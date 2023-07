Horoskop dzienny na 24 lipca 2023 r

Pomoc od przyjaciół

Grecki bohater Odyseusz zostałby zwabiony na niebezpieczeństwo śpiewem syren, gdyby nie pomoc jego zaufanej załogi. W Księżycu Wadze zorientowanym na relacje można uniknąć dzisiejszych pułapek, pomagając sterować statkiem prosto i z dala od skał, a dobrzy ludzie wokół ciebie pomagają.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia). Złota zasada działa tylko z tymi, którzy tego chcą. Kiedy „czynisz innym”, robisz to, czego chcą, a nie to, czego chcesz. To wykracza poza Złotą Regułę; To platynowa zasada.

Znak Panny (23 sierpnia – 22 września). Przewidujesz, co może pójść nie tak, co czyni cię bardziej wartościowym w procesie lub zachęca do nie bycia jego częścią. Świadomość ryzyka nie oznacza, że ​​jesteś pesymistą. To znaczy, że jesteś mądry.

Libra (23 września – 23 października) Niepokoi cię bezczynność innych ludzi, być może dlatego, że robisz coś więcej niż tylko swoją pracę. Jeśli delegujesz zadanie innym, nie jesteś uważany za pracodawcę. Zyskują poczucie celu, gdy zyskujesz poczucie lekkości.

Skorpion (24 października – 21 listopada). Wszystko, co ważne, osiągają inni. Socjalizacja to taniec. Będziesz teraz poruszać się z wdziękiem, wyczuwając rytm pokoju, krocząc z innymi i dostrajając się do pchania i ciągnięcia, które sprawiają, że wszystko jest interesujące.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia). Twoje szaleństwo jest nieuniknione. Ludzie widzą, co robisz i jak to robisz, a następnie rozmawiają o twoich ruchach i podążają za nimi. Większa popularność oznacza, że ​​twoja uwaga i obecność będą częściej wymagane.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia). Dzień przebiega jak karnawałowa przejażdżka. Skończysz z powrotem tam, gdzie zacząłeś, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o doświadczenie, dreszczyk emocji i prawo do przechwalania się. Dostajesz wszystkie trzy.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego). Czy Twoim zadaniem jest zapewnianie ochrony, komfortu i schronienia przed surowością świata? Tylko dlatego, że czynisz to swoją pracą, jest to szlachetna sprawa, która zapewnia ci stałe miejsce w sercach i umysłach twoich ludzi.

Ryby (19 lutego – 20 marca). Zobowiązania zmieniają życie nie ze względu na to, co się z nimi dzieje, ale ze względu na sposób, w jaki musisz się rozwijać, aby sprostać ich wymaganiom. Nie będziesz miał nic przeciwko dzisiejszej pracy i zbieraj nagrody na swoją przyszłość.

Baran (21 marca – 19 kwietnia). Ludzie łączą się na różne sposoby. Nie każda historia miłosna to romans. Narzucanie powiązania z kategorią może sprawić, że będzie mniej piękna i interesująca, niż gdybyś brał ją chwila po chwili.

Byk (20 kwietnia – 20 maja). Niektórzy ludzie próbują zredukować twoje oczekiwania do tego, co nazywają „rzeczywistością”. Rzeczywistość to wiele rzeczy dla wielu ludzi. Nie musisz akceptować definicji innej osoby, ponieważ jesteś tak dobry w tworzeniu własnej.

Bliźnięta (21 maja – 21 czerwca). Twoje przyjazne przypomnienie, aby nie marnować czasu na rzeczy, które sprzeciwiają się twojemu wpływowi. Istnieje wiele form życia, które naginają się do twojej woli, kształtują twoją pracę i pasują do twoich specyfikacji. Uważaj tam.

Rak (22 czerwca – 22 lipca). Bądź cierpliwy. Wyzwanie jest podobne do ćwiczenia „deski”. Zaczyna się dość łatwo i staje się coraz trudniejszy z każdą mijającą sekundą, imponując i ostatecznie osiągając wyniki u każdego nauczyciela jednocześnie. Twoja wytrwałość się opłaci.

Dzisiejsze urodziny (24 lipca). Kiedy twoja świadomość rozszerza się we wszystkich kierunkach, dobre rzeczy przychodzą jednocześnie z 360 stopni. Nawet jeśli umieścisz trochę w banku, twoje konto emocjonalne również się zapełni. Pojawiają się ludzie o podobnych priorytetach i wartościach, aby wzbogacić Twoje życie i plany. Inne atrakcje: Przepłyniesz ocean więcej niż raz. Zarobisz dużo dzięki wiadomościom i poznasz fascynujące stworzenia. Skorpion i Rak cię uwielbiają. Twoje szczęśliwe liczby to: 1, 30, 14, 21 i 11.

Profile gwiazd: Oscar, Theatre World Award i Złoty Glob trafiły do ​​Anny Paquin, która zaczęła wypełniać swoje zawodowe przeznaczenie w wieku 9 lat, kiedy dostała swoją pierwszą rolę po przesłuchaniu z siostrą. Gwiazda Leo nie planowała przesłuchania i nie planowała występu nagrodzonego Oscarem, ale jej Leo Sun i Merkury wygrali. Cztery natalne wpływy Bauvina Wagi reprezentują talent artystyczny i polityczny.

