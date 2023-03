Donald Trump: były prezydent oskarżony przez Manhattan Grand Jury

(CNN) Donalda Trumpa Według wielu źródeł zaznajomionych ze sprawą, akt oskarżenia złożony przez wielką ławę przysięgłych na Manhattanie – po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych – obecny lub były prezydent został oskarżony o przestępstwo.

Akt oskarżenia zostanie złożony z pieczęcią i zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Zarzuty nie są obecnie publiczne. Oczekuje się, że Trump pojawi się w sądzie na początku przyszłego tygodnia, według jego obrońcy, Joe Tacobiny.

Jest biuro prokuratora okręgowego Przesłuchanie byłego prezydenta Był rzekomo zaangażowany w tajny program płatniczy z udziałem gwiazdy filmów dla dorosłych Stormy Daniels, prowadzący do wyborów prezydenckich w 2016 roku. Prokurator Okręgowy Manhattanu Alvina BraggaJego biuro skontaktuje się z prawnikami Trumpa w celu omówienia jego kapitulacji.

Decyzja z pewnością wstrząsnie całym krajem, pogrążając amerykański establishment polityczny – który nigdy nie widział, by którykolwiek z jego byłych przywódców został oskarżony o przestępstwo, nie mówiąc już o ponownym ubieganiu się o prezydenturę – na niezbadane wody.

Trump wydał oświadczenie w odpowiedzi na akt oskarżenia, nazywając to „najwyższym w historii poziomem politycznego nękania i ingerencji w wybory”.

„Wierzę, że to polowanie na czarownice wywoła ogromną reakcję na Joe Bidena” – powiedział były prezydent. „Amerykanie dokładnie zdają sobie sprawę z tego, co robią tutaj skrajnie lewicowi demokraci. Każdy to widzi. Więc nasz ruch i nasza partia – zjednoczona i silna – najpierw pokonamy Alvina Bragga, a potem pokonaj Joe Bidena i my też. Ci nieuczciwi Demokraci. Wyrzucimy wszystkich z urzędu, abyśmy mogli ponownie uczynić Amerykę wielką!

W oświadczeniu adwokat Trumpa, Alina Hubba, powiedziała, że ​​Trump „był ofiarą skorumpowanej i zniekształconej wersji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i historii. Zostanie usprawiedliwiony”.

Zaskoczony decyzją wielkiej ławy przysięgłych o postawieniu Trumpa w stan oskarżenia, osoba, która rozmawiała z nim bezpośrednio, powiedziała, że ​​zaczął wierzyć doniesieniom prasowym, że ewentualny akt oskarżenia zajmie tygodnie, kiedy były prezydent finalizował akt oskarżenia w zeszłym tygodniu. I — daleko.

„Czy to dziś szok? Do diabła, tak” – powiedziała osoba, mówiąc pod warunkiem zachowania anonimowości, gdy zespół Trumpa oceniał jej odpowiedź.

Praskie biuro poinformowało, że jest w kontakcie z prawnikami Trumpa.

„Dziś wieczorem skontaktowaliśmy się z prawnikiem pana Trumpa i skoordynowaliśmy jego przekazanie do biura prokuratora okręgowego na Manhattanie w sprawie aktu oskarżenia Sądu Najwyższego, który pozostaje zamknięty” – poinformowało biuro prokuratora okręgowego w czwartkowym oświadczeniu. „Wytyczne zostaną wydane po wybraniu daty badania”.

Działania prawne przeciwko Trumpowi popychają kampanię prezydencką w 2024 r. w nową fazę, ponieważ były prezydent obiecuje kontynuować kandydowanie pomimo zarzutów karnych.

Trump często nazywał różne dochodzenia, które go otaczały, „polowaniem na czarownice”, próbując wpłynąć na opinię publiczną, przedstawiając się jako ofiara dochodzeń politycznych prowadzonych przez demokratycznych prokuratorów. Ponieważ mówi się, że oskarżenia są bliskie, Trump wezwał swoich zwolenników do zaprotestowania przeciwko aresztowaniom, do czego wzywał, starając się odwrócić swoją stratę z prezydentem Joe Bidenem po wyborach w 2020 roku.

