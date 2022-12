Deszcz meteorów: zaznacz w swoim kalendarzu jeden z najsilniejszych w 2022 roku

Zapisz się do biuletynu naukowego CNN Wonder Theory. Odkrywaj wszechświat dzięki wiadomościom o fascynujących odkryciach, przełomach naukowych i nie tylko.





W tym tygodniu jest największa szansa na zobaczenie najsilniejszego deszczu meteorów w roku.

Znane z jasnych, kolorowych meteorów, Geminidy krążą po nocnym niebie od końca listopada, a deszcz osiągnie szczyt w nocy z 13 na 14 grudnia. Według Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

„Jeśli masz mieć jeden (deszcz meteorytów) rok w rok, będą to Geminidy” – powiedział Robert Lunsford, koordynator raportu Fireball dla społeczności. „Zazwyczaj, powiedzmy na przedmieściach, w dobrych warunkach można zobaczyć od 30 do 40 meteorów (na godzinę).”

Bez czystego nieba i jasnych świateł Geminidy pojawiają się z prędkością 120 meteorów na godzinę. Według NASA. Jednak nie ma ucieczki przed wielką latarnią na niebie, która przyćmiewa większość słabszych meteorów w tym roku: Księżyc będzie świecił w 72% pełni, Według Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

„Nawet przy księżycu wciąż jest dobry deszcz” – powiedział Bill Cook, szef Biura ds. Środowiska Meteorowego NASA. „Znajdź dość ciemne niebo, znajdź coś blokującego księżyc, na przykład budynek lub drzewo, i spójrz na niebo z księżyc.”

Po raz pierwszy zauważony w połowie XIX wieku. Deszcz początkowo dostarczał maksymalnie 20 widocznych meteorów na godzinę. Od tego czasu Geminidy pojawiały się co roku, stając się coraz liczniejsze. W latach sześćdziesiątych zjawisko to było więcej niż znaczące sierpniowe Perseidy, Silny deszcz z szybkością od 50 do 100 meteorów na godzinę.

Nie jest jasne, jak Geminidy mogą się zmienić w przyszłości, powiedział Cook, przy czym niektóre modele przewidują wzrost intensywności opadów, a inne przewidują stopniowy spadek w ciągu następnych kilku dekad.

Geminidy są wyjątkowe, ponieważ ich źródłem jest asteroida 3200 Python, podczas gdy większość innych meteorytów powstaje ze szczątków lodowych komet. Właśnie dlatego strumienie Geminidów są tak nieprzewidywalne – ponieważ tak trudno jest modelować rozpady asteroid, powiedział Cook.

Asteroida 3200 Python jest sama w sobie niezwykła, Kiedy zbliża się do Słońca, zachowuje się jak kometa. Ma również orbitę, która kończy się mniej więcej co 1,4 roku, co czyni ją bliżej Słońca niż inne asteroidy. 3200 Kiedy Python jest blisko Ziemi, asteroida zrzuca swoje pyłowe szczątki, stąd scena Geminidów.

Bliźnięta są aktywne od 19 listopada do 24 grudnia. Według EarthSky’ego, Ale ich stawki godzinowe nie zaczną osiągać dwucyfrowych wartości przed 10 grudnia, powiedział Lunsford.

Prysznice są znane z tego, że są przyjazne rodzinie i przyjazne Dobry dla młodych widzów w Ameryce Północnej, na który warto uważać Jest to jedyny duży deszcz, który wykazuje dużą aktywność przed północą. Meteory wydają się pochodzić z gwiazdozbioru Bliźniąt, który wzniesie się na niebie około 22:00 ET, powiedział Lunsford.

„Możesz obserwować, kiedy promieniowanie osiąga szczyt, czyli między 1:00 a 2:00 (am ET) przy świetle księżyca, lub możesz spróbować zobaczyć wieczorem, gdy księżyc jest jeszcze pod horyzontem” – powiedział Lunsford. „Stawki są również bardzo podobne w tamtych czasach”.

Geminidy są widoczne ze wszystkich części świata, ale na półkuli południowej obserwacje najlepiej wykonywać około 2:00 czasu lokalnego w środku nocy, ponieważ promieniowanie powinno osiągać maksimum. Poziomy radioaktywności są niższe na horyzoncie, a meteory pojawiają się w mniejszym tempie, powiedział Lunsford.

Według danych NASA Meteor Camera, Deszcz Geminidów najlepiej nadaje się do produkcji ognistych kul, meteorów jaśniejszych niż planeta Wenus, ustępujących tylko Perseidom, powiedział Cook. Mówi się, że największe i najjaśniejsze meteory Geminidów wydają się przeważnie zielone.

Światło księżyca wpływało na oglądanie Geminidów przez ostatnie dwa lata, ale spodziewany jest deszcz meteorytów Rok 2023 zbiegnie się z nowiem księżyca Stworzenie odpowiednich warunków do oglądania.

„Kiedy widzisz meteor płonący w ziemskiej atmosferze, widzisz bardzo długi czas w kosmosie” – powiedział Cook. „Z naukowego punktu widzenia, badając je, możemy dowiedzieć się, czym są te komety. Dla przypadkowego obserwatora są to ładne fajerwerki (pokaz) – deszcze meteorów to fajerwerki natury.

Następnym i ostatnim dużym corocznym deszczem meteorów w 2022 roku jest Ursits, którego szczyt osiągnie wieczorem 22 grudnia. Według EarthSky.