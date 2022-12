Geminidowy deszcz meteorytów 2022: Jak zobaczyć spadające gwiazdy tej nocy

Astronomowie przygotowują się do obserwacji deszczu meteorytów Geminidów, który astronomowie uważają za jeden z najlepszych i najbardziej niezawodnych z około 30. Coroczny deszcz meteorytów. W tym roku są Geminidy Wtorkowy szczyt nocny Wczesny środowy poranek — oczekuje się, że ubywający, garbaty księżyc zmiata słabe meteory.

„Księżyc to porażka”, powiedział Bill Cook, główny astronom w Office of Meteor Environments w National Aeronautics and Space Administration’s Marshall Space Flight Center w Huntsville, Alabama. Księżyc jest oświetlony w około 75%. Dodał, że w nocy z największymi opadami deszczu.

Podziel się swoimi przemyśleniami Jak planujesz oglądać deszcz meteorytów Geminidów? Dołącz do poniższej rozmowy. Jeśli pozwala na to pogoda, obserwatorzy nieba na półkuli północnej mogą zobaczyć od 30 do 40 meteorów na godzinę podczas tegorocznego szczytu, mówi dr Cook. Spada do około 150 na godzinę w szczycie, kiedy niebo jest ciemne, a warunki do oglądania są optymalne. Geminidy osiągnąć szczytowe stawki Według NASA od 5 rano ET w środę meteory będą widoczne od wtorkowej nocy. Aby zminimalizować zakłócenia powodowane przez światło księżyca, wyjdź na zewnątrz przed wschodem księżyca o 22:00 czasu lokalnego, powiedziała Anna Common-Rose, astronom z Royal Museums Greenwich w Londynie. Wielki Deszcz Meteorów, listopad 2022 – grudzień 2023

Geminidy Ursydzi Kwadrantydy Lirydy eta Akwarydy Akwaryty z południowej delty Perseidy orianidy Leonidas Geminidy Ursydzi Księżyc nie jest jedynym źródłem światła, które utrudnia obserwację meteorów. Ed Grubb, dyrektor Obserwatorium Griffitha w Los Angeles, powiedział: „Światła miejskie zupełnie nie wspierają tego typu wydarzeń. Zanieczyszczenie światłem oznacza, że ​​obserwatorzy nieba widzą dziś mniej meteorów niż ich przodkowie. Ale ponieważ Geminidy są tak jasne , jeśli będziesz cierpliwie patrzeć, zobaczysz je „teraz przez całą noc. Masz szansę zobaczyć jasne Bliźnięta” – dodał. „Trzeba mierzyć się w swoich oczekiwaniach” – powiedział dr Grubb. Aby uzyskać najlepszą widoczność, znajdź ciemne miejsce z dala od świateł miasta. Połóż się na plecach ze stopami skierowanymi na południe. Umieszczenie się w taki sposób, aby obiekt – dom lub drzewo – blokował bezpośrednie światło księżyca, zwiększy twoje szanse na zobaczenie meteorów – powiedział dr Cook. Przyzwyczajanie oczu do ciemności zajmuje około 30 minut. Trzymaj telefon komórkowy w kieszeni, ponieważ jego światło może zakłócać tę regulację. Lornetki lub lornetki nie są potrzebne, ponieważ ograniczają widok tylko do niewielkiej części nieba na raz. Zarejestruj się aby otrzymać newsletter Jakie wieści Codziennie sprawdzaj nagłówki w swojej skrzynce odbiorczej, zrozum wiadomości i podejmuj lepsze decyzje. Padają meteoryty Kiedy szybko poruszające się szczątki pozostawione przez kometę lub asteroidę uderzają w ziemską atmosferę. W przypadku Geminidów Ziemia się porusza 3200 Śmieci z PythonaKosmiczna skała odkryta w 1983 roku. Gdy pył i szczątki z 3200 pytonów uderzają w atmosferę z prędkością około 78 000 mil na godzinę, spalają się, ogrzewając powietrze wokół nich i pozostawiając smugi na niebie. Konstelacja Bliźniąt, znajdująca się w obszarze nieba, z którego pochodzą meteory, nazywa się Geminidy. „Zawsze ujawniano, że ludzie rozpoznają chwilowo fascynujące i znaczące zjawisko na nocnym niebie, wytwarzane przez maleńkie ziarna uderzające w ziemską atmosferę z taką prędkością”. Dr. Grubb powiedział, że wierzy, że „ta perspektywa będzie nadal pojawiać się w wyobraźni ludzi, gdy pomyślą o meteorach i deszczach meteorów”. Napisz do Aylin Woodward na adres [email protected]

