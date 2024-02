Dan Lin zastępuje Scotta Stubera na stanowisku szefa filmowego Netflix

Don Lin

Ann Presley/Getty Images

Za producentem Danem Linem klocki Lego filmów i nowej adaptacji na żywo Awatar: Ostatni Władca Wiatru, Według źródeł nowym szefem filmu został Netfliks.

Lynn obejmuje stanowisko zwolnione przez Scotta Stubera, który w styczniu ogłosił, że ustąpi ze stanowiska w marcu.

Od początków headhuntingu nazwisko Lin należało do nielicznych, podobnie jak były dyrektor wykonawczy Disneya Sean Bailey i producent Zmierzchu Vic Godfrey. Bailey opuściła Disneya po 15 występach w studiu w Burbank w ramach zmiany, która miała miejsce 26 lutego.

Podpisanie kontraktu z Linem nie było wsadem. Lynn był silnie związany z Rideback, jego dobrze prosperującą firmą produkcyjną i Rideback Rise. Przy poprzednich okazjach, gdy rywalizował o najwyższe stanowiska kierownicze, obie firmy znajdowały się w sytuacji bez wyjścia. Na przykład latem 2022 r. prowadził rozmowy z Warner Bros. w sprawie nadzorowania filmu i telewizji DC, ale rozmowy te ostatecznie zakończyły się pytaniami dotyczącymi odpisu aktualizacyjnego.

Lin współpracuje już z Netfliksem. Wyprodukował horror z 2017 roku pośmiertny i dramat nominowany do Oscara 2019 Dwóch papieży Dla streamera. Co najważniejsze, zmierzył się z trudną i wysokiej jakości serialową adaptacją Ostatni Władca Wiatru, który przez kilka pierwszych dni był home runem, osiągając najwyższą pozycję w 92 krajach. On zrobił Władca powietrza Kiedy w styczniu 2023 r. Netflix mianował swojego dyrektora operacyjnego, Bela Bajaria kierował działem telewizyjnym i sprawował nadzór nad działem filmowym.

Lynn rozpoczęła karierę jako młodszy dyrektor w Warner Bros odszedł I 10 000 p.n.e. Zanim zaczął działać na własną rękę i założył własną firmę produkcyjną. Jako producent jego filmy zarobiły na całym świecie ponad 5 miliardów dolarów To jest I Sherlocka Holmesa Filmy również klocki Lego kino.

Netflix wkracza w zupełnie inny krajobraz niż jego poprzednik. Stuber, który dołączył do firmy w 2017 roku, wykorzystał swoje relacje z talentami, aby uczynić streamera pożądanym przez społeczność Hollywood. Kiedy już to osiągnął, rozszerzył Netflix na obszar filmowych hitów, zabiegając o względy takich twórców jak Zack Snyder, bracia Russo, Michael Bay i Rawson Marshall Thurber. Ekstrakcja, szary człowiekI Wyjęte noże.

Choć firma nie określiła publicznie swoich celów filmowych, osoby zaznajomione z obecnym sposobem myślenia twierdzą, że Netflix zmniejsza swój budżet i liczbę swoich oryginalnych filmów.