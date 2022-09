Departament Trumpa i Sprawiedliwości przesyła specjalnych kandydatów do przeglądu dokumentów Mar-a-Lago

Kadencja Trumpa dobiega końca w styczniu 2021 r., jest to najnowszy prawny zwrot w historycznym śledztwie kryminalnym Departamentu Sprawiedliwości w sprawie rzekomego niewłaściwego obchodzenia się z dokumentami przez Trumpa. W zeszłym miesiącu FBI wykonało nakaz przeszukania domu i ośrodka byłego prezydenta na Florydzie, skonfiskując 11 000 dokumentów. 100 tajnych akt rządowych.

Sędzia okręgowa USA Eileen Cannon na początku tego tygodnia przychyliła się do wniosku specjalnego mistrza Trumpa – zewnętrznego prokuratora spoza rządu – i nakazała śledczym Departamentu Sprawiedliwości zaprzestanie wykorzystywania materiałów skonfiskowanych w ramach toczącego się śledztwa. Specjalny Mistrz kończy ich recenzję.

Wyjaśnienie różnic będzie należało do firmy Canon.

Sądowy mistrz specjalny musi działać stosunkowo szybko, kończąc swój przegląd w ciągu pięciu tygodni do 17 października. Trump zaproponował 90 dni.

Departament Sprawiedliwości przekonywał, że nie należy dotykać żadnych dokumentów opatrzonych specjalnymi głównymi oznaczeniami klasyfikacyjnymi, a kontrola nie powinna wiązać się z żadnymi przywilejami administracyjnymi. Tymczasem prawnicy Trumpa chcą, aby specjalny mistrz przejrzał „wszystkie zajęte materiały”, w tym tajne akta.

Ktokolwiek zostanie wyznaczony do pełnienia tej roli, natychmiast znajdzie się w centrum jednego z najbardziej znaczących śledztw kryminalnych we współczesnej historii Ameryki.

Nominowani sędziowie: Griffith i Jones

Departament Sprawiedliwości nominował dwóch emerytowanych sędziów federalnych – Thomasa Griffitha i Barbarę Jones – na specjalnych mistrzów.

Griffith, mianowany przez Busha, służył w DC Circuit Court of Appeals od 2005 do 2020 roku. W jednym ze swoich ostatnich ważnych orzeczeń przed przejściem na emeryturę napisał opinię większości, odrzucającą próbę Demokratów Izby Reprezentantów, by wezwać do sądu byłego doradcę Trumpa z Białego Domu, Dana McCanna. (Ta decyzja została później uchylona).

Griffith dołączył do innych prominentnych konserwatywnych prawników i urzędników, pisząc oświadczenie obalające kłamstwa Trumpa dotyczące masowych oszustw w wyborach w 2020 roku. I publicznie poparł nominację Katanji Browna Jacksona przez prezydenta Joe Bidena do zasiadania w Sądzie Najwyższym.

Jones, wyznaczony przez Billa Clintona do ławy federalnej, jest byłym prokuratorem federalnym i emerytowanym sędzią z południowego dystryktu Nowego Jorku w latach 1995-2012.

Służył jako specjalny mistrz do badania przedmiotów skonfiskowanych podczas nalotu FBI na dom i biuro Rudy’ego Giulianiego w kwietniu 2021 roku. Był także specjalnym mistrzem w sprawie Michaela Cohena, aby upewnić się, że śledczy nie wymazali żadnych dokumentów. Przywilej adwokata-klienta. Chociaż zarówno Giuliani, jak i Cohen byli prawnikami Trumpa, zbadał ich Departament Sprawiedliwości.

Nominowani do Trumpa: Hugh Jr. i Deary

Zespół prawników Trumpa zatrudnił adwokata Paula Hough Jr. i sędziego Raymonda Deary jako specjalnych mistrzów.

Hough, który jest właścicielem własnej firmy prawniczej, był partnerem w kancelarii Jones Day, która reprezentowała kampanię Trumpa w 2016 r., oraz współpracownikiem konserwatywnej organizacji prawnej Federalist Society.

