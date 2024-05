„Furiosa” wyprzedziła „Garfielda” z 32 milionami dolarów w apatycznym Dniu Pamięci

Warner Bros./Everett

Poniedziałkowy poranek: Odśwież, aby wyświetlić wykres i dodatkową analizę. Warner Bros. Gniew Była krawędź The Film o Garfieldzie Niedziela, 7,6 mln dolarów do zrobienia 7,4 mln dolarówZajmuje pierwsze miejsce w czterodniowych rankingach Orange Cat, 32 miliony dolarów do zrobienia 31,1 mln dolarów.

Wielu się spodziewało Garfielda Być właścicielem jutrzni wczoraj. Film miał dużą oglądalność wśród Latynosów i Latynosów – 38%, a uważa się, że zła pogoda na południu zatrzymała kinomanów w domu. Do jutrzejszego poranka pozostał jeszcze świat Garfielda Najlepszy jest George Miller Mad Max Przedmowa. Jeśli chodzi o liczbę przyjęć, EntTelligence pokazuje, że uczęszcza na nie coraz więcej osób Garfielda się skończył Gniew2,8 mln do 2,1 mln, a średnia cena biletu Cat była niższa niż w przypadku jednorękiego pustynnego renegata i wynosiła od 11,87 do 13,73 dolarów.

Warner Bros

W ubiegły weekend z okazji Dnia Pamięci wszyscy myśleli, że będzie to dzień zagłady w kasie, zajęli się produkcją filmów akcji z udziałem kobiet i wycofali się z franczyzy. Kapitan Marvel I Wspaniała pani, Zawsze kwestionowany jako podgatunek w kasie i GniewW 3-dniowym (26,3 mln dolarów) i 4-dniowym 2018 roku znalazły się takie filmy jak Alicia Vikander. Tomb Raider (23,6 mln dolarów w 3 dni), a nawet w 2019 r Alita (28,5 mln USD w 3 dni, 37,2 mln USD w 4 dni). Sprzedaż pierwszego dnia w Disney/Marvel Studios ma nadzieję na wspaniałe lato. Deadpoola i Wolverine’a Co jest lepszego dla filmu z oceną R i ceną ponad 8 milionów dolarów; Shawn Levy wyreżyserował rozpoczęcie trzech czwartych meczu 26 lipca.

I, jak wspomnieliśmy, weekend z okazji Dnia Pamięci to świetne miejsce na rozbicie namiotu, który nie sprawdzi się w dużym studiu, i zyskanie dodatkowego dnia dochodu. Wykroczenia wprowadzone na ramce obejmują lata 2010 Książę Persji: Piaski Czasu (37,8 mln dolarów w ciągu 4 dni), 2015 r Kraj jutro (42,6 mln dolarów) i 2016 r Alicja po drugiej stronie lustra (33,5 mln dolarów).

AMC Lincoln Square w Nowym Jorku był świetnym teatrem Gniew 170 tys. dolarów w tym samym czasie GarfieldaAMC Burbank zamyka się na 47 tys. dolarów.

Wczoraj opowiadaliśmy Wam o dolarach i centach Garfielda, Był to hit dla Alcon i Sony, a film animowany kosztował zaledwie 60 milionów dolarów przed P&A i przyniósł dochody na całym świecie. 97,6 mln dolarów.

Najważniejszy

Bez premiery w całym studiu w przyszły weekend i bez reprodukcji ze względu na strajki, będzie to oczywiście weekend. Co Gniew To nie będzie istnieć Mad Max: Na drodze gniewu Miałem możliwość gry w weekend wakacyjny. Oferta ta trafiła do trzeciego filmu familijnego, JEŚLIOd Paramount wydany w drugi weekend 16,1 mln dolarów-52%, 4 dni 21 milionów dolarówDomowy 63,5 mln dolarów I na całym świecie 100 milionów dolarów. Sony ma nadzieję wymyślić wszystko na nowo Źli chłopcy: jedź lub giń Premiera za 50 milionów dolarów 7 czerwca.

Dalej….

Niedzielna poranna aktualizacja: 4-dniowa walka pomiędzy Warner Bros Gniew i Alcon/Sony Film o Garfieldzie W poniedziałek oba tytuły znajdują się w martwym punkcie, 31 milionów dolarów w 4 dni i 25 milionów dolarów w 3 dni.

