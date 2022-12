Patriots będą dążyć do podtrzymania nadziei na play-off przeciwko walczącym Cardinals

To nie była łatwa droga, ale New England Patriots znajdują się w rywalizacji o play-off z pięcioma meczami do końca sezonu zasadniczego. Nowa Anglia borykała się z wieloma kontuzjami rozgrywającego i trudną przemianą z nowym koordynatorem ofensywy, ale jakoś siedzi na 6-6, rozpoczynając poniedziałkowy mecz.

ze zwycięstwem nad Kardynałowie z Arizony W poniedziałek Patriots przechodzą na 7-6, a nawet zespół Ładowarki z Los AngelesKto obecnie zajmuje ostatnie miejsce w fazie playoff w AFC i Jets w Nowym JorkuZewnętrzni zaglądają.

Maca Jonesa i Rhamondre Stevenson, aby pokonać walczącą drużynę Cardinals. Arizona przerwała serię dwóch porażek z rzędu w poniedziałkowym meczu. Drużyna walczyła o utrzymanie się przez cały sezon i ma bilans 4-8 w ciągu roku. Kylera Murraya Atak kardynałów, choć nie tak ostry, jak niektórzy oczekiwali, ponownie pokazał solidne liczby. zwrócić DeAndre Hopkinsa Drużyna zdobyła co najmniej 21 punktów w pięciu z sześciu meczów, odkąd gwiazdor wrócił z zawieszenia, co pomogło.

Czy Jones and the Patriots mogą pozostać przy życiu w konkurencyjnym AFC, czy też Cardinals będą spoilerować? Śledź wraz z Yahoo Sports, ponieważ dostarczamy najnowsze wiadomości, aktualizacje, kontuzje i wyniki, gdy Cardinals i Patriots walczą łeb w łeb w „Monday Night Football”.