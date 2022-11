Daniel Snyder rozważa „możliwe transakcje” dla dowódców z Waszyngtonu

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Właściciel Washington Commanders, Daniel Snyder, wynajął bank inwestycyjny do „rozważenia potencjalnych transakcji” związanych z franczyzą, poinformował zespół w środę. Generałowie nie powiedzieli, czy Snyder, współdyrektor generalny grupy, i jego żona Tanya Snyder rozważali sprzedaż pełnego lub mniejszościowego pakietu. Snyder’s zatrudnił oddział Bank of America, podała grupa w oświadczeniu.

„Dan i Tanya Snyder oraz Washington Commander ogłosili dzisiaj, że zaangażowali BofA Securities do rozważenia potencjalnej transakcji” – powiedzieli dowódcy w swoim oświadczeniu. „Snyders zobowiązuje się do udostępnienia najlepszego produktu zespołowi, wszystkim swoim pracownikom i niezliczonym fanom, a także kontynuuje ustanawianie złotego standardu dla miejsc pracy w NFL”.

Jedna osoba zaznajomiona z transakcjami właścicielskimi NFL powiedziała, że ​​Daniel Snyder był ostatnio zainteresowany próbą sprzedaży mniejszościowego pakietu w drużynie, ale nie jest jasne, czy to był jego zamiar. Dwie inne osoby zaznajomione z wewnętrznym funkcjonowaniem NFL powiedziały, że nie mają pojęcia, co chce zrobić Snyder.

„Badamy wszystkie opcje” – powiedział rzecznik dowódców.

Snyder i członkowie rodziny są właścicielami całej serii. Snyder kierował grupą inwestorów, którzy kupili zespół i jego stadion od posiadłości Jacka Kenta Cooke’a w 1999 roku za 800 milionów dolarów. Forbes oszacował wartość Commanders w sierpniu na 5,6 miliarda dolarów.

„Każda potencjalna transakcja musi zostać przesłana do Komitetu Finansowego NFL w celu rozpatrzenia i głosowania potwierdzającego trzech czwartych pełnego członkostwa (24 z 32 drużyn)” – powiedział rzecznik ligi Brian McCarthy w oświadczeniu w środę.

Taka zgoda jest wymagana do sprzedaży pakietu mniejszościowego lub całej grupy. NFL odmówił dalszego komentarza na temat potencjalnej transakcji.

Środowe oświadczenie pochodzi od Snydera i generałów objętych dochodzeniem przez NFL, Komisję Nadzoru i Reformy Izby Reprezentantów oraz prokuratorów generalnych DC i Wirginii.

Jim Irsay, właściciel Indianapolis Colts, powiedział w ostatnich tygodniach On i inni właściciele drużyn NFL powinni poważnie rozważyć głosowanie za usunięciem Snyder Od prawej dowódcy.

„Myślę, że będziemy mieć coraz więcej dyskusji na ten temat” – powiedział Irsay dziennikarzom na spotkaniu właścicieli w Nowym Jorku w zeszłym miesiącu. „To trudna sytuacja. Uważam, że usunięcie go jako właściciela ma sens [Commanders]. Myślę, że to jest coś, co musimy ponownie rozważyć. Musimy przyjrzeć się wszystkim dowodom i musimy być dokładni w posuwaniu się naprzód. Ale myślę, że należy to poważnie rozważyć.

Jeszcze tego samego dnia rzecznik dowódców wydał następujące oświadczenie: „Pan. Wygłaszanie przez Irsay oświadczeń opartych na publicznych kłamstwach jest wysoce niestosowne, ale nie zaskakujące. głoska bezdźwięczna. To jest Podczas gdy trwa śledztwo, panie Szkoda, że ​​Irsay zdecydował się dziś upublicznić swoje oświadczenie, a grupa nie miała okazji odpowiednio odpowiedzieć na zarzuty. W ciągu ostatnich dwóch lat dowódcy poczynili znaczne postępy. Kiedy ma szansę zobaczyć rzeczywiste dowody w sprawie, pan Snyders mówi, że nie ma powodu, aby rozważać sprzedaż franczyzy. Nie zrobią tego.”

Irsay Rozwinął swoje komentarze w wywiadzie telefonicznym w piątek: „Nie wiem, jak to stwierdzenie wyjdzie. Ale to, co już wyszło, jest bardzo niepokojące i nie zgadzam się z procesem. I przeważnie nie zgadzam się, że nie rozmawialiśmy o czymś tak drastycznym, jak wyrzucenie go jako właściciela. Jak powiedziałem, nie mówię, że powinniśmy. Powiedziałbym, że należy to poważnie rozważyć.

Aby usunąć Snydera z franczyzy, wymagany byłby głos co najmniej trzech czwartych właścicieli. Kilku właścicieli wyraziło swoje nadzieje w The Post we wrześniu Można poważnie rozważyć Próbuje usunąć Snydera z szeregów franczyzowych ligi, zmuszając go do sprzedaży swojej marki lub głosując za zwolnieniem.

„On musi sprzedać” – powiedział jeden z tych właścicieli. „Niektórzy z nas muszą iść do niego i powiedzieć mu, że musi sprzedać”.

W środę nie było od razu jasne, czy jacyś właściciele namawiali Snydera do sprzedaży.

„Myślę, że będzie ruch” – powiedział we wrześniu ten sam właściciel. „Musimy zdobyć 24 głosy”.

