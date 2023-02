Demokraci dobrze wypadli w lutowych wyborach

Sędzia Janet Prodasiewicz ubiega się o miejsce w Sądzie Najwyższym stanu Wisconsin w wyborach powszechnych, które odbędą się 4 kwietnia. Ebonie Cox/Milwaukee Journal-Sentinel przez AP

To może być dziwny rok, ale wciąż są wybory – a pierwsze znaczące wybory w 2023 roku odbyły się w ubiegły wtorek, z konkursami w Wirginii, Wisconsin i innych stanach. Wyniki ucieszyły zarówno Demokratów, jak i liberałów; Nie tylko wygrali ich preferowani kandydaci, ale wygrali z większą przewagą niż oczekiwano. Mimo to Demokraci nie powinni zbytnio martwić się, co oznacza ten proces przyszłość Wybory.

Wyścig namiotowy dnia był oficjalnie bezpartyjną pierwszą dwójką w prawyborach o miejsce w Sądzie Najwyższym Wisconsin. Liberalna sędzia hrabstwa Milwaukee, Janet Protasiewicz Pierwsze zrobione Z 46 procentami głosów; Konserwatywny były stanowy sędzia Sądu Najwyższego Daniel Kelly zajął drugie miejsce z 24 procentami głosów. Protasiewicz i Kelly staną teraz przed wyborami powszechnymi 4 kwietnia, które określą kontrolę nad Sądem Najwyższym Wisconsin (nie licząc tego wolnego miejsca, które obecnie ma Trzech sędziów konserwatywnych i trzech sędziów liberalnych w sądzie).

Kelly był ulubionym przeciwnikiem liberałów w tym wyścigu: liberalna grupa zewnętrzna A Better Wisconsin prawie spędziła razem. 2,2 miliona dolarów Uważa się, że inny konserwatywny kandydat ma odwołanie w wyborach powszechnych od sędziego sądu okręgowego hrabstwa Waukesha, Jennifer Toro. (Kelly, dla kontrastu, ma trochę Kontrowersyjne poglądy przegrał poprzednie wybory stanowego Sądu Najwyższego o ponad 10 punktów procentowych.) A wielu liberałów czuje się dobrze z liczbą głosów oddanych w kwietniowych prawyborach. Kelly i Toro łącznie zdobyli we wtorek 46 procent głosów, podczas gdy Protasiewicz i inny kandydat powiązany z liberałami łącznie zdobyli 54 procent.

Ośmiopunktowa przewaga liberalnej koalicji w stanie tak podzielonym jak Wisconsin to imponujący wynik – ale nic nie znaczy dla wyborów powszechnych. Od 2008 roku w Wisconsin odbywają się nominalnie bezpartyjne wybory do Sądu Najwyższego Praktycznie partyzanckie zawodyIstnieje niewielki związek między połączonym marginesem liberalno-konserwatywnym w prawyborach a marginesem liberalno-konserwatywnym w społeczeństwie.

Prawyborów w wyścigach Sądu Najwyższego Wisconsin nie da się przewidzieć Różnica między wszystkimi kandydatami liberalnymi i wszystkimi kandydatami konserwatywnymi w spornych prawyborach Sądu Najwyższego Wisconsin od 2008 r., W porównaniu z różnicą liberalno-konserwatywną w kolejnych wyborach powszechnych Rok wyborczy Marża główna Marża ogólna zmiana 2011 C+10 zbyt L+10 2013 C+28 C+15 L+13 2016 L+11 C+5 C+16 2018 L+7 L+12 L+4 2020 zbyt L+10 L+11 2023 L+8 ? ? Źródło: Wisconsin Commission on Elections

Pobożny liberał może zauważyć, że w czterech z pięciu prawyborów, w których uczestniczyli liberałowie, margines był lepszy. Jest to jednak nadal bardzo mała próba, a przykłady, które mamy, pokazują, że duże wahania między podstawowym a powszechnym nie są rzadkością. Średnio marginesy wyborów powszechnych w wyborach do Sądu Najwyższego Wisconsin różnią się od prawyborów o prawie 11 punktów.

Wiadomość jest dobra dla Demokratów w Wirginii, gdzie we wtorek odbyły się specjalne wybory do 4. Okręgu Kongresowego stanu. Senator Demokratycznego Państwa Jennifer McClellan awaria Nic dziwnego, że dystrykt otrzymał republikański pastor Leon Benjamin Pięć trzydzieści osiem częściowo chudy D+29. Ale to była niespodzianka ile Wygrała: Prawie 49 punktów, 19-punktową nadwyżką Demokratów. McClellan prowadził nawet wiejskie hrabstwo Dinwiddie, które głosowało na byłego prezydenta Donalda Trumpa 16 punktami w 2020 roku i nie głosowało na kandydata Demokratów na prezydenta. Od 1996.

Jak pisaliśmy wiele razy tutaj, w FiveThirtyEight, wybory specjalne są często predyktorem krajowego klimatu politycznego w następnych regularnie zaplanowanych wyborach, więc to łuskanie było dobrym znakiem dla Demokratów. Ale jak już wielokrotnie pisaliśmy, specjalne wybory same w sobie nic nie znaczą. Czynniki lokalne, takie jak jakość kandydatów, mogą wyjaśniać lepsze wyniki McClellana niż systematyczne tendencje krajowe.







Dlatego Demokraci są znani Dalej Uderzony powyżej ich wagi Inne to wybory specjalne niższego szczebla Stało się to w tym miesiącu. We wtorek Demokraci wygrali wybory specjalne w okręgu Senatu stanu Kentucky różnicą 54 punktów, a prezydent Biden zdobył 31 punktów. analiza. Dodatkowo New Hampshire wygrało okręg stanowy o 11 punktów po tym, jak obie strony go przejęły. Idealny krawat (970 głosów do 970 głosów) W wyborach w 2022 r. wymagane jest ponowne głosowanie. 7 lutego Demokraci pokonali pięć trzydziestu ośmiu linii partyzanckich w trzech wyścigach Izby Stanowej Pensylwanii ze średnią przewagą 29 punktów.

Podsumowując, są to zachęcające znaki dla Demokratów — ale wciąż brakuje im zaledwie kilku wyścigów. Na przykład specjalne stanowe wybory ustawodawcze w Georgii i Wirginii w styczniu nie wykazały takiej nadwyżki Demokratów. Poza tym jest jeszcze wczesna faza cyklu 2024; Decyzja TOPS zeszłego lata pokazała, jak na monecie może zmienić się nastroje narodowe. Potrzebujemy długiej historii wyborów specjalnych, zanim będziemy mogli powiedzieć, że znajdujemy się w trwałym prodemokratycznym środowisku politycznym.