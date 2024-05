Czy Microsoft wywoła falę komputerów wyposażonych w sztuczną inteligencję?

zeszły tydzień, Microsoftu Wprowadzenie linii komputerów osobistych przystosowanych do sztucznej inteligencji (AI).

Nowe odkrycia wg Morgana Stanleya — temat niedzielnego (26 maja) raportu Seeking Alpha, w którym argumentuje się, że wprowadzenie na rynek technologicznego giganta może doprowadzić do ograniczenia emisji. Nowa fala sprzedaży komputerów PC.

„Wierzymy, że rynek komputerów osobistych dla firm będzie pierwszymi użytkownikami komputerów wyposażonych w sztuczną inteligencję Sprzedawane głównie jako narzędzia zwiększające produktywność” – czytamy w raporcie Morgan Stanley.

W raporcie przytoczono kilka czynników, które mogą przyspieszyć sprzedaż komputerów stacjonarnych w drugiej połowie tego roku i w 2025 r.: cena wywoławcza wynosząca 1000 dolarów lub więcej, o 13% większa baza zainstalowanych komputerów biznesowych niż przed pandemią oraz oczekujący system Windows 10. Odpręż się.

Według Morgan Stanley 75% dyrektorów ds. IT w Europie i USA ocenia lub planuje ocenić komputery PC ze sztuczną inteligencją. Ze wstępnej prognozy banku wynika, że ​​nowe komputery PC będą stanowić 2% wszystkich komputerów PC w tym roku, a do 2028 r. wzrosną do 64%.

Jak napisał w zeszłym tygodniu PYMNTS, nowe komputery Microsoftu „Copilot+ PC” — nowa wersja maszyn z systemem Windows zaprojektowanych do obsługi opracowanych wewnętrznie procesów sztucznej inteligencji — pokazują, według przewidywań firmy, przyszłość informatyki. Obsługiwane przez sztuczną inteligencję — a użytkownicy chcą mieć tę inteligencję na wyciągnięcie ręki, a nie w chmurze.

Te komputery PC napędzane sztuczną inteligencją, opracowane we współpracy z producentami chipów i producentami oryginalnego sprzętu (OEM), są wyposażone w procesory neuronowe, które mogą zapewnić do 40 Tera operacji na sekundę, 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci.

Jak już wspomniano, przejście w kierunku lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji na komputerach osobistych oznacza poważną zmianę w branży. W miarę jak aplikacje AI rozwijają się coraz bardziej, rośnie potrzeba rozwiązywania takich problemów Prywatność danych i wąskie gardła w wydajności związane z wdrażaniem w chmurze. Wyposażając komputery osobiste w specjalistyczny sprzęt do zadań AI, Microsoft ma nadzieję zapewnić użytkownikom bezpieczniejsze i wydajniejsze korzystanie z komputera.

„Jednak okaże się, jak dobrze te maszyny będą działać w rzeczywistych scenariuszach i czy uzasadniają wyższe koszty związane z zaawansowanym sprzętem” – napisał PYMNTS.

Tymczasem dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella W zeszłym tygodniu sprzeciwiając się pomysłowi asystentów AI przypominających ludzi, Bloomberg powiedział telewizji: „Nie podoba mi się to. Antropogeniczna sztuczna inteligencja. Wierzę, że jest to narzędzie.

W rzeczywistości uważa, że ​​termin „sztuczna inteligencja” jest błędny.

„Szkoda, że ​​nie nazwaliśmy tego «inteligencją różnicową»” – powiedział Nadella. „Ponieważ mam swoją wiedzę. Nie potrzebuję sztucznej inteligencji.

