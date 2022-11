Elon Musk mówi, że znajdzie nowego lidera na Twitterze

16 listopada (Reuters) – Elon Musk powiedział w środę, że skróci swój czas na Twitterze i znajdzie nowego lidera, który poprowadzi giganta mediów społecznościowych, dodając, że ma nadzieję zakończyć restrukturyzację firmy w tym tygodniu.

Musk skomentował to podczas składania zeznań w sądzie w Delaware, aby spierać się z jego pakietem płac w wysokości 56 miliardów dolarów w Tesla Inc. (TSLA.O) Cele wydajnościowe są łatwe do osiągnięcia i zatwierdzone przez odpowiednią radę dyrektorów. Czytaj więcej

Inwestorzy Tesli są bardziej zaniepokojeni czasem, jaki Musk poświęci na obrócenie Twittera.

Akcje Tesli spadły po południu o 3%.

„Nastąpił początkowy wybuch działań po przejęciu w celu restrukturyzacji firmy” – powiedział Musk w swoim zeznaniu. „Ale spodziewam się skrócić czas spędzany na Twitterze”.

Musk przyznał również, że niektórzy inżynierowie Tesli pomagają oceniać zespoły inżynierów Twittera, ale powiedział, że dzieje się to „na zasadzie wolontariatu” i „po godzinach”.

Pierwsze dwa tygodnie miliardera jako właściciela Twittera upłynęły pod znakiem szybkich zmian i chaosu. Szybko zwolnił poprzedniego dyrektora generalnego Twittera i innych liderów wyższego szczebla, a następnie zwolnił połowę pracowników Twittera na początku tego miesiąca.

Musk wysłał wiadomość e-mail do pracowników Twittera w środę, informując ich, że do czwartku muszą zdecydować, czy chcą pracować dłużej „z większą intensywnością” w firmie, czy też wziąć trzymiesięczną obniżkę wynagrodzenia.

