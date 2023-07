Gospodarka USA przechodzi w tryb inflacyjny; Ceny konsumpcyjne wzrosną umiarkowanie

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w czerwcu o 0,2%.

CPI rośnie rok do roku o 3,0%, co jest najmniejszym wzrostem od 2021 r

Bazowy CPI zyskuje 0,2%; Wzrost o 4,8% rok do roku

WASHINGTON, 12 lipca (Reuters) – Ceny konsumpcyjne w USA nieznacznie wzrosły w czerwcu i odnotowały najniższy roczny wzrost od ponad dwóch lat, ponieważ inflacja nadal spadała, ale nie na tyle szybko, aby zapobiec kolejnej podwyżce stóp procentowych w tym miesiącu.

Raport Departamentu Pracy w środę pokazał, że ceny konsumpcyjne odnotowały najwolniejszy miesięczny wzrost od sierpnia 2021 r. Wyraźne spowolnienie inflacji bazowej napędzało wzrosty na rynkach akcji i obligacji, gdyż inwestorzy liczyli na szybkie zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną USA. Zbliża się od lat 80.

„Inflacja nie umarła, ale przejście od deficytów do nadzwyczajnego, pandemicznego nacisku na ceny i zakupy w kraju wyraźnie się skończyło, a Fed po raz pierwszy ma przewagę w walce z inflacją” – powiedział Christopher Roepke. Główny ekonomista FWDBONDS w Nowym Jorku.

CPI wzrósł w ubiegłym miesiącu o 0,2% po wzroście o 0,1% w maju. Zakwaterowanie, w tym czynsze, odpowiadało za 70% wzrostu CPI w zeszłym miesiącu. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych i benzyny wzrosły o 1,0%. Zyski te zrekompensowały spadek cen używanych samochodów osobowych i ciężarowych.

Grafika Reutera

Ceny żywności wzrosły tylko o 0,1%. Ceny artykułów spożywczych pozostały bez zmian w obliczu dalszych spadków cen jaj oraz tańszego mięsa i ryb, które zrównoważyły ​​wzrost cen owoców i warzyw o 0,8%. Ale jedzenie poza domem kosztuje więcej.

W okresie 12 miesięcy do czerwca CPI wzrósł o 3,0%. Był to najmniejszy wzrost rok do roku od marca 2021 r., po wzroście o 4,0% w maju.

Ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali wzrost CPI o 0,3% w zeszłym miesiącu i 3,1% rok do roku.

Roczna inflacja była jedną trzecią tego, co było w czerwcu ubiegłego roku, kiedy ceny wzrosły o 9,1%, największy wzrost od listopada 1981 r. i szczyt wskaźnika CPI rok do roku.

Liczący rok do roku wskaźnik CPI spadł po części dlatego, że z obliczeń usunięto ubiegłoroczne duże podwyżki.

Schłodzenie inflacji oznaczało wzrost siły nabywczej konsumentów. Skorygowane o inflację tygodniowe zarobki pracowników prywatnych wzrosły ponownie o 0,5% i wzrosły o 0,6% rok do roku.

Grafika Reutera

Prezydent Joe Biden powiedział, że dane o inflacji i płacach, nazwane przez ekonomistów „bidenomią”, będą stanowić podstawę jego decyzji dotyczących polityki gospodarczej i obiecał „kontynuować walkę o niższe koszty dla rodzin każdego dnia”.

Niemniej jednak inflacja pozostaje powyżej celu banku centralnego na poziomie 2%, a rynek pracy pozostaje napięty. Chociaż wzrost zatrudnienia był w czerwcu najmniejszy od 2,5 roku, stopa bezrobocia spadła do historycznie niskich poziomów, a wzrost płac pozostał silny. Spadek inflacji wzbudził jednak ostrożne nadzieje, że gospodarka uniknie długo oczekiwanej recesji.

Wzmocniło to argument przeciwko dalszym podwyżkom stóp procentowych. Rezerwa Federalna USA zasygnalizowała w tym roku dwie podwyżki stóp procentowych, w tym jedną spodziewaną w tym miesiącu.

