Domino’s Pizza nawiązała współpracę z Uber Eats

Nowy Jork

CNN

—



Pizza z Pizzeri Domino `s Korzystanie z aplikacji dostawczych innych firm jest od dawna zakazane w Stanach Zjednoczonych. Ale teraz sieć pizzerii zawarła umowę z jednym z największych na świecie dostawców żywności.

Wkrótce klienci będą mogli składać zamówienia z pełnego menu Uber Eats i Domino Koledzy z pocztyPo ogłoszeniu partnerstwa w poniedziałek, do końca roku planowane jest ogólnokrajowe wdrożenie.

To duża zmiana dla największej na świecie firmy zajmującej się pizzą, która wcześniej musiała zamawiać bezpośrednio od klientów – i jest tak przeciwna dostarczaniu przez aplikacje, że sieć przeprowadziła nawet chwyt PR, podkreślając opłaty za dostawę aplikacji.

Akcje Domino’s



(DMPZF) Wzrósł o ponad 10% w wiadomościach na początku handlu.

„Teraz, gdy agregatory są na dużą skalę, następnym logicznym rynkiem, na który możemy wejść, jest agregacja zamówień” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Domino, Russell Weiner, dodając, że partnerstwa z UberEats i Postmates „będą oznaczać znaczącą liczbę jednorazowych przyrostowych zamówień dostawy Dostępne wszędzie.”

Dzięki uprzejmości Domino’s Pizza Domino’s wkrótce będzie można zamawiać w Uber Eats w USA.

To ostra zmiana w stosunku do stanowiska Weinera z zeszłego roku, kiedy Domino unikał korzystania z tych usług, ponieważ pobierały prowizje i nie rozwiązywały problemów pracowniczych.

Do 2021 roku Domino’s rozda darmowe jedzenie o wartości 50 milionów dolarów, aby walczyć z „niespodziewanymi opłatami” z aplikacji do dostarczania. „Inne aplikacje do dostarczania jedzenia obciążają klientów ukrytymi opłatami miejskimi lub usługowymi” Firma Powiedział wtedy. “Nie Domino. Pobieramy od klientów zryczałtowaną opłatę za dostawę, ponieważ wierzymy, że poziom przejrzystości jest tym, czego klienci chcą i na co zasługują.

Konkretne szczegóły finansowe umowy z Uber Eats, w tym ile Uber płaci, nie zostały ujawnione. Jednak Weiner powiedział, że pracownicy Domino woleliby dostarczać pizzę niż kierowcy Uber Eats.

Partnerstwo może dodać 1 miliard dolarów w nowej sprzedaży, powiedział powiedział Wall Street Journal.

Jest problem z dostawą Dla Domino’s w poprzednich latach ze względu na splot czynników, w tym kwestie pracownicze, opłaty i klientów coraz częściej korzystających z aplikacji innych firm.

Na przykład w ostatnim wezwaniu dot. wyników Domino, dyrektor finansowy Domino, Sandeep Reddy, powiedział, że „działalność dostawcza jest pod dużą presją”, ponieważ dostawy do tych samych sklepów w pierwszym kwartale spadły o 2% w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej.