency Group, której właścicielem jest miliarder Barry Silbert, zawiesiła wypłatę „w odpowiedzi na to. Ekstremalne przemieszczenie rynku oraz utrata zaufania przemysłu spowodowana eksplozją FTX”.

Zawieszenie wzbudziło również obawy dotyczące jej partnerów biznesowych. W środę Gemini powiedział, że jest „świadomy” problemów, przed którymi stoi Genesis.

Gemini i Genesis są partnerami w oprocentowanym produkcie do pożyczania klientom ich aktywów kryptograficznych. Genesis jest głównym partnerem kredytowym.

„Pracujemy z zespołem Genesis, aby pomóc klientom odzyskać ich fundusze… tak szybko, jak to możliwe” – powiedział Gemini.

Inny partner Genesis, platforma kryptograficzna Luno, powiedziała, że ​​aktywa jej klientów są bezpieczne i „podjęły kroki”, aby zapewnić klientom dostęp do ich funduszy.

Genesis powiedział, że zatrudnił „wiodących w branży konsultantów w celu zbadania wszystkich możliwych opcji” i przedstawi plan dla branży pożyczkowej w przyszłym tygodniu. Powiedział, że „pracuje niestrudzenie”, aby rozwiązać problemy, w tym „zapewnić nową płynność”.

W zeszłym tygodniu Genesis powiedział, że ma 175 milionów dolarów funduszy związanych z FTX. W piątek, na kilka godzin przed bankructwem giełdy Bankman-Fried, jej spółka macierzysta wpompowała 140 mln dolarów w Genesis – drugą linię życia, którą DCG przekazało Genesis w tym roku.

Dyrektor naczelny B2C2, Nicola White, powiedział, że animator rynku kryptograficznego Genesis jest otwarty na zakup części swojego portfela pożyczek. „Nie przyjmujemy każdego klienta” – powiedział, dodając, że firma będzie stosować surowe praktyki zarządzania ryzykiem.

Była Geneza Firma Three Arrows została mocno dotknięta upadkiem kapitału, kryptowalutowy fundusz hedgingowy z siedzibą w Singapurze, zbankrutował w lipcu z powodu zakładów na Bitcoin i inne kryptowaluty. Genesis pożyczył Three Arrows 2,4 miliarda dolarów, wynika z dokumentów sądowych. Latem DCG przejęło całe 1,2 miliarda dolarów praw do Genesis przeciwko Three Arrows.

Działalność handlowa i powiernicza Genesis jest w pełni operacyjna, a jej dział handlowy jest „niezależnie skapitalizowany i obsługiwany – i niezależny od wszystkich innych podmiotów Genesis” – powiedział Genesis.

DCG, która jest również właścicielem zarządzającego aktywami kryptograficznymi Grayscale Investments i serwisu informacyjnego CoinDesk, powiedziała, że ​​„nie ma to wpływu na działalność biznesową DCG i naszych spółek zależnych”.

Dodatkowe raporty autorstwa Katie Martin