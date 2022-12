Rosenthal: Wewnątrz wymiany Shauna Murphy’ego z Braves i katalizatora umowy trzech drużyn

The Oakland A’s chcieli złapać dwóch głównych, gotowych do ligi graczy na pozycji Seana Murphy’ego. The Odważni Nie handel Van Grissoma, którego przygotowują do zastąpienia wolnego agenta Dansby’ego Swansona na shortstopie. A A nie są potrzebne Williama ContrerasaJednak nie po zdobyciu kolejnego łapacza od Braves. Shea LangeliersW Matta Olsona Handel dziewięć miesięcy temu.

W rzeczywistości zespoły nie mają konkurencji. Ale we wtorek Braves i tak wylądowali Murphy, rozstając się z sześcioma graczami w wymianie trzech drużyn. Contreras i praworęczny z niższej ligi Justin Yeager poszli BrowaryDodaj środek łagodzący Joela Byampsa Od. Leworęczny Kyle’a Muellerałapacz Przepraszam Binoi prawa niższej ligi Freddiego Tarnocka A Rob Salinas poszedł na piątkę, a Mueller zastąpił drugiego bazowego. Oakland Nie można uzyskać.

Według źródeł zaznajomionych z dyskusjami, do zawarcia umowy przyczyniły się dwa odrębne wydarzenia. Pierwszy kardynałowie Odchodząc od Murphy’ego, by podpisać kontrakt ze starszym bratem Contrerasa, Wilsona Contrerasa, czteroletni kontrakt z wolnym agentem o wartości 87,5 miliona dolarów. Po drugie, Braves wyrazili zainteresowanie wysłaniem Williama Contrerasa do Brewers, aby mieli dostęp do środkowego obrońcy. Ujście rzeki RuizThe A zidentyfikowali Murphy’ego w klubach jako gracza, którego chcieli.

Ruiz, który 15 lutego kończy 24 lata, był częścią powrotu Brewers Josha Hadera W terminie handlowym. Jego wizyta w Oakland może wpłynąć na przyszłość Chrześcijańska mowa, kolejny gracz A nabyty w handlu Olsona. Ruiz zakończył sezon z procentem bazowym 0,447 w 541 występach na płycie w Double A i Triple A. I ukradł 85 baz w 99 próbach. Bazy, limity startu i zeskoku, zegar nachylenia.



Dlaczego Brewers miałby wymieniać takiego sportowca? W postaci Williama Contrerasa dostają innego rodzaju gracza, All-Star 2022, który chociaż Braves postrzegają go jako łapacza pierwszego nietoperza, mają nadzieję, że ich trenerzy pomogą mu poprawić defensywę. Dlaczego A’s tak wysoko cenią Ruiza pomimo jego braku mocy? Ponieważ kochają jego szybkość i umiejętność gry w centrum. Ponieważ poprawił swój kontakt i szybkość chodu w zeszłym sezonie. Ponieważ nie zgadzali się w sprawie handlu z kardynałami.

St. Louis Post-DispatchPowołując się na źródło, doniesiono, że A’s szukali powrotu od kardynałów, w tym zapolowego Lars jest niezwykłyZdobywca Złotej Rękawicy Brendana Donovana I potężny młody miotacz, taki jak Gordon Gracefo. Jednak inne źródło o rozmowach powiedziało, że A’s poszukiwali Nootbaara lub Donovana plus Graceffo. Cardinals nie chcieli wymieniać żadnego z tych graczy, zamiast tego zdecydowali się wybrać dwóch z czteroosobowej grupy z zapolowym. Dylana CarlsonaDrugi bazowy Nolana GormanaZapolowy Aleca Burlesona i pierwszobazowy Juan Yepes.

Kiedy drużyny nie mogły osiągnąć porozumienia, Cardinals podpisali kontrakt z Willsonem Contrerasem, tracąc drugi najwyższy wybór w drafcie 2023 i 500 000 $ z międzynarodowego pakietu bonusowego, ale zachowując cały swój młody talent. Ocena wymiany Murphy’ego obejmuje analizę tego, czy Cardinals nie byłoby lepiej, gdyby sprzedał 28-letniego Murphy’ego na trzy lata, niż podpisanie Contrerasa, który 13 maja kończy 31 lat, na największy kontrakt w historii klubu. Wolny agent innego klubu. A na tym pytania się nie kończą.

