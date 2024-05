Dlaczego 3 z 4 dochodzeń Trumpa są opóźnione na czas nieokreślony?

Wersja tej historii pojawiła się w biuletynie What Matters CNN. Zarejestruj się za darmo, aby otrzymać wiadomość na swoją skrzynkę odbiorczą Tutaj.





CNN

—



Bezpieczeństwo publiczne przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi Cztery wyjątkowe przypadki W czwartym twierdzi, że odrębne jurysdykcje są dowodem podwójnej sprawiedliwości – skoordynowanej pracy podbojowej i prześladowań politycznych.

Wydaje się, że w tym tygodniu odrzucenie impeachmentu Trumpa będzie narastać, ponieważ trzy z czterech spraw karnych mogą nie trafić na salę sądową przed dniem wyborów.

Druga sprawa – ogólnie uważana za najsłabszy argument przeciwko Trumpowi – została rozstrzygnięta Momenty upokarzające i zawstydzające Do byłego prezydenta. Jednak fakty dotyczące tej sprawy w Nowym Jorku, która skupiała się na próbie zatuszowania rzekomej afery, a nie na jego zachowaniu jako prezydenta lub próbie wywarcia wpływu na wybory w 2020 r., sprawiają wrażenie, jakby pochodziły z innej epoki.

Trump jest niewinny ze wszystkich zarzutów.

Gdyby Trump miał stworzyć teorię spiskową na podstawie faktu, że oddzielne wielkie ławy przysięgłych w Nowym Jorku, na Florydzie, w Gruzji i Waszyngtonie niezależnie zatwierdziły skierowane przeciwko niemu akty oskarżenia, co by pomyślał o następującej serii wydarzeń?

Zarzut: 8 czerwca 2023 r., opłata za ponowną rejestrację złożona w dniu 27 lipca 2023 r..

Data testu: Opóźnione na czas nieokreślony.

Trump mianował sędzię Eileen Cannon do sprawy na Florydzie, co nic nie znaczy. Cannon jednak rozgniewał krytyków, którzy dostrzegają powolne tempo oczekiwania na wyniki i uszanują prośby Trumpa o opóźnienie śledztwa.

Wtorek, Cannon przesunął planowany majowy termin rozprawy I nie nowy ołówek. Biorąc pod uwagę tak wiele nierozstrzygniętych kwestii w sprawie federalnej, eksperci prawni wątpią obecnie, że proces – w którym specjalny obrońca Jack Smith zarzuca Trumpowi niewłaściwe obchodzenie się z tajnymi danymi, których odmówił przekazania Archiwom Narodowym – odbędzie się przed listopadem.

Były doradca Trumpa, Ty Cobb, obecnie krytyk Trumpa, powiedział we wtorek wieczorem Erin Burnett z CNN, że Cannon jak dotąd zawiodł w śledztwie.

„Myślę, że jej celem było oczywiście niedopuszczenie do rozprawy” – Cobb powiedział Burnettowi. W powolnej pracy Judge’a Cobb widzi „mieszaninę faworyzowania i niekompetencji”.

Zarzut: 1 sierpnia 2023 r.

Data testu: Opóźnione na czas nieokreślony.

Drugi pozew federalny w Waszyngtonie, w którym Smith zarzuca Trumpowi spiskowanie mające na celu zmianę wyników wyborów w 2020 r. i pozbawienie Amerykanów praw demokratycznych. Dziękuję Sądowi Najwyższemu Stanów Zjednoczonych.

Po pierwsze, sędziowie odmówili szybkiego rozpatrzenia wątpliwego twierdzenia Trumpa dotyczącego „absolutnego immunitetu” przed postępowaniem karnym, woleli zamiast tego pozwolić, aby roszczenie to zostało rozpatrzone ustnie przed panelem sędziów sądu niższej instancji.

Kiedy sąd niższej instancji odrzucił wniosek Trumpa o immunitet, Sąd Najwyższy nagle chciał przedstawić swoje stanowisko. Konserwatywni sędziowie, z których trzech zostało mianowanych przez Trumpa, niekoniecznie uwierzyli w najbardziej niezwykłą skrajność jego argumentacji podczas przesłuchania w zeszłym miesiącu – a mianowicie, że SEAL Team 6 otrzymał rozkaz eksmisji politycznego rywala – ale byli na tyle zaciekawieni, że zasugerowali ich decyzja uniemożliwiłaby kontynuowanie śledztwa.

To znaczy, kiedy tylko chcą to zaoferować. Może czerwiec lub lipiec! Zaoszczędzi to trochę czasu na dochodzenie.

Zarzut: 14 sierpnia 2023 r.

Data testu: Opóźnione na czas nieokreślony.

Relacja prokurator okręgowej hrabstwa Fulton Fannie Willis z prawnikiem niekoniecznie ma związek z zarzutami wobec Trumpa i jego próbą wpłynięcia na wyniki wyborów w Gruzji w 2020 roku. Chłopak pomaga Trumpowi.

The Sąd Apelacyjny w Gruzji Trump powiedział w środę, że złoży apelację od decyzji sędziego Scotta McAfee zezwalającej Willisowi na dalsze prowadzenie sprawy.

Zarzut: Niestemplowany 4 kwietnia 2023 r.

Testowanie: bieżący

Trump nie chce widzieć obrzydliwych szczegółów jego rzekomego romansu z gwiazdą filmów dla dorosłych Stormy Daniels. we wtorek patrzył na Danielsa w sądzie.

Ponieważ prawnicy Trumpa starają się podważyć wiarygodność Danielsa, jego przesłuchanie może się przeciągnąć po wznowieniu procesu w czwartek. Miała to być zapowiedź procesu pomiędzy byłym majsterkowiczem Trumpa Michaelem Cohenem, uznanym za kłamcę i skazanym przestępcą, a prawnikami pracodawcy Cohena, którzy twierdzą, że naruszył on przepisy dotyczące finansowania kampanii.

Może istnieć dobry powód, dla którego prokuratorzy federalni pominęli tę sprawę i postanowili nie kontynuować jej.

Konkluzja jest taka, że ​​pomimo wszystkich kontrowersyjnych działań Trumpa jako prezydenta jego pozorna próba wpłynięcia na wyniki wyborów i skazanie za fałszowanie dokumentacji handlowej, jeśli w ogóle nastąpi, nie wpłynie na część wyborców w stanach, które decydują o tych wyborach. .

Pozwy Trumpa nie są wielkim spiskiem mającym na celu ingerencję w wybory. Stanowią część wolno działającego wymiaru sprawiedliwości, w którym dzięki darczyńcom zdobywają środki na opłacenie armii prawników, którzy mogą wykonać swoją pracę. Długoterminowa strategia Trumpa polega na opóźnianiu dochodzeń, zdobyciu mandatu, a następnie pracy nad ich likwidacją. Z tej perspektywy ten tydzień był dla niego dobry.