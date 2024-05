The Knicks stracą Mitchella Robinsona po sezonie z powodu kontuzji kostki

Kolejna kontuzja dotknęła New York Knicks.

Zespół ogłosił we wtorek, że Mitchell Robinson doznał „kontuzji przeciążeniowej” lewej kostki i będzie pauzował co najmniej od sześciu do ośmiu tygodni. Nie wróci w tym sezonie.

Wieloletni środkowy Knicks, który poniósł porażkę podczas pierwszego meczu zwycięskiej serii 121:117 w drugiej rundzie Nowego Jorku z Indiana Pacers, na początku grudnia przeszedł operację tej samej kostki. Podczas pierwszej rundy play-offów przeciwko Philadelphia 76ers pojawiał się i wypadał z składu.

Jak podało źródło ligi, Robinson spotkał się z zespołem medycznym po wtorkowym treningu, a późnym popołudniem przeszedł badania, które wykazały uraz spowodowany stresem. Obecnie plan zakłada uniknięcie operacji i rehabilitację kontuzji, podało źródło.

Nieobecność Robinsona wywiera większą presję na środkowego gracza zespołu, Isaiaha Hardensteina, który w grudniu wszedł do pierwszej ligi po pierwszej kontuzji Robinsona. Achiua, który pełnił funkcję rezerwowego podczas poprzednich kontuzji Robinsona, ponownie będzie pełnił rolę rezerwowego.

Robinson był w środku sezonu kariery, zanim zimą doznał pierwszej kontuzji kostki, co uzasadniało jego pierwszy występ w All-Defensive, prowadząc NBA pod względem wszystkich możliwych statystyk zbiórek w ataku, jakie można sobie wyobrazić. Jego dominacja na boisku stała się częścią tożsamości Knicks. Dryblerzy nie mogli dotrzeć do obręczy, gdy on blokował strzały lub zatrzymywał pick-and-rolle, a także nie mogli utrzymać go poza bandami.

Knicks to najlepiej zbierająca ofensywna drużyna NBA. Dzięki Robinsonowi wszystko wzrosło na inny poziom.

Teraz niefortunny trend zada ostateczny cios.

Kontuzje kostki Robinsona wciąż wychodzą na jaw. Po raz pierwszy doznał kontuzji lewej kostki 8 grudnia w meczu przeciwko Boston Celtics. W przerwie przeszedł prześwietlenie i lekarze zgodzili się, aby wrócił na boisko. Zagrał jednak tylko przez pierwsze cztery minuty trzeciej kwarty, zmagał się z wyraźnym dyskomfortem i odszedł na dobre. Kilka dni później przeszedł operację.

Kiedy wrócił 27 marca, obawą była jego kondycja. Robinson nie mógł biegać ani skakać przez większość swojej przerwy, więc drużyna Knicks objęła go ścisłym ograniczeniem minutowym w pierwszych ośmiu meczach. W dziewiątym, przedostatnim meczu sezonu zasadniczego zaliczył 25 minut, czyli grał przez ponad cztery miesiące.

W następnym meczu Robinson ponownie doznał kontuzji kostki i musiał pauzować w drugiej połowie. Staje się tematem.

Wrócił na pierwszy mecz play-offów po 31 minutach gry w pierwszym meczu, ale w trzecim meczu ponownie doznał kontuzji kostki. Nie jest jasne, czy środkowy z Filadelfii Joel Embiid odniósł kontuzję podczas nieobecności. U stóp Robinsona został powalony za faul fatalny 1.

Robinson opuścił następny mecz. Wrócił, aby zagrać 25 minut w piątym meczu przegranej z Sixers. Knicks przerwali passę po jednym meczu. W dwóch ostatnich konkursach Robinson faworyzował lewą stronę.

Uszkodzenia spowodowane stresem są zwykle spowodowane nadmiernym obciążeniem.

Robinson wysłał dwa tweety po ogłoszeniu kontuzji kończącej sezon.

„To jest tak k… jakbym nawet nie wiedział, co teraz powiedzieć!” Najpierw przeczytaj.

Kolejna wiadomość dotarła w ciągu kilku minut.

„To nie koniec!” Przeczytaj tweeta. „Dokonam zemsty”.

Zaraz po opublikowaniu usunął drugi post.

Robinson nie jest pierwszym zawodnikiem Knicks, który opuścił skład.

Siłowy napastnik All-Star Julius Randle pod koniec stycznia doznał zwichnięcia barku i od tamtej pory nie grał. Próbował rehabilitować kontuzję, ale w kwietniu musiał przejść operację.

Bojan Bogdanovic doznał kontuzji lewej nogi podczas serii meczów Knicks-76ers, kiedy skrzydłowy Filadelfii Nicolas Badum przypadkowo upadł na stopę Bogdanovica podczas gonienia luźnej piłki. 35-letni napastnik przeszedł w zeszłym tygodniu operację kończącą sezon.

Rotacja Knicks już się skurczyła.

Główny trener Tom Thibodeau w dwóch ostatnich meczach serii 76ers zatrudnił zaledwie siedmiu zawodników. W pierwszym meczu przeciwko Pacers zastąpił Bogdanovica Achiuą i wykorzystał osiem. Teraz Achiuwa prawdopodobnie przesunie się na rezerwowe miejsce w środku pola. Jeśli Thibodeau będzie kontynuował ośmioosobową rotację, najbardziej oczywistą opcją stanie się Alec Burks, który miał problemy po tym, jak Knicks przejęli go w środku sezonu Detroit Pistons.

Robinson w sezonie zasadniczym notował średnio 5,6 punktu, 8,5 zbiórki i 1,1 bloku w 24,8 minuty. Po sezonie notował średnio 2,8 punktu, 6,8 zbiórki i 1,2 bloku w 19,1 minuty.

(Zdjęcie na górze: Sarah Stier/Getty Images)