Adwokat Mary Jo White prowadzi śledztwo prowadzone przez NFL.

„Mary Jo White kontynuuje swoją recenzję”, powiedział McCarthy w środę. „Nie mamy aktualizacji na osi czasu”.

Liga rozpoczęła śledztwo w sprawie White po tym, jak była cheerleaderka i menedżer ds. marketingu Tiffany Johnston powiedziała podczas okrągłego stołu w Kongresie w lutym, że Snyder molestował ją na imprezie drużynowej, położył rękę na jej udzie i popchnął do swojej limuzyny. Snyder zaprzeczył zarzutom, nazywając je „całkowicie fałszywymi”.

W czerwcu The Post podał szczegóły Pracownik twierdzi, że Snyder dokonał na niej napaści seksualnej Podczas lotu prywatnym odrzutowcem w kwietniu 2009 r. Później w tym samym roku grupa zgodziła się zapłacić zwolnionemu pracownikowi 1,6 miliona dolarów w poufnej ugodzie. W zeznaniu sądowym w 2020 r. Snyder Twierdzenia kobiety nazwano „niezasłużonymi”.

W kwietniu komisja Izby Reprezentantów w liście do Federalnej Komisji Handlu szczegółowo przedstawiła zarzuty finansowe niewłaściwego postępowania Snydera i grupy. Okręgowy Prokurator Generalny Carl A. Republikański prokurator generalny Racine’a i Wirginii Jason S. Miares ogłosił śledztwo. Grupa zaprzeczyła jakimkolwiek nieprawidłowościom finansowym.

Biuro Racine’a prawie zakończyło śledztwo W tej sprawie planuje podjąć dalsze działaniaOsoba zaznajomiona ze śledztwem powiedziała w zeszłym miesiącu.

„Dzisiejsze wiadomości, że Dan i Tanya Snyder rozważają możliwość sprzedaży Washington Commanders, są dobrą wiadomością dla zespołu, jego byłych i obecnych pracowników oraz wielu fanów” – powiedzieli prawnicy Lisa Banks i Debra Katz, którzy reprezentują ponad 40 byłych pracowników zespołu. w oświadczeniu środa. „Będziemy musieli zobaczyć, jak to się rozegra, ale może to być ogromny krok w kierunku uzdrowienia i zamknięcia dla wielu odważnych kobiet i mężczyzn, którzy się zgłosili”.

NFL nie powiedział, kiedy zakończy się śledztwo White’a. W przeciwieństwie do ustaleń wcześniejszego śledztwa w sprawie miejsca pracy komisji przeprowadzonego przez adwokat Beth Wilkinson, raport White’a zostanie upubliczniony, podała liga.

Oczekuje się, że komisja Izby Opublikuje swoje ustalenia w nadchodzących tygodniach. Daniel Snyder uczestniczył zdalnie w przesłuchaniu pod przysięgą z komisją przez ponad 10 godzin w lipcu. Były prezes zespołu Bruce Allen zeznawał zdalnie przez około 10 godzin na podstawie wezwania we wrześniu.

W marcu Snyder wykupił swoich trzech komandytariuszy — Dwighta Schara, Freda Smitha i Roberta Rothmana, którzy razem posiadają 40 procent — za 875 milionów dolarów. Ta transakcja wymagała 31 jego współwłaścicieli Musi mu zostać przyznane dodatkowe 450 milionów dolarów długu.

W listopadzie 2020 r. The Post poinformował, że komandytariusze Snydera otrzymali ofertę 900 milionów dolarów od współzałożycieli miliarderów Behdada Ekbali i Clearlake Capital, Jose Feliciano i żony Feliciano, Quanzy Jones. Sprzedaż zablokowana, Snyder próbował skorzystać z prawa pierwokupu, dopasowując oferty złożone Smithowi i Rothmanowi, ale nie dopasowując oferty złożonej firmie Schar, jak mówili ludzie zaznajomieni z sytuacją w tamtym czasie. Doprowadziło to do sporu o to, czy firma Snyder była uprawniona do selektywnego korzystania z tych praw.

Ekbali i Feliciano byli podobno w biegu o Denver Broncos, którzy zostali sprzedani w czerwcu przez Pat Bowlen Trust grupie kierowanej przez spadkobiercę Walmartu, Roba Waltona, za 4,65 miliona dolarów. Jest to najbardziej opłacana franczyza NFL. Właściciele Zatwierdził zakup Waltona w sierpniu.

Komunikat zarządu w środę, że negocjacje w sprawie publicznego dofinansowania nowej areny dla Dowódców utknęły w martwym punkcie. Ustawodawca stanowy, który kierował staraniami o ściągnięcie dowódców do Wirginii, powiedział w czerwcu, że wysiłki te utknęły w martwym punkcie. Przywódca większości w Senacie Stanowym Richard L. Saslaw (D-Fairfax) powiedział wtedy: „Było wiele rzeczy, wiele osób mówiło:„ Sasław, to musi poczekać”.

Przed środą generałowie powiedzieli, że Snyder nie sprzeda drużyny. Po pierwotnych publicznych komentarzach Irsay rzecznik zarządu powiedział: „Kiedy będzie miał okazję zapoznać się z faktycznymi dowodami w tej sprawie, pan. Mamy nadzieję, że Irsay zdecyduje. Nie zrobią tego.”