Demokrata John Whitmire wygrywa wyścig na burmistrza Houston z Sheilą Jackson Lee

Według Associated Press, senator ze stanu Demokratycznego. John Whitmire pokonał Demokratyczną Reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Sheilę Jackson Lee w sobotnich wyborach na burmistrza Houston.

W sobotni wieczór Whitmire prowadził od 65,27% do 34,73%.

Reklama wyświetlana w ostatnim tygodniu przed drugą turą wyborów na burmistrza Houston Jacksona Leebył – nawoływali mieszkańcy „Głosuj najpóźniej do 7 grudnia”. Problem był jeden: druga tura odbyła się w sobotę, a przedterminowe głosowanie zakończyło się 5 grudnia.

Biuro Jacksona Lee szybko wycofało ogłoszenie, Houston mówi mediom publicznym Zadebiutował w sobotę i był emitowany w lokalnych oddziałach ABC, CBS i NBC, ale został stworzony przez zewnętrzną agencję reklamową, a nie kampanię.

Fałszywe reklamy, a nawet brak wiedzy o dacie wyborów podsumowują wszystko, co wydarzyło się do tej pory w wyścigu na burmistrza czwartego co do wielkości miasta Ameryki – zmierzającego w stronę niskiej frekwencji w ostatnich głównych wyborach w 2023 roku. .

W sobotni wieczór Jackson Lee, weteran Kongresu z 30-letnim stażem, w sondażach wyprzedził Whitmire’a z ponad 50-letnim stażem w służbie publicznej. Obaj byli pierwsi Ci, którzy otrzymali dwa głosy w wyborach powszechnych 7 listopadaNa karcie do głosowania znalazło się 17 kandydatów i jeden kandydat dopisany. Whitmire (74 l.) otrzymał 43% głosów, podczas gdy Jackson Lee otrzymał 36%. Powiązana prasa. Obecny burmistrz, Sylvester Turner, ma ograniczoną kadencję.

Na tym złożonym zdjęciu republikanka USA Shelia Jackson Lee (z prawej) i senator Demokratów. Johna Whitmire’a. AP



„Jak dotąd był to bardzo senny wyścig” – powiedział Brandon Rottinghaus, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie w Houston. „W przeszłości widzieliśmy więcej fajerwerków i większą stronniczość w wyścigach na burmistrza. To konkurs, który oczywiście nie przyciąga uwagi wyborców”.

Po listopadowych wyborach liczby nie uległy większym zmianom. A Ankieta Ankieta badawcza USA Whitmire Jackson Lee z Uniwersytetu w Houston w sondażu przeprowadzonym w połowie listopada uzyskał poparcie 42% do 35%.

Rasa miała być bezpartyjna, ale zarówno Whitmire, jak i Jackson Lee byli Demokratami. Jackson Lee wyciągnął główne rekomendacje, w tym Była sekretarz stanu Hillary Clinton, Była mówczyni Nancy Pelosi oraz sędzia hrabstwa Harris Lina Hidalgo. Jednak, jak zauważa Rottinghaus, duże poparcie nie poruszyło igły.

Tymczasem Whitmire mógł pochwalić się dużym lokalnym wsparciem Jim „Materac Mac” McGingwale, Były radny miasta Houston Jack ChristieO nominację Republikanów w pierwszej turze ubiega się republikański megadonor Tilman Fertitta.

Houston uchodzi za najbardziej zróżnicowane duże miasto w Ameryce, więc zdobycie urzędu burmistrza oznacza zdobycie koalicji wyborców.

Dwupunktowe zwycięstwo Turnera nad konserwatywnym biznesmenem w 2015 r. było w dużej mierze zasługą czarnych wyborców i wysiłków związanych z frekwencją. Kronika Houston. Jackson Lee, gdyby została wybrana, byłaby pierwszą czarnoskórą kobietą na burmistrzu miasta i nie udało jej się zainspirować czarnych wyborców w ten sam sposób, stwierdził Rottinghaus. Rottinghaus twierdzi, że na obszarach o dużej liczbie czarnych wyborców frekwencja jest znacznie niższa.

