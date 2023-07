Denny Hamlin wygrał wyścig pucharowy w Pocono

Notatki i cytaty z niedzielnego wyścigu o puchar w Pocono:

– Kyle Larson wściekł się na zwycięzcę Denny’ego Hamlina po tym, jak posunięcie Hamlina sprawiło, że Larson znów stanął pod ścianą na 7 okrążeń przed końcem wyścigu. Larson powiedział Kim Koonowi z NBC Sports: „Jesteśmy przyjaciółmi. Tak, to wszystko psuje… i jeszcze gorzej, i bez względu na wszystko, on zawsze ma rację. Wszyscy przyjaciele wiedzą, że on ma zawsze rację. Więc jestem pewien, że on też tam był. Jak jest. Nie pozwolę, żeby to zepsuło tor, ale jestem wkurzony. Czuję, że powinienem być zły”. Kontakt uszkodził samochód Larsona, który walczył z Hamlinem o 20. miejsce.

– Bronił się Denny Hamlin. Zauważył, że nie uderzył w samochód Larsena i nie uderzył w samochód Alexa Bowmana, zanim Bowman obrócił się na początku wyścigu.

– Martin Truex Jr. kończył w pierwszej trójce w siedmiu z ostatnich 13 wyścigów. W tym trzy zwycięstwa.

– Ty Gibbs miał 5. miejsce w karierze. Jego poprzedni najlepszy wynik to dziewiąty raz w pucharze w Atlancie w marcu

– Siódme miejsce zdobywcy Daytona 500, Ricky’ego Stenhouse’a Jr., było jego siódmym miejscem w pierwszej dziesiątce sezonu. W zeszłym roku udało mu się tylko od pięciu do dziesięciu miejsc. „Chłopaki dokonali kilku dobrych zmian, a my staliśmy się lepsi” – powiedział Stenhouse.

– Dziewiąte miejsce Erica Jonesa oznacza jego ósme miejsce w pierwszej dziesiątce w Pocono. To jego najwięcej na jakimkolwiek torze pucharowym. „Jesteśmy strategiczni i ostatecznie wykorzystujemy niektóre możliwości, aby się tam dostać” – powiedział Jones.

– Chase Elliott zajął 10. miejsce. Ma 56 punktów w pięciu kolejnych wyścigach. Zdobył cztery punkty na niedzielnej linii cięcia. Michael McDowell walczy o ostatnie miejsce w play-offach.

– AJ Allmentinger jest pierwszym kierowcą, który odpadł z miejsca w play-off. Jest 17 punktów za Michaelem McDowellem. Allmendinger zajął 17. miejsce. McDowell zajął 19. miejsce.

– Daniel Suarez zajął ostatnie miejsce. Został wypchnięty po wypadku podczas restartu. Wszedł do wyścigu o jeden punkt poza miejscem play-off. Ma teraz 23 punkty straty.

– Austin Dillon zajął 34. miejsce po tym, jak kontakt z Tylerem Reddickiem znokautował Dillona. Dillon rzucił hełm, gdy Reddick odjechał po incydencie. „Brad (Keselowski) był na zewnątrz, może w połowie” – powiedział Dillon Kim Coonowi z NBC Sports po opuszczeniu centrum konserwacji pola bramkowego. „Ale Tyler (Reddick) tam pojechał i wydaje mi się, że wjechał wystarczająco głęboko, by dostać się do mnie na torze. Przyjrzymy się SMT i zobaczymy małe ruchy, które wykonamy, ale czułem, że to nie był czas, aby numer 45 to zrobił.