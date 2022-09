Największe ogłoszenia o pokazach gier D23 Disney i Marvel

Prezentacja gier Disneya i Marvela dobiegła końca, chociaż poszczególne wydarzenia udostępniają kilka dodatkowych informacji na temat polecanych gier. Wielka wiadomość niewątpliwie potwierdziła grę z Kapitanem Ameryką i Czarną Panterą, choć szczegóły były lekkie. Przyjrzeliśmy się również różnym grom Disneya i Marvela. Możesz sprawdzić nasze pełne relacje, klikając poniższe nagłówki:

W nowej grze Marvela od nienazwanego reżysera występują Kapitan Ameryka i Czarna Pantera

Marvel oferuje pierwsze spojrzenie na nową grę Marvela od Amy Hennig z Uncharted, ale nie ujawnił tytułu gry.



Twórca Pokemon Go zapowiada Marvel: World Of Heroes

Niantic, deweloper Pokemon Go, ogłosił grę Marvel w rozszerzonej rzeczywistości podczas pokazu gier D23 Disney i Marvel.

Marvel Snap zostanie wydany na PC i urządzenia mobilne 18 października

Gra karciana Marvela od byłych deweloperów Hearthstone kończy okres beta testów tej jesieni.

Marvel’s Midnight Sons ukaże się już w grudniu

Po opóźnieniu do 2023 roku Midnight Sons wychodzi ponownie w 2022 roku.

Tron: Identity, gra przygodowa z gatunku visual novel, trafi na PC w 2023 roku

W przyszłym roku pojawi się nowa przygoda z gatunku visual novel autorstwa dewelopera Thomas Was Alone, firmy Bethel Games.

Wszystkie Hulki przybywają do Marvel Strike Force

Red Hulk, Green Hulk i She-Hulk dołączają do Marvel Strike Force.

Gra Gargoyles z ery Sega Genesis jest w trakcie remasteringu

Niegdyś popularna kreskówka ABC doczekała się spinoffa gry wideo lata temu, a teraz jest reinkarnowana na nowoczesne platformy.

Disney Illusion Island, kooperacyjna platformówka z Myszką Miki, zapowiedziana wyłącznie na Nintendo Switch

Dinsey Illusion Island, kooperacyjna platformówka 2D z Myszką Miki i przyjaciółmi.

Toy Story pojawi się tej jesieni w Disney Dreamlight Valley

Gra typu life-sim podobna do Animal Crossing Disneya doda Woody’ego i Buzza jeszcze w tym roku.

Disney Speedstorm zawiera mieszankę wyścigową Disneya

Wciąż mówi się, że Kart Racer będzie „wkrótce”, ale dobrze przyjrzeliśmy się postaciom i torom w najnowszym zwiastunie.