Chociaż Whitmire zachwala swoje referencje w Partii Demokratycznej, ma także wsparcie Republikanów i kilku głównych darczyńców Partii Republikańskiej. Sondaż przeprowadzony na Uniwersytecie w Houston wykazał, że wśród Republikanów ma 56-punktową przewagę. Chociaż Houston skłania się ku Demokratom, miasto nie jest bastionem Demokratów jak inne duże miasta USA, a głosy Republikanów mogą mieć kluczowe znaczenie dla zwycięstwa. Republikanie mają pełną kontrolę nad rządem stanowym, gubernatorem GOP i większością zarówno w Zgromadzeniu, jak i Senacie stanowym.

Whitmire, który jest biały, również ma głos Latynosów, a sondaż Uniwersytetu w Houston wykazał, że ma 20-punktową przewagę wśród wyborców pochodzenia latynoskiego, którzy stanowią około 45% populacji miasta.

Choć Houston jest młodym miastem, według Rottinghausa średni wiek wyborcy z Houston wynosi 62 lata. Najważniejszym problemem lokalnym jest przestępczość i obaj kandydaci oświadczyli, że podczas poniedziałkowej debaty końcowej zatrzymają szefa policji Troya Finna.

Ponieważ obaj kandydaci byli blisko siebie w wielu kwestiach, w konkursie nie było zbyt wielu przerw.

Dwa tygodnie przed wyborami powszechnymi wyciekło nagranie, na którym Jackson Lee przeklinał pracownika.

„Wiem, że nie jestem idealna” – odpowiedziała w oświadczeniu.

Jak zauważył Rottinghaus, w listopadzie dodano do ankiety pytanie dotyczące wycieku plików audio i choć większość osób stwierdziła, że ​​nie ma to znaczenia, „znaczny procent” stwierdziła, że ​​tak. Ci ludzie byli młodsi, a zwłaszcza młodsze kobiety – dwie grupy, które Jackson Lee musiał pozyskać.

Oprócz wycieku dźwięku Jackson Lee wziął udział w drugich wyborach z najbardziej niekorzystnymi głosami. Z październikowej ankiety School of Entertainment na Uniwersytecie w Houston 43% stwierdziło, że nie głosowałoby na Whitmire’a w porównaniu z 15%, które stwierdziło, że nie. W tym samym sondażu 41% stwierdziło, że ma „bardzo nieprzychylną” opinię o Jacksonie Lee, 28% „bardzo przychylnie”, 13% stwierdziło „bardzo nieprzychylną” opinię o Whitmire, a 27% stwierdziło, że ma „bardzo przychylną” opinię. bardzo niekorzystny” pogląd. . „Najkorzystniejszy” pogląd.

Jednak Whitmire’a jako senatora stanowego dręczyły sprzeczne zarzuty dotyczące interesów. Jak tam stwierdzono Kronika HoustonWhitmire’owi zarzucono zacieranie granicy pomiędzy rolą publiczną i prywatną. Whitmire utrzymuje, że legislatura pracuje w niepełnym wymiarze godzin i otrzymuje pensję w wysokości 7200 dolarów rocznie, co uniemożliwia uniknięcie konfliktu interesów.

„Główna różnica polega na tym, że kiedy zostanę burmistrzem, będę burmistrzem na pełny etat. Nie będę prowadził praktyki prawniczej” Whitmire powiedział podczas debaty na początku tego tygodnia. „Mogę kwestionować niektóre kwestie „Chronicle”, ale niekoniecznie. Dotyczy to praktyki prawniczej. Większość zarzutów pojawiła się w poprzednich kampaniach. Jako senator zarabiamy 600 dolarów miesięcznie. … Trzeba mieć pracę cywilną i tam jest najwięcej pochodzi z.”

Hrabstwo Harris, w tym Houston, jest celem stanowej kontroli głosowania w latach 2022 i 2023, a republikański gubernator Greg Abbott podpisał w tym roku ustawę, która usunęła administratora wyborów w hrabstwie Harris i przeniosła odpowiedzialność na innych lokalnych urzędników. Obecne wybory są pierwszymi wyborami w nowym systemie.