Są tacy, którzy pokazują 48-letniego kota z komiksu jedzącego lunch z jednorękimi pustynnymi renegatami o wartości od 31 do 30,96 mln dolarów, ale w tej chwili jest zbyt blisko, aby to stwierdzić. Zależny Garfielda To jest smutne gniew, Powiedzieliśmy, że to jest zapisane w kartach.

To Garfielda Lub Gniew Hity, to numer weekendowy z okazji Dnia Pamięci od 29 lat. 1 to najniższy start do tytułu, ostatni w 1995 roku Kacper Za 22 miliony dolarów.

Po pobiciu Gniew Sobota, 8,3 mln dolarów do 8 mln dolarów, Garfielda Niedziele i poniedziałki wydają się mieć przewagę. Garfielda 4035 zarezerwowanych przez niektóre PLFS. Gniew 400 sal IMAX odtwarza dla 3804 widzów z Dolby, 4DX, T-Box itp.

Niektórzy obwiniają Warners za zbyt późne rozpoczęcie ostatniego etapu kampanii w maju. Zdaj sobie sprawę, że kopnęli Gniew Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth wzięli udział w brazylijskim Comic-Conie pod koniec czwartego kwartału. To ogromna platforma przekazu szeptanego i to właśnie tam Warners wznowił kampanię dla Legendary. Wzgórze: część druga. Inni uważają, że zastój nastąpił, odkąd Taylor-Joy przejęła tytułową rolę od Charlize Theron. Jakkolwiek to pokroisz, taka jest prawda Gniew I Mad Max Przyciąga ograniczoną rzeszę fanów, głównie męską publiczność. Ma kategorię R, a nie pięć quadów, dlatego nie nagrzewa się zbytnio od czasu, gdy w listopadzie wypuszczono pierwszy zwiastun.

Spośród eksmisji PostTrak 52% stwierdziło, że tak Gniew Ponieważ była to część ich ulubionej serii, 34% wymieniło reżysera George’a Millera, 32% – Taylor-Joy, a 25% – Chrisa Hemswortha. Zależny GarfieldaOgólnym powodem, dla którego ludzie kupowali bilety, była dobra zabawa.

Sony i Alcon są na ożywionym haju Garfielda, A kto może się nie zgodzić. 3-Day to także początek filmu niż poprzednie odsłony z 2006 roku Garfield: Dwa kocie ogony (7,2 mln dolarów w trzy dni) i 2004 r Garfield: Film, Otworzyło się na poziomie 21,7 mln dolarów. Film o Garfieldzie Zyski wyniosą 60 mln dolarów z kosztów produkcji przed P&A, z czego 50 mln dolarów już pochodzi z produkcji na morzu.

To najważniejsze JEŚLI Nadal na trzecim miejscu z 4068 kin, w drugi weekend 15,6 mln USD, -54%, po 6 mln USD w sobotę, +41% w porównaniu z piątkowymi 4,3 mln USD. 4-dniowe 20,2 mln USD, EOD w poniedziałek brutto 62,7 mln USD.

Królestwo Planety Małp 5 mln dolarów w sobotę z 3550 kin od 20th Century Studios/Disney, +48% od piątku. Trzeci weekend 12,8 mln USD, -50%, 4-dniowy 16,5 mln USD i łącznie 125,9 mln USD. Film stał się pierwszym tytułem lata 2024 roku, który w ubiegły weekend przekroczył 100 milionów dolarów. Widzisz, na rynku panuje pewien rozmach.

Piąty trafia do Universalu opaść ręką 2,3 mln USD w sobotę przy 2955, +44%, 3-dniowe 6 mln USD, 4-dniowe 7,6 mln USD i łącznie 73,8 mln USD.

Tytuł oparty na wierze autorstwa Angel Studios wizja Wypada z 830 tys. dolarów, 24% rabatem z 1 mln dolarów w piątek, 3-dniową kwotą 2,8 mln dolarów i 4-dniową kwotą 3,6 mln dolarów.

Aby zapoznać się z pierwszą częścią naszej weekendowej analizy i dowiedzieć się, dlaczego nie powinniśmy martwić się o losy spektaklu, kliknij tutaj.

W poniedziałek będziemy mieli dla Ciebie więcej aktualizacji.