Trump od dawna unika konsekwencji prawnych w swojej karierze osobistej, zawodowej i politycznej. Przez lata rozstrzygnął kilka prywatnych procesów cywilnych i jest poza kontrowersjami związanymi z jego tytułową firmą, Trump Organization. Jako prezydent dwukrotnie został postawiony w stan oskarżenia przez Izbę kierowaną przez Demokratów, ale uniknął skazania przez Senat.

W grudniu Trump Organization została uznana za winną wielu oszustw podatkowych, chociaż Trump nie został oskarżony w tej sprawie.

Republikańscy sojusznicy Trumpa – i jego rywale z Partii Republikańskiej w 2024 r. – uderzyli w prokuraturę okręgową na Manhattanie w związku z zbliżającym się zarzutem, a przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy obiecał wszcząć dochodzenie w tej sprawie.

GOP zbiera się do obrony Trumpa

Republikanie z Kongresu szybko stanęli w obronie Trumpa, atakując Bragga na Twitterze i oskarżając prokuratora okręgowego o polityczne polowanie na czarownice.

Przewodniczący Izby Sądownictwa Jim Jordan z Ohio, jeden z przywódców republikańskiego klubu, który wezwał Bragga do złożenia zeznań przed Kongresem w sprawie śledztwa w sprawie Trumpa, napisał na Twitterze.

Republikański senator z Teksasu Ted Cruz nazwał akt oskarżenia „absolutnie bezprecedensowym” i „niszczycielską ekspansją uzbrojenia sądownictwa”.

Ale przynajmniej jeden umiarkowany republikanin powiedział CNN, że ufa systemowi prawnemu.

„Wierzę w rządy prawa. Myślę, że mamy kontrolę i równowagę, wierzę w system” – powiedział kongresman Don Bacon z Nebraski.

„Mamy sędziego. Mamy ławę przysięgłych. Mamy odwołania. Myślę więc, że w końcu sprawiedliwości stanie się zadość. Jeśli jest winny, to się okaże. .

Proces rozpoczął się pod rządami Saivansa

Biuro Bragga zasygnalizowało na początku marca, że ​​jest bliskie postawienia Trumpa w stan oskarżenia po tym, jak wezwali byłego prezydenta do złożenia zeznań przed wielką ławą przysięgłych badającą program „cich money”. Potencjalni oskarżeni w Nowym Jorku muszą zostać powiadomieni zgodnie z prawem i wezwani do stawienia się przed wielką ławą przysięgłych, która rozpatrzy zarzuty. Ale Trump ostatecznie odmówił stawienia się przed panelem.

Najpierw długoterminowe śledztwo Rozpoczęty za poprzednika Bragga, Cy Vance’a. Kiedy Trump był u władzy. Dotyczy płatności w wysokości 130 000 dolarów na rzecz osobistego adwokata Trumpa, Michaela Cohena Danielsa, pod koniec października 2016 r., na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w 2016 r., aby uniemożliwić mu ujawnienie rzekomego romansu z Trumpem dekadę wcześniej. Trump zaprzeczył tej sprawie.

Przedmiotem dochodzenia są płatności na rzecz Danielsa i zwrot kosztów organizacji Trump na rzecz Cohena.

Zgodnie z aktami sądowymi we własnej sprawie federalnej Cohena, kierownictwo Trump Organization upoważniło go do pokrycia jego pierwotnych 130 000 USD z tytułu wynagrodzeń i zobowiązań podatkowych oraz wypłacenia mu 420 000 USD premii plus premie. Organizacja Trump wymieniła zwroty jako wydatki prawne w swoich wewnętrznych księgach. Trump zaprzeczył jakiejkolwiek wiedzy o płatnościach.

Ta historia jest łamana i zostanie zaktualizowana.