Umiarkowanie presji cenowej zostało również potwierdzone w środowym raporcie Fed Page Book, który zauważył, że „w niektórych kwartałach korelacja wykazywała niechęć do podnoszenia cen, ponieważ konsumenci stali się bardziej wrażliwi na ceny, podczas gdy w innych solidny popyt pozwalał firmom utrzymać marże”.

Akcje rosły na Wall Street. Dolar osłabił się w stosunku do koszyka walut. Ceny amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły.

Kobieta kupuje artykuły spożywcze na El Progreso Market w dzielnicy Mount Pleasant w Waszyngtonie, DC, USA, 19 sierpnia 2022 r. REUTERS/Sarah Silbiger

Inflacja bazowa spada

Rynki finansowe wyceniły podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu Fed w dniach 25-26 lipca, zgodnie z narzędziem FedWatch firmy CME.

Bank centralny uniknął podwyższenia stóp w czerwcu po podwyższeniu swojej podstawowej stopy procentowej o 500 punktów bazowych od marca 2022 r.

„Mamy dużo danych od chwili obecnej do wrześniowego spotkania” – powiedział Chris Zacharelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance w Charlotte w Północnej Karolinie.

Poprawiającemu się otoczeniu inflacyjnemu sprzyjało wyhamowanie tempa wzrostu cen bazowych.

Wyłączając zmienne kategorie żywności i energii, CPI wzrósł w czerwcu o 0,2%, co jest najmniejszym wzrostem od sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy od sześciu miesięcy tzw. bazowy CPI nie odnotował miesięcznych wzrostów o co najmniej 0,4%.

Bazowy CPI został wzmocniony przez wzrost kosztów zakwaterowania o 0,4%.

Własnościowy czynsz ekwiwalentny (OER), miara tego, ile właściciele domów płacą za wynajem lub wynajem swojej nieruchomości, wzrósł o 0,4%. Jest to najmniejszy wzrost OER od grudnia 2021 r. i następuje po wzroście o 0,5% w maju. Ceny pokoi hotelowych i motelowych spadły o 2,3%.

Koszt ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 1,7%, a ceny odzieży o 0,3%. Ale ceny używanych samochodów osobowych i ciężarowych spadły o 0,5%, podczas gdy ceny nowych samochodów pozostały bez zmian. W rezultacie podstawowe ceny surowców spadły o 0,1% po wzroście o 0,6% w maju.

Bilety lotnicze były tańsze o 8,1%, co stanowi największy spadek od prawie roku. Spadły również ceny usług komunikacyjnych oraz wyposażenia mieszkań i działalności.

Koszty opieki zdrowotnej pozostały niezmienione, podobnie jak ceny leków na receptę.

Ceny usług wzrosły o 0,3%. Wyłączając czynsze, wzrosły one o 0,2%, odwracając spadek z poprzedniego miesiąca.

W okresie 12 miesięcy do czerwca bazowy CPI wzrósł o 4,8%. Był to najmniejszy wzrost rok do roku od października 2021 r., po wzroście o 5,3% w maju.

Grafika Reutera

Oczekuje się, że inflacja bazowa będzie nadal spadać w nadchodzących miesiącach, wraz z ochłodzeniem rynku pracy i niezależnymi pomiarami wskazującymi na tendencję spadkową czynszów. Wskaźniki czynszów w CPI pozostają w tyle za niezależnymi pomiarami o kilka miesięcy.

Miara cen płaconych przez firmy usługowe za nakłady Instytutu Zarządzania Podażą spadła w czerwcu do najniższego poziomu od marca 2020 r. Miara ta jest uważana za dobry predyktor inflacji wydatków na konsumpcję osobistą i jest ściśle monitorowana przez decydentów.

„Po raz pierwszy w tej kampanii podwyżek stóp procentowych światło stabilności cen na końcu tunelu zaczyna świecić dużo jaśniej” – powiedział Michael Gregory, zastępca głównego ekonomisty BMO Capital Markets w Toronto.

Raport Lucii Muticani; Montaż autorstwa Chisu Nomiyamy i Andrei Ricci

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.