Wcześniej pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego Florydy i generalnego doradcy byłego gubernatora Florydy Charliego Christine’a – wówczas republikanina, a obecnie kandydata Demokratów na gubernatora Florydy. Chris Kiss, obecny prawnik Trumpa, również pracował dla Crist i nałożył się na Hucka. Pracowali razem w biurze prokuratora generalnego Florydy.

Po śmierci sędzi Ruth Bader Ginsburg w 2020 roku żona Hugh, Barbara Lagoa, znalazła się na krótkiej liście kandydatów do Sądu Najwyższego Trumpa.

Deary służył jako sędzia federalny w Nowym Jorku od 1986 roku, nominowany przez byłego prezydenta Ronalda Reagana. Odszedł na emeryturę w 2011 roku i jest obecnie starszym sędzią w obwodzie.

Thierry przez siedem lat służył w amerykańskim sądzie nadzoru wywiadu zagranicznego (ang. Foreign Intelligence Surveillance Court, FISA). Był jednym z sędziów, którzy zaaprobowali wniosek FBI i Departamentu Sprawiedliwości o monitorowanie Cartera Page’a, doradcy ds. polityki zagranicznej kampanii Trumpa, w ramach federalnego śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w wybory w 2016 roku.

Szczegóły są u sędziego

Cannon, mianowany przez Trumpa przewodniczący w tej sprawie, powiedział, że „szybko” określi „dokładne szczegóły i dynamikę” specjalnego procesu pierwotnego po przedstawieniu przez obie strony swoich propozycji. Nie jest jasne, czy przeprowadzi rozprawę w tej sprawie, czy wyda swoją decyzję na piśmie.

Obie strony nie zgadzały się w wielu sprawach i nic dziwnego, że ich propozycje przedłożone w piątek ujawniają różne wizje tego, jak specjalny mistrz powinien przeprowadzić swoją recenzję.

Na przykład obie strony nie zgadzają się, kto powinien zapłacić specjalnemu mistrzowi. Prawnicy Trumpa zaproponowali, aby koszty specjalnego mistrza zostały „podzielone po równo” między niego a rząd USA. Departament Sprawiedliwości powiedział sędziemu, że uważają, że Trump powinien zapłacić za całość, ponieważ „prosi o specjalnego mistrza”.

Prośba Cannona o kontynuowanie odrębnej apelacji i procesu

Osobno, Odwołanie prawników Orzeczenie Cannona do 11. Okręgowego Sądu Apelacyjnego, który w czwartek również zwrócił się do Cannona o wydanie nakazu awaryjnego, tymczasowo zezwalając śledczym na wykorzystanie zajętych materiałów, gdy apelacja jest w toku.

Departament Sprawiedliwości twierdzi również, że powinien nadal umożliwiać dostęp do dokumentów niejawnych, argumentując, że przegląd danych wywiadowczych nie może być łatwo oddzielony od dochodzenia karnego, ponieważ społeczność wywiadowcza przegląda materiały ze względów bezpieczeństwa narodowego. Czołowi prawnicy federalni twierdzą, że przegląd wywiadu został tymczasowo wstrzymany z powodu orzeczenia Cannona, że ​​podważyło bezpieczeństwo narodowe.

Bezprecedensowe przeszukanie nastąpiło po tym, jak inny sędzia federalny zatwierdził nakaz, znajdując „prawdopodobną przyczynę” kilku przestępstw, w tym naruszenia ustawy o szpiegostwie i utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Podczas przeszukania agenci FBI odzyskali ponad 100 tajnych dokumentów, w tym 18 oznaczonych jako „Ściśle Tajne”, co stanowi najwyższą klasyfikację.

Śledztwo obraca się wokół niewłaściwego obchodzenia się z tajnymi dokumentami rządowymi. Rząd USA odzyskał w tym roku co najmniej 325 tajnych dokumentów z Mar-a-Lago dzięki dobrowolnemu przekazaniu dokumentów przez Trumpa w styczniu, nakazowi sądowemu w czerwcu i przeszukaniu FBI w zeszłym miesiącu.

Trump zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.