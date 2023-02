Czy dieta roślinna bez zbóż jest zdrowa?

Śmietanki roślinne są wytwarzane z mleka roślinnego, takiego jak owsiane, kokosowe, sojowe i migdałowe, ale są grubsze, jak pół na pół. Odżywczo nie ma znaczenia, czy wybierzesz śmietankę pół na pół, czy roślinną, o ile używasz jej z umiarem, mówi dr Josephine Connolly-Schoonen, dyrektor ds. Żywienia w Stony Brook Medicine w Nowym Jorku. Jedna łyżka pół na pół zawiera 20 kalorii i 1 gram nasyconego tłuszczu. W zależności od rodzaju mleka śmietanki mogą zawierać od 15 do 30 kalorii i od 0 do 1 grama tłuszczów nasyconych.

Szukaj produktów o niskiej zawartości cukru lub bez dodatku cukru. Jeśli chcesz czegoś słodszego, użyj go zamiast cukru do kawy. American Heart Association zaleca nie więcej niż 25 gramów cukru dziennie dla kobiet i 36 gramów dla mężczyzn.

Wymiana porannej rozdrobnionej pszenicy lub płatków owsianych na płatki bezzbożowe nie jest zdrową wymianą żywności. „Możesz pomyśleć, że jest coś złego w jedzeniu tych pełnych ziaren, ale tak nie jest” – mówi Keating. „Wiele badań pokazuje, że włączenie produktów pełnoziarnistych do diety zmniejsza ryzyko chorób serca, raka i nie tylko, a zwykłe ziarna są wygodnym sposobem na ich uzyskanie”.

Jednak niektóre bezzbożowe płatki zbożowe, takie jak bezzbożowe granole, są dla ciebie dobre. Zazwyczaj są one wytwarzane z kombinacji orzechów i nasion — które dostarczają zdrowych tłuszczów, błonnika, białka i składników odżywczych, takich jak magnez i potas — zamiast tradycyjnego owsa.

Pamiętaj o dodanych cukrach i wielkości porcji. Idealnie porcja powinna zawierać nie więcej niż 4 gramy cukrów. „Jednak wielkość porcji w opakowaniu często wynosi od ćwierć do pół filiżanki” — mówi Keating. W twojej misce może wydawać się mały, więc pamiętaj, że jeśli podwoisz porcję, podwoisz kalorie, tłuszcz i cukry.

„Biorąc pod uwagę, że większość Amerykanów nie spożywa codziennie wystarczającej ilości warzyw, jedzenie serc palmowych to świetny sposób na zwiększenie ilości warzyw w diecie” – mówi Keating.

Ryżowy kalafior to świetna alternatywa dla tych, którzy chcą dodać warzywo bogate w błonnik o bardzo niskiej zawartości węglowodanów i ma tylko około 20 kalorii na porcję. Ryż z ciecierzycy nie ma mniej węglowodanów niż ryż, który znamy, ale dostarcza więcej białka i błonnika.

Do tych produktów dodaje się sól dla smaku. „Sód „To jedna z rzeczy, która skłania ludzi do przejadania się”, mówi Connolly-Schoonen. „Konwencjonalny ryż ma niską zawartość sodu i nie dodaje się go samemu. Tak długo, jak pilnujesz sodu (zalecany dzienny limit ma mniej niż 2300 miligramów), te produkty są dobrym wyborem”, mówi Connolly-Schoonen. .. ale nie oczekuj smaku ani konsystencji zwykłego ryżu. Niektóre ryże fasolowe mogą nie mieć twardej konsystencji, a ryż kalafiorowy ma więcej chrupać niż żuć.