Czy Braves potrzebują tej umowy? Za dużo sobie odpuścili? Odpowiedzi nie są od razu oczywiste i mogą się zmienić, jeśli Braves podpiszą z Murphym jedno ze swoich opatentowanych długoterminowych rozszerzeń. Mimo to William Contreras, Pina i in Travisa d’Arnauda Pomógł zespołowi w uzyskaniu najwyższego OPS ze wszystkich łapaczy w zeszłym sezonie. Contreras, który uderza prawą ręką i tworzy siłę pola przeciwnego jako leworęczny slugger, ma jeszcze pięć lat pod kontrolą klubu.

Jednym z atrakcyjnych aspektów tej umowy jest to, że Braves stawiają wysoko poprzeczkę w defensywie swoim łapaczom i widzą Williama Contrerasa jako Wilsona, który jest odpowiedni za talerzem. Z drugiej strony, dyrektor generalny Brewers, Matt Arnold, Yasmaniego Crandalla A Omar Narvaez stał się wielkim obrońcą pod okiem sztabu Milwaukee i wierzy, że William może zrobić to samo.

Reszta Brewers Hall jest mniej intrygująca. Byamps, jeden z dwóch zdobytych miotaczy, zostanie przydzielony przez A, którzy muszą usunąć 40-osobowe miejsca w składzie. Yeager, wraz z innymi dodatkami do rzucania, został pozostawiony bez ochrony przez Braves i nie został wybrany w ostatnim drafcie Reguły 5.

Muller, Darnock i Salinas, miotacze, którzy przeszli od Braves do Aces, są wysoko cenieni. Mueller był na dole wykresu głębokości Braves i prawdopodobnie nie miał opcji na koniec sezonu, ale Triple-A. The A uważają, że nie ma nic do udowodnienia w Tarnock, który był również częścią Braves’ 40. -lista mężczyzn, a A postrzegają go jako pomocnika z prędkością 100 mil na godzinę. Salinas, typ lotto, trafił 175 w 109 innings w zeszłym sezonie na dwóch pozycjach w piłce A.

„Meh”, powiedział dyrektor z innego zespołu, który lubi Murphy’ego, wysłanego SMS-a z Oakland, „zawsze nie ma tomu, ale twoje najlepsze dwa”. Jak zawsze w biznesie baseballowym, piękno jest w oku patrzącego. Jeśli chodzi o A, to zależy od Ruiza.

Gdyby A’s chcieli Williama Contrerasa, mogliby zawrzeć tę umowę bezpośrednio z Braves, nie licząc Brewers. Ale A’s zaczęli składać zabawne oferty Murphy’emu w ostatecznym terminie handlu.

Langeliers rozpoczyna swój pierwszy pełny sezon. Tyler Soderstrom, perspektywa A nr 1, Według rurociągu MLB, był wyborem zespołu w pierwszej rundzie w 2020 roku i zakończy się na pierwszej bazie, a nie łapaczu. Daniel Suzak, zawodnik pierwszej rundy zespołu i kandydat nr 4 w 2022 roku, jest dalej od głównych rozgrywek, ale prawdopodobnie za płytą.

Tymczasem Ruiz może być długoterminowym rozwiązaniem w centrum dla A, kolejna górna środkowa pozycja. Wystąpił tylko w trzech meczach dla Brewers podczas tygodniowego powołania, ale wywarł duży wpływ. „Jest naprawdę dojrzały” – powiedziała jedna osoba z Brewers. „Billy Hamilton gra szybko z agresywnym swingiem i pomysłem na talerzu. 60 do 70 skradzionych typów bazowych. Imponujące w krótkim czasie. Nie omdlenie MLB”.

W poniedziałek był katalizatorem wymiany trzech drużyn z dziewięcioma graczami. A myślą, że może być katalizatorem dla czegoś więcej.

