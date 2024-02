Model 14 drużyn College Football Playoff mógłby obejmować 3 automatyczne oferty dla Big Ten, SEC

Wśród omawianych modeli możliwego rozszerzenia College Football Playoff w 2026 r. z udziałem 14 drużyn znajduje się co najmniej taki, który obejmowałby wiele automatycznych miejsc kwalifikacyjnych na każdą konferencję Power 4.

Powiedziała osoba zaznajomiona z tą dyskusją Atletyczny Model 3-3-2-2-1 miałby po trzy automatyczne miejsca dla Wielkiej Dziesiątki i SEC, po dwa dla Wielkiej 12 i ACC oraz po jednym dla każdej grupy 5, z trzema dużymi miejscami. Sport Yahoo Po raz pierwszy zgłoszono konkretny model omawiany wśród kadry kierowniczej.

Komitet wykonawczy CFP, składający się z 10 komisarzy FBS i dyrektora sportowego Notre Dame, zebrał się w zeszłym tygodniu w Dallas. Zespół wyszedł z weekendu pewny, że w końcu rozstrzygnie kluczowe kwestie po tym, jak SEC i Wielka Dziesiątka, najbogatsze i najpotężniejsze konferencje, przedstawiły swoje opcje. W tych tematach omówiono modele składające się z 14 i 16 zespołów, przy czym w przypadku ekspansji model obejmujący 14 zespołów zyskałby na popularności. Głównym punktem spornym w tym modelu była większa liczba automatycznych punktów kwalifikacyjnych.

„Przyglądamy się liczbom” – powiedział w zeszłym tygodniu komisarz Wielkiej 12 Brett Yormark o pomyśle organizowania większej liczby aukcji samochodowych. Musimy przejść przez ten proces.

Model 3-3-2-2-1 mógłby być podobny do Ligi Mistrzów UEFA, w której czołowe krajowe ligi piłkarskie w Europie otrzymują więcej miejsc i worków na awans w europejskich rozgrywkach niż ligi niższe. Ale jedną zauważalną różnicą jest to, że w piłkę nożną bierze udział więcej drużyn (i lig) i odbywa się równolegle w trakcie sezonu, a nie później. Kolejna różnica polega na tym, że w krajowych ligach europejskich nie odbywają się mecze posezonowe, w których można wyłonić mistrza, ponieważ każda drużyna gra z każdą inną drużyną. Etapy wyznaczają mistrzów.

Model ten mógłby zapewnić wyższą stawkę w sezonie zasadniczym, ponieważ szkoły w każdej lidze Power 4 teoretycznie grałyby o ostatnie gwarantowane miejsce, np. w piłce nożnej. Położyłoby to większy nacisk na rankingi konferencji niż na kontrowersyjne rankingi CFP. Ale stawia to również pod znakiem zapytania potrzebę organizowania konferencyjnych meczów o mistrzostwo, zwłaszcza gdy mistrzowie Wielkiej 12 i ACC są na dobrej drodze, aby pożegnać się w pierwszej rundzie, co zmniejsza wartość zdobycia mistrzostwa. Rozdęte konferencje mogą uznać, że niespójny harmonogram w swoich ligach jest czynnikiem wpływającym na końcowe rankingi. Jeśli Fighting Irish znajdą się w rankingu wyżej od drużyn zajmujących drugie miejsce w konferencji, Notre Dame może potrzebować bramki, aby zagwarantować sobie miejsce.

„Czy to niszczy użyteczność mistrzów konferencji?” Powiedziała osoba zaznajomiona z tą dyskusją.

Model 3-3-2-2-1 mógłby być atrakcyjny dla ACC i Wielkiej 12 z gwarancjami. Chociaż przez większość lat przegrywali na pożegnanie w pierwszej rundzie i umocnili się za Wielką Dziesiątką/SEC, co roku zdobywali co najmniej dwa miejsca. ACC i Big 12 zakończyły rok 2023 z po jednym zespole z pierwszej 14-tki wśród swoich przyszłych członków.

Tymczasem Wielka Dziesiątka i SEC najprawdopodobniej przez większość lat po nadchodzących rozszerzeniach otrzymają po trzy zespoły w modelu 14-zespołowym, a dołączą do nich dawne zespoły CFP z Oklahomy, Teksasu, Oregonu i Waszyngtonu.

Urzędnicy WPRyb mają nadzieję zakończyć wszystko do końca marca 2026 r. i później. Obejmuje to nie tylko potencjalną ekspansję, ale także podział dochodów i uprawnienia do głosowania w zarządzie, przy czym oczekuje się, że SEC i Wielka Dziesiątka uzyskają większe przychody i będą miały większą wagę. Od 2026 r. wyniki niekoniecznie są jednomyślne. Jakiekolwiek dalsze rozszerzenie WPRyb powyżej 12 osób musi jeszcze zostać zatwierdzone przez liderów Zarządu. Dyrektor wykonawczy CFP Bill Hancock powiedział w zeszłym tygodniu, że wszystko powinno zostać zakończone w ciągu miesiąca, który obejmuje również turnieje koszykówki w kalendarzu.

ESPN, to Atletyczny W raporcie wyrażono także frustrację związaną z czasem, jaki zajęło przedłużenie kontraktu o sześć lat do 2031 r. z przedstawicielami WPRyb, którego wartość wynosi średnio 1,3 miliarda dolarów rocznie. Nie jest również jasne, ile ESPN byłby skłonny zapłacić za dwa dodatkowe mecze pierwszej rundy, ponieważ obecnie dyskutuje się o większym rozszerzeniu.

Oczekuje się, że po udostępnieniu aktualnych informacji swoim członkom komisarze WPRyb na początku marca będą wysyłać do siebie nawzajem telekonferencje w celu załatwienia spraw. Sytuacja jest płynna. Oczywiście do powołania 12-zespołowego CFP na kolejne dwa sezony w ogóle nie doszło.

„Ostatecznie (2026 r.) i później, jaki model jest właściwy?” Komisarz ACC Jim Phillips powiedział w zeszłym tygodniu. „Nadal słuchamy się nawzajem i staramy się łączyć praktyki, które są dobre dla futbolu uniwersyteckiego, konferencji i Notre Dame, a zdrowie i dobre samopoczucie w dłuższej perspektywie są dobre dla futbolu uniwersyteckiego”.

(Zdjęcie: Kirby Lee / USA Today)