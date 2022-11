Wyjazd: Ja Rule, KK Palmer i inne gwiazdy oddają hołd upadłemu artyście

CNN

Tragedia zastrzelenia rapera startować Skłoniło to kilka gwiazd do przeniesienia się do mediów społecznościowych, aby uhonorować upadłego artystę.

Takeoff, który był częścią hitowej grupy Migos, zmarł we wtorek we wtorek po postrzeleniu na kręgielni i hali bilardowej w Houston w Teksasie. Ma 28 lat.

Ja Rule wyemitował swoje żale dotyczące gwałtownej śmierci Takeoffa ŚwiergotPisanie: „To musi się skończyć… Wysyłanie miłości do przyjaciół i rodziny”.

Gucci Mane ostatnio współpracował z Takeoff przy piosence „Us vs. Them”. Instagram„Złamało mi serce” na poznanie wiadomości.

Inne gwiazdy muzyki, które dzielą się hołdami i kondolencjami, to Chloe Bailey, Chloe x Halle i Yar Tweeted Jego „serce jest złamane” i napisane przez Yung Miami, połowę hip-hopowego duetu City Girls.Cholerny start” z trzema emotikonami złamanego serca. Kid Cudi, który współpracował z Migosem przy piosence „Danger”. Tweeted Prosty „start RIP”.

Kelly Rowland podzieliła się historią na Instagramie, w której wykrzyknęła, że ​​„brakuje jej słów” w związku z wiadomością o śmierci Takeoffa.

A aktorka KK Palmer podzieliła się Instagram, „To jest straszne. Od tragedii śmierci do tragedii wideo w Internecie. To wszystko jest takie smutne i żal mi całej jego rodziny i wszystkich, których dotknął. Rzeczywiście straszne. ”