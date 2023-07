Czy akupunktura działa na przewlekły ból? Oto, co mówi nauka.

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

K: Próbowałem wielu leków na mój przewlekły ból i nic nie działało. Czy powinienem spróbować akupunktury? A: Krytycy odrzucili kiedyś korzyści płynące z akupunktury jako efekt placebo, który nadal utrzymuje się wśród części społeczeństwa. Jednak badania wykazały korzyści w przypadku niektórych schorzeń, w tym przewlekłego bólu.

Dane są na tyle obiecujące, że w 2020 roku uruchomiono centra usług medycznych i klinicznych Obejmuje zabieg akupunktury Na przewlekły ból krzyża. Badania kliniczne przeprowadzone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sugerują, że akupunktura może być skutecznym sposobem leczenia innych schorzeń. Przewlekła obturacyjna choroba płuc I Zaparcie.

Aby ustalić, czy akupunktura rzeczywiście działa, naukowcy porównali ją z „pozorowaną” akupunkturą.

Akupunktura to zabieg, który aktywuje określone miejsca na ciele – lub punkty akupunkturowe – zwykle za pomocą cienkich igieł. Uważa się, że w tradycyjnej medycynie wschodnioazjatyckiej aktywowane są punkty akupunkturowe Pomaga przywrócić przepływ ChiEnergia życiowa organizmu.

W pseudoakupunkturze akupunkturzysta wprowadza igły, ale celowo unika ustalonych punktów akupunkturowych. Nie jest to doskonały system podwójnie ślepej próby, ponieważ wyszkoleni akupunkturzyści wiedzą, że podają podrabiane leki.

Jednak z punktu widzenia pacjenta doznania są zasadniczo takie same. Gdyby korzyści płynące z akupunktury wynikały wyłącznie z efektu placebo, to podróbka i prawdziwa dawałyby identyczne rezultaty.

W niektórych przypadkach nie.

2018 Ponad 20 000 metaanaliz Pacjenci w 39 wysokiej jakości randomizowanych badaniach kontrolowanych stwierdzili, że akupunktura była lepsza zarówno w przypadku bólu pleców lub szyi, zapalenia stawów, bólów głowy i bólu barku. Efekty te często utrzymywały się w czasie – nawet 12 miesięcy po leczeniu.

Ale to nie jest magiczne lekarstwo. Jak w przypadku każdego leczenia, nie jest ono dla wszystkich. Chociaż jest popularny wśród osób przechodzących na przykład IVF, badania pokazują, że nie poprawia płodności.

Akupunktura to nauka

Utrzymuje się pewien sceptycyzm z powodu braku wyjaśnienia z zachodniej perspektywy medycznej, jak działa akupunktura. Ale naukowcy zaczynają odkrywać odpowiedź: mózg.

„Ludzie mówią o psychodelikach przekształcających układ nerwowy. Akupunktura robi to samo” – powiedział Richard Harris, profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine i prezes Susan Samueli Integrative Health Institute.

Jego grupa przeprowadziła szereg analiz akupunktury wśród pacjentów z przewlekłym bólem. Odkryli, że akupunktura – ale nie pozorowana – moduluje aktywność mózgu Aktywuje receptory wiążące opioidy, który pomaga kontrolować ból w ciele. Oddziałuje również akupunktura, w której igły są stymulowane niewielkim prądem Jak różne części mózgu są ze sobą połączoneGłównie moduluje sieć bólu w mózgu.

Pomyśl o tym: W 2017 r Badanie 80 pacjentów z zespołem cieśni nadgarstkaNaukowcy odkryli, że elektroakupunktura dotkniętego nadgarstka jest równie skuteczna w łagodzeniu objawów, jak akupunktura przeciwległej kostki.

Pomijając subiektywny powrót do zdrowia, obie grupy odnotowały poprawę, jeśli chodzi o zdolność nerwu pośrodkowego nadgarstka do wysyłania sygnałów elektrycznych – coś, co nie przydarzyło się osobom, które otrzymały pozorowaną akupunkturę. Sugeruje to, że akupunktura może działać lokalnie w miejscu wstrzyknięcia, ale może również działać na części ciała w dowolnym miejscu w pobliżu tego punktu.

Jednym ze sposobów, w jaki może się to zdarzyć, jest centralny układ nerwowy. Dlatego naukowcy przyjrzeli się mózgom badanych za pomocą funkcjonalnego obrazowania MRI. Odkryli, że zastrzyki w nadgarstek i kostkę spowodowały znaczące zmiany w sposobie mapowania stymulacji palców w korze mózgowej.

Potrzebne są dalsze badania, aby dokładnie określić, w jaki sposób akupunktura wpływa na organizm, ale badania dostarczyły mocnych dowodów na to, że jest to coś więcej niż tylko efekt placebo.

Konsensus Światowej Organizacji Zdrowia 361 Rozpoznaje znormalizowane punkty akupunkturowe w ludzkim ciele. Punkty akupunkturowe reagują na różne bodźce, takie jak nacisk, ciepło i elektryczność.

Wciąż nie wiemy, jak działają punkty akupunkturowe. Niektóre badania pokazują, że tradycyjne punkty akupunkturowe Zakończenia nerwowe i komórki tuczne mogą mieć dużą gęstość. Stymulowanie tych obszarów może prowadzić do uwalniania substancji chemicznych (takich jak hormony) w organizmie i ostatecznie może wpływać na mózg.

To, co definiuje punkt akupunkturowy, w jaki sposób odnoszą się one do siebie i ich znaczenie fizjologiczne, jest ważnym obszarem badań finansowanych przez National Institutes of Health.

Jeśli rozważasz akupunkturę, porozmawiaj ze swoim lekarzem o dostępnych opcjach i poproś go o znalezienie wykwalifikowanego akupunktury w Twojej okolicy.

Akupunktura jest ogólnie uważana za bezpieczną, gdy jest wykonywana przez dobrze wyszkolonego lekarza. Poważne powikłania i zgony z nim związane są niezwykle rzadkie. Rzadko występuje również drętwienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia.

Ryzyko nie jest zerowe, ale może być mniejsze niż ryzyko związane z niektórymi lekami przeciwbólowymi.

Co powinni wiedzieć moi pacjenci

Niektórzy ludzie w Stanach Zjednoczonych mają uprzedzenia wobec metod leczenia medycyny innej niż zachodnia. Ale kiedy lekarze tacy jak ja zalecają swoim pacjentom akupunkturę – co często robię w przypadku bólu lub zaparć – to nie dlatego, że zabrakło nam pomysłów lub dlatego, że rozumiemy to jako ostateczność. Polecamy te dane właśnie ze względu na ich atrakcyjność.

